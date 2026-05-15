Handlowcy liczyli na zmianę, a opłata 3 euro do przesyłki spoza UE, jaka zacznie obowiązywać od 1 lipca, miała zatrzymać falę tanich produktów. Niestety zanosi się na to, że nawet jeśli opłaty będą naliczane, to tylko od niewielkiej części importu za pośrednictwem Temu, Shein czy AliExpress.
– Sytuacja nie zmieni się, tracono tylko czas na lobbing rozwiązań, które świadczą o braku znajomości rynku. Już dzisiaj wiele przesyłek z chińskich platform trafia do konsumentów z magazynów w Europie lub z państw, z którymi UE ma umowy o wolnym handlu – mówił podczas wynikowej konferencji Rafał Brzoska, współzałożyciel i prezes InPost. – Dlatego nie ma co oczekiwać, że w tym zakresie sytuacja jakoś znacząco ma się zmienić – dodał.
Handlowcy od lat walczyli z istną falą tanich zakupów z Chin, trafiających do Europy głównie jako przesyłki listowe. Według Komisji Europejskiej tylko w 2024 r. do Europy docierało dziennie ok. 12 mln paczek o wartości poniżej 150 euro, czyli zwolnionych z ceł. To dwa razy więcej niż w roku 2023, a według Brukseli wartość ok. 65 proc. paczek jest specjalnie zaniżana, by to kryterium spełnić. Dodatkowo chińscy sprzedawcy korzystają z całego systemu dopłat, ulg czy preferencji od władz, co pozwala im obniżyć koszty. Choćby wysłanie takiej samej przesyłki z Polski do Chin jest znacznie droższe niż w przypadku tej podróżującej w odwrotnym kierunku.
– Samo nowe cło od małych paczek nie zatrzyma chińskich platform. Temu czy Shein już dziś przerzucają się na europejskie magazyny, inwestują w logistykę w UE i wykorzystują luki w umowach handlowych. To będzie nieustanne "gonienie króliczka", gdzie regulator reaguje z opóźnieniem na kolejne obejścia systemu – mówi Sebastian Błaszkiewicz, szef sprzedaży w Univio. – W krótkim okresie 3 euro od paczki tylko podniesie koszt części przesyłek i ograniczy najbardziej drastyczny dumping, ale nie zlikwiduje przewagi kosztowej budowanej latami – dodaje.
Ekspert zauważa, że docelowy model, czyli po 2028 r. jest jednak skonstruowany tak, żeby nie miało znaczenia, czy paczka idzie prosto z Chin, z europejskiego magazynu Temu, czy przez kraj z umową o wolnym handlu z UE. – Kluczowe staje się to, kto jest importerem (platforma) i jakie dane o towarze oraz jego pochodzeniu trafiają do unijnego EU Customs Data Hub, czyli centralnego systemu, który ma zbierać informacje celne z całej Europy w jednym miejscu – mówi Sebastian Błąszkiewicz. – W tym modelu platformy będą traktowane jak importerzy z pełną odpowiedzialnością za cło, VAT i bezpieczeństwo produktów. Sam napis "wysyłka z magazynu w UE" przestanie być wtedy parasolem ochronnym, choć króliczka i tak pewnie będziemy gonić dalej – dodaje.
Cierpią na tym handlowcy w Polsce i innych krajach, którzy nie są w stanie konkurować z tak tanią ofertą. Dodatkowo według Izby Gospodarki Elektronicznej w efekcie zaniżania wartości przesyłek trafiających z Chin, Polska nie zrealizowała ok. 1,2-1,7 mld zł przychodów z VAT tylko w ciągu 12 miesięcy do września 2025 r.
Docelowo ulga celna zwalniająca przesyłki o wartości do 150 euro ma zniknąć dopiero w 2028 r., od lipca 2026 r. do każdej takiej przesyłki będzie doliczona opłata 3 euro. – W jednej może być produkt wart 100 euro i opłata wyniesie 3 euro. W drugiej będzie artykuł o wartości 1 euro, a opłata wyniesie tyle samo. Czy to dobre decyzje? To na pewno dobry początek, ale to ciągle za mało – podkreślał Marcin Gruszka, rzecznik Allegro.
