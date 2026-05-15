Stan faktyczny:

Spór zaczął się w lutym 2019 r., gdy pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę, wskazując jako przyczynę częste, ale krótkotrwałe absencje chorobowe. Mężczyzna pozwał pracodawcę, a sąd pracy przywrócił go do pracy. Uznał, że poziom absencji nie uzasadniał wypowiedzenia. Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy przez sąd drugiej instancji. Po przywróceniu do pracy pracodawca wypłacił powodowi wynagrodzenie z art. 47 kodeksu pracy (k.p.), ale za jeden miesiąc. Odmówił zaś wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. Mężczyzna znów wystąpił z powództwem o odszkodowanie i zadośćuczynienie, opierając swoje roszczenia na różnych podstawach prawnych, w tym na art. 415 k.c. w związku z art. 300 k.p. dotyczącym odpowiedzialności deliktowej, jak również na art. 18 (3d) k.p. związanym z dyskryminacją. A gdy nic nie wskórał, wniósł skargę kasacyjną, zarzucając w szczególności błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę nie może stanowić podstawy odpowiedzialności deliktowej pracodawcy.

Rozstrzygnięcie:

Sąd Najwyższy (SN) odmówił jednak przyjęcia jego skargi kasacyjnej do rozpoznania, uznając, że nie zachodzi przesłanka jej oczywistej zasadności. Stwierdził przy tym, że jeżeli zachowanie pracodawcy stanowi delikt w rozumieniu art. 415 k.c., a po stronie pracownika powstaje szkoda, odpowiedzialność ta, jako samodzielna i odrębna, nie może być wyłączona wyłącznie dlatego, że sprawa dotyczy stosunku pracy. Nie oznacza to jednak automatycznej możliwości kumulacji roszczeń z art. 45 k.p. oraz art. 415 k.c. Każdorazowo konieczne jest wykazanie wszystkich przesłanek odpowiedzialności deliktowej – w tym w szczególności szkody, bezprawnego i zawinionego działania lub zaniechania oraz wystąpienia normalnego związku przyczynowego. SN podkreślił, że samo niezgodne z prawem wypowiedzenie, w tym nawet potwierdzone prawomocnym wyrokiem przywracającym do pracy, nie oznacza jeszcze zaistnienia odpowiedzialności deliktowej w rozumieniu art. 415 k.c. Ta znajdzie bowiem zastosowanie jedynie w sytuacjach wyjątkowych, gdy sposób działania pracodawcy przekracza granice zwykłego sporu co do zasadności wypowiedzenia. Jak wskazał sąd „chodzi o inną bezprawność niż ta, której zakres określony jest w przepisach o rozwiązywaniu stosunku pracy”.

Sygnatura akt: III PSK 167/24

