Michał Szułdrzyński: Konflikt w Strefie Gazy stawia pytania o granice zemsty

Izraelski Kneset większością 93 głosów (nikt w 120-osobowym parlamencie nie głosował przeciw) przyjął 12 maja ustawę powołującą specjalny wojskowy trybunał, który ma osądzić odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie ataku Hamasu z 7 października 2022 r. Choć w następstwie ataku Izrael rozpoczął wielomiesięczną wojnę z Hamasem, która obróciła w ruinę Strefę Gazy, teraz specjalny trzyosobowy trybunał w Jerozolimie będzie sądził żyjących pojmanych sprawców tamtego ataku na podstawie przepisów o zbrodniach przeciwko narodowi żydowskiemu i innych przepisów kodeksu karnego, które przewidują karę śmierci.