„Zarząd ARP S.A. przyjmuje rezygnację z żalem, ale z pełnym zrozumieniem dla decyzji Pana Prezesa i życzy mu sukcesów w dalszej karierze zawodowej” – napisano w komunikacie opublikowanym na stronie ARP. Bartłomiej Babuśka pełnił funkcję prezesa zarządu od 27 sierpnia 2025 r. Zastąpił na tym stanowisku obecnego ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna.

„Przez ostatnie dwa lata – najpierw z ramienia Rady, następnie jako Prezes – wspierał rozwój Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., instytucji o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki” – napisała spółka w komunikacie.

Także w piątek Rada ds. Współpracy z Ukrainą poinformowała na platformie X, że Polska zgłosiła Bartłomieja Babuśkę na „członka Business Advisory Council, kluczowego ciała doradczego Ukraine Donor Platform skupiającej największych darczyńców Ukrainy”.

Rada nadzorcza wyznaczyła Daniela Ryczka na p.o. prezesa ARP

Rada nadzorcza Agencji Rozwoju Przemysłu postanowiła delegować członka rady nadzorczej ARP, Daniela Ryczka, do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu ARP. Daniel Ryczek będzie pełnił tę funkcję do czasu wyłonienia nowego prezesa w ramach postępowania konkursowego.

„Daniel Ryczek to menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu, rozwoju biznesu, projektach międzynarodowych i sprzedaży usług logistycznych, w szczególności przewozów kolejowych oraz intermodalnych. Zajmował wysokie stanowiska kierownicze w największych europejskich firmach sektora logistycznego (PKP Cargo, OT Logistics). Ma wysokie kompetencje z zakresu ładu korporacyjnego, restrukturyzacji, negocjacji kluczowych kontraktów. Jego doświadczenie pozwoli na sprawne kierowanie spółką w okresie przejściowym i zapewnienie dalszego rozwoju” – informuje ARP w komunikacie.

Czym się zajmuje Agencja Rozwoju Przemysłu

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. to spółka akcyjna, w której 100 proc. akcji należy do Skarbu Państwa, której zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw. W nadzorze właścicielskim ARP znajduje się obecnie 89 spółek, prowadzących różnorodną działalność gospodarczą.

ARP posiada także aktywa w 76 spółkach, z tego w 51 z nich – pakiety większościowe w spółkach wchodzących w skład Grupy ARP. Główne branże, w których działają spółki z Grupy ARP, to: stoczniowa, kolejowa, metalowa, wydobywcza, odlewnicza, opakowaniowa, tekstylna, turystyczna, modernizacji i budowy maszyn.