Kluby poselskie rekomendowały 17 z 60 zgłoszonych kandydatów. Koalicja rządowa wskazała 15 sędziów wyłonionych w tzw. prawyborach, jednak ze względu na przepisy obecnej ustawy o KRS na ostatecznej liście zabrakło dwojga sędziów: Sławomira Cilulko z Sądu Okręgowego w Białymstoku oraz Beaty Donhöffner-Grodzickiej z Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia. Ich miejsce „zajęli” sędziowie rekomendowani przez partie opozycyjne. Wynika to z zapisu ustawy, mówiącego o tym, że wśród 15 sędziów wskazanych przez komisję do głosowania przez Sejm musi być przynajmniej jeden rekomendowany przez każdy z klubów. Co więcej, stworzona przez komisję lista kandydatów ma być głosowana łącznie, co wyklucza wyeliminowanie kandydata, który się na niej znajdzie.

Trybunał zamraża wybory nowych członków KRS

Jak już informowaliśmy na łamach rp.pl, partia Jarosława Kaczyńskiego rekomendowała byłego wiceministra sprawiedliwości w jej rządzie, sędziego Łukasza Piebiaka. Z kolei Konfederacja wyznaczyła Łukasza Zawadzkiego – sędziego Sądu Okręgowego w Opolu.

Na ustalonej przez sejmową komisję sprawiedliwości liście znaleźli się również kandydaci, którzy otrzymali najwięcej głosów w prawyborach, czyli opiniowaniu kandydatów przez zgromadzenia w sądach. To sędziowie popierani przez Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszenie Sędziów Themis, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych i Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia": Edyta Jefimko z Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sędzia Sądu Najwyższego Dariusz Zawistowski, Monika Frąckowiak z Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda, Wojciech Buchajczuk z Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Ewa Mierzejewska z Sądu Apelacyjnego w Lublinie, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Jarosław Łuczaj, Agnieszka Kobylinska-Bortkiewicz, Magdalena Kierszka z Sądu Okręgowego w Gdańsku, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, Katarzyna Zawiślak z Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Ewa Żołnierczuk-Dec z Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Karolina Bąk-Lasota z Sądu Rejonowego Katowice-Zachód oraz Bartłomiej Starosta z Sądu Rejonowego w Sulęcinie.

Głosowanie w sprawie wyboru nowych członków sędziowskiej części KRS zaplanowano na piątek. Tymczasem dzisiaj Trybunał Konstytucyjny wydał zabezpieczenie, w którym wezwał Sejm do powstrzymania się od wyboru członków Rady do czasu wydania ostatecznego orzeczenia w sprawie zainicjowanej przez posłów PiS.