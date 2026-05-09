Konflikt na Bliskim Wschodzie znów eskaluje. W Zatoce Perskiej doszło w minionym tygodniu do wymiany ognia między USA a Iranem, zaatakowane zostały również Zjednoczone Emiraty Arabskie w miejscach, gdzie rozmieszczone są amerykańskie zasoby wojskowe. Teheran obecnie rozważa, jak odpowiedzieć na propozycję pokojową Białego Domu. Blokada irańskich portów przez USA miała wywrzeć presję na Iran, tymczasem jak uważa CIA, perspektywy zakończenia konfliktu są znacznie bardziej odległe niż przekonuje Donald Trump.

Analiza CIA: Gospodarka Iranu odporna, arsenał pocisków balistycznych wciąż pokaźny

Według najnowszej analizy amerykańskiego wywiadu, przekazanej Białemu Domowi, Iran jest w stanie przetrwać amerykańską blokadę morską przez co najmniej trzy do czterech miesięcy, zanim stanie w obliczu poważniejszych trudności gospodarczych – donosi „Washington Post”, powołując się na cztery osoby zaznajomione z dokumentem.

Poufna ocena CIA przeczy słowom amerykańskiego prezydenta, który stwierdził we wtorek, że irańska gospodarka „się sypie”, jej waluta jest „bezwartościowa”, a reżim „nie ma z czego płacić” swoim żołnierzom. Donald Trump zapewnił również podczas środowego wystąpienia w Gabinecie Owalnym, że „ich rakiety zostały w większości zdziesiątkowane. Zostało im może 18–19 proc., niewiele w porównaniu do tego, co mieli wcześniej”.

Tymczasem według tajnego raportu CIA, Iran zachował znaczące zdolności w zakresie pocisków balistycznych pomimo tygodni intensywnych bombardowań ze strony USA i Izraela. Z ustaleń amerykańskiego wywiadu wynika, że Teheran posiada około 75 proc. swoich przedwojennych zapasów mobilnych wyrzutni oraz około 70 proc. zasobów rakiet.

Jak wskazano w analizie, istnieją dowody, że reżim zdołał odzyskać i ponownie otworzyć niemal wszystkie podziemne magazyny, naprawić uszkodzone pociski, a nawet złożyć nowe jednostki, które były na ukończeniu w momencie wybuchu wojny.

CIA szacuje czas wytrzymałości Iranu na 90 do 120 dni, choć niektórzy urzędnicy sugerują, że kraj ten może wytrzymać znacznie dłużej dzięki szlakom lądowym (kolej przez Azję Środkową) i magazynowaniu ropy na tankowcach – pisze „Washington Post”.