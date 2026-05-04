Premier Keir Starmer ogłosi w poniedziałek na szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu w Armenii, że Wielka Brytania chce połączyć siły ze Wspólnotą, aby wesprzeć Ukrainę „w odpieraniu rosyjskiej linii frontu i odzyskaniu suwerenności terytorialnej”.

Wielka Brytania razem z Unią wesprze Ukrainę

Rozmowy o przystąpieniu Wielkiej Brytanii do unijnej pożyczki w wysokości 90 mld euro dla Ukrainy ruszają po spotkaniu w Erewaniu. Jak podkreśla w oświadczeniu brytyjski rząd – jest to kolejny sygnał pogłębiania europejskich więzi obronnych Europy pod rosnącą presją ze strony Stanów Zjednoczonych.

„Kiedy Wielka Brytania i Unia Europejska współpracują, wszyscy czerpiemy korzyści – a w tych niepewnych czasach musimy działać dalej i szybciej w zakresie obronności, aby zapewnić ludziom bezpieczeństwo” – powiedział Starmer w oświadczeniu, cytowanym przez agencję Reutera.

Zatwierdzona przez UE w zeszłym miesiącu pożyczka ma pokryć dwie trzecie finansowych potrzeb walczącej z rosyjską agresją Ukrainy na dwa najbliższe lata. Z całej kwoty, 60 mld euro zostanie przeznaczone na wydatki wojskowe, a 30 mld euro wesprze ukraiński budżet. Pożyczka jest de facto bezzwrotna, bowiem tylko w wypadku wypłaty przez Rosję reparacji wojennych musi zostać zwrócona. Kreml wiele razy zapowiadał, że żadnych odszkodowań za wywołaną agresję nie zamierza płacić.

Brytyjskie firmy liczą na kontrakty zbrojeniowe w Ukrainie

Decyzja Londynu nie jest jedynie altruistycznym gestem. Udział w sfinansowaniu pożyczki może dać brytyjskim firmom nowe kontrakty na Ukrainie, szczególnie w sektorze obronnym. Wielka Brytania jest europejskim liderem w produkcji nowoczesnego uzbrojenia.

Starmer zapowiedział też, że Wielka Brytania ogłosi w tym tygodniu kolejną falę „surowych sankcji” wobec rosyjskich firm. Ich głównym celem jest zakłócenie łańcuchów dostaw wojskowych.

Przypomnijmy, że 23 kwietnia Rada Unii Europejskiej przyjęła ostateczny kluczowy akt prawny niezbędny do zatwierdzenia dwuletniej pożyczki dla Ukrainy w łącznej wysokości 90 mld euro. Pieniądze te przeznaczone są na zakup, produkcję, rozwój i dostarczanie zaawansowanego sprzętu obronnego dla ukraińskich sił zbrojnych, takich jak produkcja dronów, pocisków rakietowych i amunicji. Wśród 27 krajów Wspólnoty z finansowania zwolnione zostały Węgry, Słowacja i Czechy.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśliła, że Ukraina otrzyma pierwszą transzę pożyczki w tym kwartale.