Za listą 15 sędziów głosowało 235 posłów przy wymaganej większości 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Przeciw było 18 posłów, wstrzymało się pięciu posłów. W głosowaniu nie wzięli udziału posłowie Prawa i Sprawiedliwości.

Reklama Reklama

Komisja sejmowa, która ustaliła listę 15 kandydatów do KRS, musiała uwzględnić co najmniej jednego kandydata każdego klubu, dlatego na liście znaleźli się też sędziowie zaproponowani przez PiS i Konfederację.

KRS stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, opiniuje projekty dotyczące sądownictwa oraz przedstawia prezydentowi wnioski o powołanie sędziów. Rada liczy 25 członków, w tym 15 sędziów wybieranych przez Sejm.

Czytaj więcej: Sądy i Prokuratura Plan B na naprawę KRS Wybór członków do KRS przez wszystkich sędziów jest najbardziej trafnym rozwiązaniem, albowiem oddaje decyzje w ręce wszystkich sędziów w Polsce. Pro

Polityczny spór

Tuż przed głosowaniami doszło do dyskusji między posłami. Kluby koalicyjne uważają, że poprzez dzisiejszy wybór odpolityczniają tzw. neoKRS, której obecny charakter jest kwestionowany przez orzecznictwo krajowe i międzynarodowe. Z kolei klub PIS ostrzega o wprowadzaniu „sędziokracji” i o tym, że obywatele – poprzez swoich przedstawicieli w Sejmie – powinni mieć większy wpływ na wymiar sprawiedliwości, tak jak po wprowadzeniu zmian w wyborze KRS w 2017 r.

To, że PiS nie weźmie udziału w głosowaniu nad wyborem sędziów do KRS zapowiedział poseł PiS Michał Wójcik. Argumentował, że Sejm powinien wstrzymać prace w związku z postanowieniem zabezpieczającym, które w tej sprawie w tym tygodniu wydał Trybunał Konstytucyjny. Ostrzegł, że dalsze działania mogą mieć konsekwencje prawne, także karne.

Zarzucił też większości parlamentarnej hipokryzję, wskazując, że korzysta z przepisów, które wcześniej przez lata krytykowała. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odpowiedział Wójcikowi, że jeśli posłowie PiS nie wezmą udziału w głosowaniu, nie będzie głosów przeciwnych.

Plan B, czyli powszechny wybór sędziów

Istota sporu o KRS sprowadza się do tego, kto ma realny wpływ na wybór sędziowskiej części Rady. Obecna KRS była od lat kwestionowana dlatego, że jej sędziowski skład w 2018 r. i 2022 r. został wybrany przez Sejm, czyli przez polityków. Ten model krytykowały SN i sądy krajowe, a także TSUE i Europejski Trybunał Praw Człowieka, wskazując na problem upolitycznienia organu uczestniczącego w procedurze nominacji sędziowskich.

Koalicja rządząca twierdzi, że nowy skład KRS usuwa fundamentalną wadę dotychczasowej KRS, bo został wyłoniony po ogólnopolskim opiniowaniu kandydatów przez sędziów, a Sejm miał jedynie zatwierdzić wynik środowiskowego głosowania. W lutym Sejm przyjął uchwałę, w której zapowiedział, że przy wyborze sędziów do KRS uwzględni wynik powszechnego i transparentnego głosowania sędziów; był to – jak przekonywał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek – tzw. plan B po zablokowaniu ustawowej reformy KRS przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Nowi sędziowie-członkowie KRS

Nowymi sędziami-członkami KRS popartymi przez kluby koalicyjne zostali: Karolina Bąk-Lasota, Wojciech Buchajczuk, Monika Frąckowiak, Edyta Jefimko, Magdalena Kierszka, Agnieszka Kobylińska-Bortkiewicz, Jarosław Łuczaj, Ewa Mierzejewska, Bartłomiej Starosta, Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, Dariusz Zawistowski, Katarzyna Zawiślak i Ewa Żołnierczuk-Dec. Z kolei nowymi sędziami-członkami KRS z rekomendacji PiS i Konfederacji zostali Łukasz Piebiak – były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS, łączony w mediach z tzw. aferą hejterską, a także Łukasz Zawadzki – związany, podobnie jak Piebiak, ze Stowarzyszeniem Prawnicy dla Polski.

Kadencja dotychczasowych sędziowskich członków KRS zakończyła się w tym tygodniu, ale zgodnie z ustawą o KRS pełnią oni funkcje do czasu rozpoczęcia kadencji nowych członków Rady, natomiast kadencja sędziów obecnie wybranych przez Sejm do KRS – zgodnie z ustawą – rozpoczyna się następnego dnia po dokonaniu wyboru.