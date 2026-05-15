Szef rządu zabrał głos podczas wypowiedzi dla mediów w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym Straży Granicznej „Strażnica” w Otwocku, gdzie wypowiadał się na temat skutecznych działań Straży Granicznej i spadku liczby nielegalnych przekroczeń granicy z Białorusią.

Pod koniec wystąpienia Donald Tusk odniósł się do głośnej w ostatnich dniach sprawy wstrzymania przez Pentagon wysłania do Polski 4 tys. żołnierzy, którzy mieli w ramach rotacyjnej obecności spędzić nad Wisłą dziewięć miesięcy.

Żołnierze USA w Polsce. Donald Tusk odniósł się do doniesień o decyzji Pentagonu

– W związku z sygnałami o ewentualnych redukcjach ze strony naszego amerykańskiego sojusznika jesteśmy w stałym kontakcie – ja, wicepremier Kosiniak-Kamysz – z dowódcą amerykańskim wojsk natowskich i amerykańskich, gen. Grynkewichem, z sekretarzem generalnym NATO – powiedział.

– Chcę wszystkich uspokoić: spodziewaliśmy się od wielu miesięcy pewnych decyzji dotyczących Europy – mówił szef rządu, dodając, że Stany Zjednoczone, które nazwał „nawjażniejszym” i „najbliższym” sojusznikiem Polski, od lat zapowiadały „pewną korektę w ich polityce” oraz „większe zainteresowanie innymi teatrami”. Premier przypomniał amerykańskie apele o to, by państwa Europy brały większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. Ocenił przy tym, że „Polska jest tutaj absolutnie wiodącym krajem”.

– Otrzymałem zapewnienie i to jest też dla mnie ważne, że te decyzje mają charakter logistyczny i one nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i nasze bezpieczeństwo, jeśli chodzi o współpracę polsko-amerykańską – oświadczył Tusk.

– Polska była, jest i będzie najbardziej stabilnym, najbardziej lojalnym i skutecznym sojusznikiem zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i innych państw natowskich i jestem przekonany, że będziemy mogli liczyć dziś i w przyszłości także w tej sprawie na wzajemność – mówił podczas oświadczenia dla mediów Tusk. – Wszystko jest pod kontrolą i pragnę państwa uspokoić, że nasze bezpieczeństwo będzie nadal dla nas i dla naszych sojuszników naszym priorytetem – zakończył.

