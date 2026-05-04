Donald Tusk
Na marginesie szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu premier Donald Tusk przeprowadził rozmowę z Keirem Starmerem. Podczas briefingu prasowego, który odbył się niedługo po spotkaniu, szef polskiego rządu zdradził, co ustalił ze swoim brytyjskim odpowiednikiem.
Donald Tusk przekazał, że niebawem Polska oraz Wielka Brytania podpiszą traktat. - Podjęliśmy z premierem Keirem Starmerem ostateczną decyzję – 27 maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią. Będzie to traktat realnie wzmacniający naszą współpracę, szczególnie w dziedzinie obronności, ale nie tylko – powiedział szef rządu.
Jak zaznaczył Tusk, „traktat długo negocjowano”. - W tym czasie – jak się domyślacie – jest rzeczą bardzo ważną, by szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do realnej współpracy militarnej i w szeroko pojętej dziedzinie obronności – powiedział.
- Wielkiej Brytanii zależy na tym – i Polska jest tu jej wymarzonym partnerem – żeby mieć rzetelnego adwokata, jeżeli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej – powiedział Donald Tusk. - To problem ponownej reintegracji. Wiadomo – brexit zdarzył się, ale – jak powiedział mi premier Starmer – nastroje radykalnie się odwróciły – dodał.
Donald Tusk zauważył, że dziś w Wielkiej Brytanii „większość ludzi żałuje brexitu i chciałaby możliwie intensywnego zacieśnienia więzi z UE”. - Polska – ze względów geopolitycznych, ale też ze względu na liczbę naszych rodaków w Wielkiej Brytanii – będzie pracowała na rzecz takiego zbliżenia – zapowiedział. - Premier Starmer usłyszał ode mnie pozytywną odpowiedź na swoją prośbę, by Polska była liderem tego procesu ponownego zbliżania się - podkreślił polityk.
