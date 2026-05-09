O sprawie poinformował rzecznik Żandarmerii Wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz. Przekazał on, że w sobotę 9 maja w godzinach porannych policja i Żandarmeria Wojskowa otrzymały informację, że w okolicy miejscowości Bartoszyce (powiat bartoszycki, województwo warmińsko-mazurskie) odnaleziono „niezidentyfikowany obiekt latający”.
„Pierwsze czynności na miejscu zdarzenia wskazują, iż jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji, nie posiadający cech bojowych” – oświadczył rzecznik.
Żandarmeria Wojskowa prowadzi w tej sprawie postępowanie pod nadzorem prokuratora z 8. Wydziału do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Ppłk Rozkosz zaznaczył, że na miejscu odnalezienia bezpilotowca trwają „niezbędne czynności procesowe”.
Tekst jest aktualizowany, wkrótce więcej informacji
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas