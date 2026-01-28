Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Klienci przepłacali za popularny sprzęt IT, RTV i AGD? UOKiK na tropie zmowy

Czy doszło do zmowy cenowej? Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wyjaśniające i zlecił przeszukanie w siedzibach największych hurtowni ze sprzętem elektronicznym oraz jednego z producentów.

Publikacja: 28.01.2026 08:27

Zmowy mogły dotyczyć wielu popularnych produktów np. komputerów, laptopów, telewizorów, pralek, lodó

Zmowy mogły dotyczyć wielu popularnych produktów np. komputerów, laptopów, telewizorów, pralek, lodówek, kuchenek, odkurzaczy, suszarek do włosów.

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

Jak czytamy w najnowszym komunikacie, do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotarły sygnały wskazujące na możliwość zawarcia porozumień ograniczających konkurencję przy sprzedaży sprzętu elektronicznego. Zmowy mogły dotyczyć wielu popularnych produktów IT, RTV i AGD, np. komputerów, laptopów, telewizorów, pralek, lodówek, kuchenek, odkurzaczy, suszarek do włosów.

Przeszukania za zgodą sądu i w asyście policji odbyły się w siedzibach trzech największych hurtowych dystrybutorów sprzętu AGD, RTV i IT w Polsce – AB, Action i GT Group Tomaszek, a także u jednego z producentów – Beko.

Czytaj więcej

UOKiK wykrył zmowę. Jej skutki uderzały po kieszeni miłośników kawy
Konsumenci
UOKiK wykrył zmowę. Jej skutki uderzały po kieszeni miłośników kawy

UOKiK: mogło dojść do zmowy obejmującej produkty wielu marek

UOKiK podaje, że podejrzewana zmowa mogła obejmować przedsiębiorców na różnych szczeblach obrotu, czyli producentów i importerów, dystrybutorów hurtowych oraz sprzedawców detalicznych, w tym duże elektromarkety i sklepy internetowe.

– Sprawa może mieć bardzo szeroki zakres, obejmując urządzenia wielu marek – przyznaje cytowany w komunikacie Prezes UOKiK Tomasz Chróstny. – Analizujemy obszerny materiał dowodowy zebrany w trakcie przeszukań – dodaje.

Reklama
Reklama

Urząd zaznacza, iż obecnie postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom. Jeśli zebrany materiał potwierdzi podejrzenia, Prezes UOKiK rozpocznie postępowanie antymonopolowe i postawi zarzuty konkretnym podmiotom. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa w wysokości do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy. Menadżerom odpowiedzialnym za zawarcie zmowy grozi z kolei kara do 2 mln zł.

Czytaj więcej

Przeszukania w siedzibach dużych sieci sklepów z RTV i AGD. Chodzi o zmowę cenową
Konsumenci
Przeszukania w siedzibach dużych sieci sklepów z RTV i AGD. Chodzi o zmowę cenową

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Organizacje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Konsumenci
Zbigniew Stawicki, wiceminister finansów i zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
KSeF coraz bliżej. Skarbówka przyznaje: będzie problem z fałszywymi fakturami
Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą pobierać zasiłek dla bezrobotnych o pół roku dłużej niż wynosi s
Praca, Emerytury i renty
Przywilej dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Nie wszyscy o nim wiedzą
Za niesłuszne zatrzymania płacą obywatele. Portfele prokuratorów są nietykalne. Czy to przez martwe
Zawody prawnicze
Bezkarni prokuratorzy. Nie mylą się, czy może prawo jest martwe?
Minister edukacji Barbara Nowacka
Edukacja i wychowanie
Koniec opadających spodni w szkołach. MEN szykuje nowe przepisy
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Prawo karne
Drogowe wykroczenie ministra Waldemara Żurka. Policja bada sprawę
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama