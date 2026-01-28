Klienci przepłacali za popularny sprzęt IT, RTV i AGD? UOKiK na tropie zmowy

Jak czytamy w najnowszym komunikacie, do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotarły sygnały wskazujące na możliwość zawarcia porozumień ograniczających konkurencję przy sprzedaży sprzętu elektronicznego. Zmowy mogły dotyczyć wielu popularnych produktów IT, RTV i AGD, np. komputerów, laptopów, telewizorów, pralek, lodówek, kuchenek, odkurzaczy, suszarek do włosów.

Przeszukania za zgodą sądu i w asyście policji odbyły się w siedzibach trzech największych hurtowych dystrybutorów sprzętu AGD, RTV i IT w Polsce – AB, Action i GT Group Tomaszek, a także u jednego z producentów – Beko.

UOKiK: mogło dojść do zmowy obejmującej produkty wielu marek

UOKiK podaje, że podejrzewana zmowa mogła obejmować przedsiębiorców na różnych szczeblach obrotu, czyli producentów i importerów, dystrybutorów hurtowych oraz sprzedawców detalicznych, w tym duże elektromarkety i sklepy internetowe.

– Sprawa może mieć bardzo szeroki zakres, obejmując urządzenia wielu marek – przyznaje cytowany w komunikacie Prezes UOKiK Tomasz Chróstny. – Analizujemy obszerny materiał dowodowy zebrany w trakcie przeszukań – dodaje.