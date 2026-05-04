Jak podano w poniedziałkowym komunikacie, niedozwolone porozumienie trwało od marca 2019 r. do kwietnia 2024 r. Dotyczyło paneli winylowych, podkładów pod panele winylowe i laminowane, listew przypodłogowych oraz profili podłogowych produkowanych przez spółkę Decora.

– Przez ponad pięć lat nie można było kupić paneli podłogowych i akcesoriów do nich z oferty Decora taniej niż w cenach ustalonych przez uczestników zmowy. To oznacza, że osoby, które w tym czasie urządzały lub remontowały mieszkania i domy – przepłacały – stwierdził cytowany w komunikacie Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Otrzymywali cenniki, które musieli stosować

Urzędnicy ustalili, że Decora narzucała swoim kontrahentom – sprzedawcom hurtowym i detalicznym – ceny detaliczne sprzedaży paneli i akcesoriów. Przekazywała im cenniki, które musieli stosować. Spółka wskazywała w nich ceny sprzedaży, poniżej których nie można było sprzedawać produktów. Producent paneli wskazywał również ceny promocyjne, jakie mogły stosować sklepy.

Z ustaleń UOKiK wynika również, że w niedozwolonym porozumieniu aktywnie uczestniczyli także kontrahenci Decory, w tym jeden z jej największych dystrybutorów – spółka Bel-Pol. „Sprzedawcy obserwowali wzajemnie swoje ceny i przekazywali producentowi informacje, jeśli któryś z nich wyłamał się ze zmowy. Bel-Pol sprawdzał również działania swoich kontrahentów, którzy sprzedawali panele podłogowe i akcesoria do paneli podłogowych z oferty Decora i interweniował w przypadku niższych cen” – wskazano w komunikacie.

Nie mogli samodzielnie wybrać, od kogo kupią produkt

Drugą praktyką niezgodną z prawem, którą wykrył urząd monopolowy, był podział rynku. „Decora i Bel-Pol ustalili, którzy klienci hurtowi będą obsługiwani przez każdą ze spółek. Bel-Pol miał nie sprzedawać paneli podłogowych oraz akcesoriów do paneli podłogowych przedsiębiorcom, którzy nabywali je od Decora. Oznaczało to, że odbiorcy hurtowi przypisani do Decory nie mogli samodzielnie wybrać, od kogo kupią produkty” – podał UOKiK.

Łączna wysokość nałożonych kar przez Prezesa UOKiK wyniosła dokładnie 33 927 343,75 zł. Na tę kwotę składa się 28 344 000,00 zł kary dla firmy Decora oraz 5 290 000,00 zł dla firmy Bel-Pol. Sankcje objęły też dwóch menedżerów z tych firm: Tomasz Ginter (Decora) ma zapłacić 165 375,00 zł, natomiast Marcin Nawrocki (Bel-Pol) - 127 968,75 zł.

UOKiK podał, że w trakcie postępowania firma Bel-Pol złożyła wniosek o objęcie programem łagodzenia kar (leniency). Przedsiębiorca współpracował z Prezesem UOKiK, m.in. dostarczył nowe informacje, że przedmiotem niedozwolonego porozumienia były również podkłady pod panele laminowane. W związku z tym kary dla Bel-Pol i menedżera tej firmy zostały obniżone o 50 proc. Dodatkowo, spółka zdecydowała się na procedurę dobrowolnego poddania się karze, dlatego sankcja pieniężna została zmniejszona jeszcze o dodatkowe 10 proc.

Decyzja nie jest prawomocna i przysługuje od niej odwołanie do sądu.