Klienci przepłacali za popularny sprzęt IT, RTV i AGD? UOKiK na tropie zmowy

Zmowy mogły dotyczyć wielu popularnych produktów np. komputerów, laptopów, telewizorów, pralek, lodówek, kuchenek, odkurzaczy, suszarek do włosów.
Jak czytamy w najnowszym komunikacie, do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotarły sygnały wskazujące na możliwość zawarcia porozumień ograniczających konkurencję przy sprzedaży sprzętu elektronicznego. Zmowy mogły dotyczyć wielu popularnych produktów IT, RTV i AGD, np. komputerów, laptopów, telewizorów, pralek, lodówek, kuchenek, odkurzaczy, suszarek do włosów.
Przeszukania za zgodą sądu i w asyście policji odbyły się w siedzibach trzech największych hurtowych dystrybutorów sprzętu AGD, RTV i IT w Polsce – AB, Action i GT Group Tomaszek, a także u jednego z producentów – Beko.
UOKiK podaje, że podejrzewana zmowa mogła obejmować przedsiębiorców na różnych szczeblach obrotu, czyli producentów i importerów, dystrybutorów hurtowych oraz sprzedawców detalicznych, w tym duże elektromarkety i sklepy internetowe.
– Sprawa może mieć bardzo szeroki zakres, obejmując urządzenia wielu marek – przyznaje cytowany w komunikacie Prezes UOKiK Tomasz Chróstny. – Analizujemy obszerny materiał dowodowy zebrany w trakcie przeszukań – dodaje.
Urząd zaznacza, iż obecnie postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom. Jeśli zebrany materiał potwierdzi podejrzenia, Prezes UOKiK rozpocznie postępowanie antymonopolowe i postawi zarzuty konkretnym podmiotom. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa w wysokości do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy. Menadżerom odpowiedzialnym za zawarcie zmowy grozi z kolei kara do 2 mln zł.
