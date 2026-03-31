W poniedziałek 30 marca weszły w życie nowe przepisy dla kierowców, które rozszerzają katalog przypadków, w których policja obligatoryjnie zatrzymuje prawo jazdy na 3 miesiące. Taka sankcja grozi za tzw. drift i jazdę na jednym kole. Co więcej, na mocy przepisów obowiązujących od stycznia za te wykroczenia grozi minimum 1500 zł grzywny i 10 punktów karnych.

Reklama Reklama

Tymczasem we wtorek Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ujawniło, iż pracuje nad rozporządzeniem w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego.

Zniknie możliwość zmniejszenia liczby punktów karnych

Propozycja resortu zakłada, że nie będzie możliwości zmniejszenia liczby punktów karnych poprzez kursy doszkalające za wskazane przewinienia drogowe. Chodzi m.in. o jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków, spowodowanie wypadku, niebezpieczne wyprzedzanie czy przekroczenie prędkości i nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu.

Dodatkowo policja otrzyma dodatkowe możliwości monitorowania kierowców w ciągu dwóch lat po uzyskaniu prawa jazdy.

MSWiA proponuje również zaostrzenie kar za wykroczenia drogowe. Za przekroczenie prędkości w zakresie 41-50 km/h sankcja wzrośnie z obecnych 11 do 13 punktów karnych. Natomiast za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h ma być przyznawana maksymalna liczba, czyli 15 punktów karnych. Obecnie za przekroczenie prędkości w zakresie 51-60 km/h sankcją jest 13 punktów karnych.

Resort chce też wyeliminować sytuacje, w których ze względu na sposób sumowania punktów mniej groźne przewinienia były karane ostrzej niż poważne przestępstwa. Co więcej, o skierowaniu na egzamin sprawdzający za przekroczenie maksymalnej liczby punktów karnych ma decydować stan z dnia przekroczenia limitu, a nie dzień wypisania pisma przez urzędnika.

Projekt nowych przepisów w najbliższym czasie ma zostać opublikowany w wykazie prac Rządowego Centrum Legislacji. Zmiany mają wejść w życie 3 czerwca 2026 r.