Zgodnie z opublikowanym w poniedziałek sprawozdaniem finansowym NBP, na poziom wyniku finansowego banku centralnego za 2025 r. wpłynął m.in. ujemny wynik z różnic kursowych, w kwocie ponad -36,7 mld zł. Narodowy Bank Polski wyjaśnia to aprecjacją złotego do walut rezerwowych. Dodatkowo, NBP wykazał też ujemny wynik z tytułu prowadzonej polityki pieniężnej (w kwocie blisko 21 mld zł), co wynika m.in. z kosztów operacji otwartego rynku. Bank centralny poinformował też o dodatnim wyniku zarządzania rezerwami walutowymi, w kwocie blisko 24,7 mld zł.

Reklama Reklama

Suma bilansowa NBP na koniec 2025 r. wyniosła 1 bln 79,3 mld zł.

Straty NBP z lat ubiegłych wynoszą łącznie ponad 61,5 mld zł, a więc łącznie z tą z 2025 r. dochodzą już do 100 mld zł. Jedynym źródłem pokrycia straty pozostaje fundusz rezerwowy, na który odpisy realizowane są jednak wyłącznie pod warunkiem realizacji zysku przez bank centralny.

NBP od lat bez zysku

Po raz ostatni bank centralny osiągnął dodatni wynik finansowy w 2021 r. (11 mld zł), co przełożyło się na przekazanie do budżetu państwa około 10,5 mld zł w czerwcu 2022 r. Od tego momentu notuje już corocznie straty, które wynikają przede wszystkim z umocnienia złotego względem walut w rezerwach dewizowych oraz spadku wyceny zagranicznych dłużnych papierów wartościowych w walutach obcych (w 2022 r.).

Kwestia zysku lub straty NBP (i ewentualnego przelewu lwiej części zysku – 95 proc. – do budżetu państwa) regularnie jest tematem dysput politycznych. NBP kilkukrotnie odpowiadał, że ujemny wynik nie ma wpływu na zdolność do realizacji podstawowego celu banku centralnego, jakim jest walka z inflacją. „Wynik zależy od wielu czynników niezależnych od NBP, a mianowicie zmienności zagranicznych stóp procentowych i kursów walut”, „dodatni wynik finansowy nie jest ustawowym i operacyjnym celem działania NBP” – pisał też bank centralny w 2024 r.

Czytaj więcej Panel ekonomistów Panel Ekonomistów "Rzeczpospolitej": nie rezygnujmy z wpłaty zysku NBP do budżetu Teza : Należałoby zlikwidować lub zmienić obecne przepisy prawne, zgodnie z którymi zysk NBP w 95 proc. zasila budżet państwa

NBP mógłby zrealizować zyski na złocie

Mimo strat w ostatnich latach, Narodowy Bank Polski wyrażał w ostatnich miesiącach gotowość do wykorzystania na cele obronne niezrealizowanego zysku na rezerwach złota w swoich rezerwach. Na dzień 9 kwietnia szacował go na kwotę 169 mld zł. Jak wyjaśniał prezes Glapiński, realizacja tego zysku miałaby odbyć się poprzez zmianę struktury rezerw – sprzedaż części zasobów złota. Przynajmniej na razie temat jednak przycichł. – Widać, że nie szykuje się polityczne porozumienie w kwestii wykorzystania niezrealizowanej nadwyżki wartości złota wynikającej ze zmian cen – mówił w kwietniu prezes banku centralnego.