Nad przepisami, dotyczącymi m.in. sędziowskich delegacji orzeczniczych ministerstwo sprawiedliwości pracuje od miesięcy. Mowa o projekcie nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych, którego zasadniczymi celami jest umożliwienie sędziom orzekania po 65. roku życia bez konieczności uzyskiwania zgody KRS oraz ograniczenie w delegowaniu sędziów.

Co dalej z delegacjami sędziów do innych sądów? Ministerstwo sprawiedliwości znowu zmienia projekt

Przepisy te były opiniowane i konsultowane od października ubiegłego roku, a wersja projektu, którą w marcu wypracowano na komitecie stałym rady ministrów przewidywała, że odwołanie sędziego z delegacji do innego sądu może następować wyłącznie w przypadku orzeczenia wobec niego kary dyscyplinarnej albo w wyniku rezygnacji samego sędziego z trzymiesięcznym uprzedzeniem. To rozwiązanie postulowane m.in. przez komisję kodyfikacyjną ustroju sądownictwa i prokuratury, które miało ograniczyć arbitralne odwoływanie sędziów z delegacji przez ministra sprawiedliwości.

Jak się okazuje, w ostatnim czasie resort sprawiedliwości ponownie zmienił projekt w tym zakresie, a nową wersję proponowanych przepisów opublikowano właśnie na stronach rządowych. Zmianie uległy przede wszystkim przesłanki odwołania sędziego z delegacji do innego sądu. Zgodnie z najnowszą wersją projektu ma to być możliwe w przypadku: ustania potrzeb sądu, które stanowiły przyczynę delegowania; ujawnienia się negatywnego wpływu delegowania sędziego na pracę sądu, w którym sędzia ma miejsce służbowe albo niedostatecznej sprawności w postępowaniach prowadzonych przez tego sędziego.

– Jest to zmiana, która nie została uzgodniona z komisją kodyfikacyjną. Poza tym nowe przesłanki odwołania sędziego z delegacji orzeczniczej są nieostre, „z gumy” i będzie można uzasadniać nimi niemalże każdy przypadek, a w konsekwencji odwoływać sędziego z delegacji w każdej sytuacji. Przesłanki zostały sformułowane w ten sposób, że dają nadmiernie dużą władzę ministrowi sprawiedliwości i nie gwarantują sędziom stabilności pełnienia urzędu, do którego zostali delegowani – komentuje sędzia Bartłomiej Przymusiński, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

Najnowsza wersja projektu przewiduje przy tym możliwość odwołania się sędziego do sądu pracy od decyzji o odwołaniu go z delegacji orzeczniczej. Co ważne, takie zaskarżenie nie będzie wstrzymywało skuteczności decyzji ministra. Oznacza to, że mimo złożenia skargi sędzia przestanie orzekać w sądzie, do którego był delegowany. Będzie on przy tym zobligowany do dalszego prowadzenia spraw już przydzielonych w miejscu delegowania do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego zainicjowanego odwołaniem.

Według resortu Waldemara Żurka takie rozwiązanie ma na celu dalsze wzmocnienie pozycji sędziego delegowanego i poddanie sądowej kontroli rozstrzygnięcia organu władzy wykonawczej w omawianym zakresie.

„Projekt nowelizacji trzeba poprawić”. Decyzje dotyczące delegacji sędziowskich nie mogą być wykorzystywane do celów politycznych

Innego zdania jest sędzia Przymusiński. – To rozwiązanie niewiele zmienia, bowiem pomimo zaskarżenia decyzji ministra do sądu, odwołanie sędziego z delegacji i tak w negatywny sposób będzie go dotykało. Można szukać tu jednak formy pośredniej. Proponuję umożliwić sądowi pracy wstrzymanie decyzji ministra o odwołaniu z delegacji na podstawie przesłanek takich jak chociażby prawdopodobieństwo uwzględnienia zaskarżenia – mówi sędzia Przymusiński.

Według niego projekt nowelizacji wymaga poprawy i dostosowania do standardu określonego przez Trybunał Sprawiedliwości UE. Chodzi o orzeczenie TSUE z listopada 2021 r., w którym TSUE stwierdził, że obowiązujący w Polsce system delegowania sędziów do wyższej instancji i odwoływania ich z delegacji w każdym czasie i bez uzasadnienia przez ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, jest niezgodny z obowiązującym w UE wymogiem niezawisłości sędziowskiej.

–Dostrzegam, że ministerstwo chce wprowadzić coś, czego nie ma, czyli kontrolę sądową decyzji ministra o odwołaniu sędziego z delegacji. Jestem jednak przeciwny zmianom w kształcie proponowanym obecnie przez resort i uważam, że projekt należy poprawić, tak aby decyzje dotyczące delegacji sędziów nie mogły być wykorzystywane do celów politycznych. Jeśli do tego nie dojdzie, to przepisy, które miały usunąć pełną arbitralność ministra w decydowaniu o delegowaniu sędziego niestety niewiele poprawią – konkluduje sędzia Przymusiński.

Przed tygodniem stowarzyszenie, na czele którego stoi sędzia Przymusiński wydało oświadczenie, w którym stwierdzono, że od dłuższego czasu delegacje sędziowskie udzielane są w sposób arbitralny, chaotyczny i ulegają niezrozumiałym zmianom, często na przestrzeni nawet nie kilku dni, lecz wręcz – godzin. Iustitia zaapelowała przy tym o pilne zakończenie prac zmierzających do systemowego uregulowania przepisów o delegacjach tak, by wszystkie te decyzje podlegały sądowej kontroli oraz były dokonywane w oparciu o merytoryczne kryteria i rzetelną analizę faktycznego obciążenia konkretnych sądów.

Czy do tych zmian dojdzie? Okaże się niebawem. Projekt jest już na finiszu prac rządowych, trafił bowiem ponownie do komitetu stałego RM.