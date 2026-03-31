W poniedziałek 30 marca weszły w życie nowe przepisy dla kierowców, które rozszerzają katalog przypadków, w których policja obligatoryjnie zatrzymuje prawo jazdy na 3 miesiące. Taka sankcja grozi za tzw. drift i jazdę na jednym kole. Co więcej, na mocy przepisów obowiązujących od stycznia za te wykroczenia grozi minimum 1500 zł grzywny i 10 punktów karnych.

Tymczasem we wtorek Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ujawniło, iż pracuje nad rozporządzeniem w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego.

Droga publiczna nie jest miejscem do rywalizacji ani sprawdzania możliwości pojazdu - przypomina pol
Prawo drogowe
Ścigali się na trasie S7, pędząc 200 km/h. „Przegrali” z nowymi przepisami

Zniknie możliwość zmniejszenia liczby punktów karnych

Propozycja resortu zakłada, że nie będzie możliwości zmniejszenia liczby punktów karnych poprzez kursy doszkalające za wskazane przewinienia drogowe. Chodzi m.in. o jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków, spowodowanie wypadku, niebezpieczne wyprzedzanie czy przekroczenie prędkości i nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu.

Dodatkowo policja otrzyma dodatkowe możliwości monitorowania kierowców w ciągu dwóch lat po uzyskaniu prawa jazdy.

MSWiA proponuje również zaostrzenie kar za wykroczenia drogowe. Za przekroczenie prędkości w zakresie 41-50 km/h sankcja wzrośnie z obecnych 11 do 13 punktów karnych. Natomiast za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h ma być przyznawana maksymalna liczba, czyli 15 punktów karnych. Obecnie za przekroczenie prędkości w zakresie 51-60 km/h sankcją jest 13 punktów karnych.

Resort chce też wyeliminować sytuacje, w których ze względu na sposób sumowania punktów mniej groźne przewinienia były karane ostrzej niż poważne przestępstwa. Co więcej, o skierowaniu na egzamin sprawdzający za przekroczenie maksymalnej liczby punktów karnych ma decydować stan z dnia przekroczenia limitu, a nie dzień wypisania pisma przez urzędnika.

Projekt nowych przepisów w najbliższym czasie ma zostać opublikowany w wykazie prac Rządowego Centrum Legislacji. Zmiany mają wejść w życie 3 czerwca 2026 r. 

Najważniejsza staje się ocena umiejętności w realnym ruchu drogowym - wskazuje Ministerstwo Infrastr
Prawo drogowe
Rewolucja w egzaminie na prawo jazdy kategorii B. Są nowe informacje