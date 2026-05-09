O sprawie poinformował rzecznik Żandarmerii Wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz. Przekazał on, że w sobotę 9 maja w godzinach porannych policja i Żandarmeria Wojskowa otrzymały informację, że w okolicy miejscowości Bartoszyce (powiat bartoszycki, województwo warmińsko-mazurskie) odnaleziono „niezidentyfikowany obiekt latający”.

„Pierwsze czynności na miejscu zdarzenia wskazują, iż jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji, nie posiadający cech bojowych” – oświadczył rzecznik.

Żandarmeria Wojskowa prowadzi w tej sprawie postępowanie pod nadzorem prokuratora z 8. Wydziału do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Ppłk Rozkosz zaznaczył, że na miejscu odnalezienia bezpilotowca trwają „niezbędne czynności procesowe”.

Tekst jest aktualizowany, wkrótce więcej informacji