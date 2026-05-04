Na marginesie szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu premier Donald Tusk przeprowadził rozmowę z Keirem Starmerem. Podczas briefingu prasowego, który odbył się niedługo po spotkaniu, szef polskiego rządu zdradził, co ustalił ze swoim brytyjskim odpowiednikiem.

Polska podpisze z Wielka Brytania traktat. Premier Tusk podał datę

Donald Tusk przekazał, że niebawem Polska oraz Wielka Brytania podpiszą traktat. - Podjęliśmy z premierem Keirem Starmerem ostateczną decyzję – 27 maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią. Będzie to traktat realnie wzmacniający naszą współpracę, szczególnie w dziedzinie obronności, ale nie tylko – powiedział szef rządu.

Jak zaznaczył Tusk, „traktat długo negocjowano”. - W tym czasie – jak się domyślacie – jest rzeczą bardzo ważną, by szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do realnej współpracy militarnej i w szeroko pojętej dziedzinie obronności – powiedział.

Donald Tusk: Polska pomoże Wielkiej Brytanii zbliżyć do Unii Europejskiej

- Wielkiej Brytanii zależy na tym – i Polska jest tu jej wymarzonym partnerem – żeby mieć rzetelnego adwokata, jeżeli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej – powiedział Donald Tusk. - To problem ponownej reintegracji. Wiadomo – brexit zdarzył się, ale – jak powiedział mi premier Starmer – nastroje radykalnie się odwróciły – dodał.

Donald Tusk zauważył, że dziś w Wielkiej Brytanii „większość ludzi żałuje brexitu i chciałaby możliwie intensywnego zacieśnienia więzi z UE”. - Polska – ze względów geopolitycznych, ale też ze względu na liczbę naszych rodaków w Wielkiej Brytanii – będzie pracowała na rzecz takiego zbliżenia – zapowiedział. - Premier Starmer usłyszał ode mnie pozytywną odpowiedź na swoją prośbę, by Polska była liderem tego procesu ponownego zbliżania się - podkreślił polityk.

