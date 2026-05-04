W niedzielę Donald Tusk rozpoczął dwudniową wizytę w Armenii, gdzie spotkał się między innymi z szefem brytyjskiego rządu Keirem Starmerem. Rozmowy odbyły się tuż przed poniedziałkowym szczytem Europejskiej Wspólnoty Politycznej (EWP) w Erywaniu oraz na marginesie wydarzenia. Podczas briefingu prasowego, który odbył się niedługo po spotkaniu polityków, szef polskiego rządu zdradził, co ustalił ze swoim brytyjskim odpowiednikiem.

Donald Tusk: 27 maja podpiszemy traktat z Wielką Brytanią

Donald Tusk przekazał, że niebawem Polska oraz Wielka Brytania podpiszą traktat.

– Podjęliśmy z premierem Keirem Starmerem ostateczną decyzję – 27 maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią. Będzie to traktat realnie wzmacniający naszą współpracę, szczególnie w dziedzinie obronności, ale nie tylko – powiedział szef rządu.

Jak zaznaczył Tusk, „traktat długo negocjowano”. – W tym czasie – jak się domyślacie – jest rzeczą bardzo ważną, by szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do realnej współpracy militarnej i w szeroko pojętej dziedzinie obronności – powiedział.

– Wielkiej Brytanii zależy na tym – i Polska jest tu jej wymarzonym partnerem – żeby mieć rzetelnego adwokata, jeżeli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej – powiedział Donald Tusk. – To problem ponownej reintegracji. Wiadomo – brexit zdarzył się, ale – jak powiedział mi premier Starmer – nastroje radykalnie się odwróciły – dodał.

Tusk zauważył, że dziś w Wielkiej Brytanii „większość ludzi żałuje brexitu i chciałaby możliwie intensywnego zacieśnienia więzi z UE”. – Polska – ze względów geopolitycznych, ale też ze względu na liczbę naszych rodaków w Wielkiej Brytanii – będzie pracowała na rzecz takiego zbliżenia – zapowiedział. – Premier Starmer usłyszał ode mnie pozytywną odpowiedź na swoją prośbę, by Polska była liderem tego procesu ponownego zbliżania się – podkreślił polityk.

Donald Tusk planuje podróż do Kanady. „Wynosimy relacje na wyższy poziom”

Donald Tusk powiedział, że rozmawiał także z premierem Kanady Markiem Carneyem.

– Ustaliliśmy nowe formy współpracy, także jeśli chodzi o współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa, sytuacji militarnej oraz energetyki, w tym energetyki nuklearnej i odnawialnej. Intensyfikujemy też na pewno współpracę naszych służb specjalnych. Kanada jest bardzo ważnym partnerem z różnych względów. Ustaliliśmy też, że w najbliższym czasie udam się z oficjalną wizytą do Kanady, żeby dopieścić wszystkie szczegóły tych nowych umów i nowych – wyniesionych na wyższy poziom – relacji.

Tusk: Moją ambicją jest maksymalnie zrewitalizować współpracę między Pragą, Bratysławą, Budapesztem i Warszawą

– Miałem także spotkanie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Przygotowujemy Konferencję Odbudowy Ukrainy – Ukraine Recovery Conference 2026 (URC2026) – która będzie miała miejsce w Gdańsku – zauważył.

Jak zaznaczył Tusk, „Ukrainie bardzo zależy na tym, żebyśmy – w cudzysłowie – zaopiekowali się nowym premierem węgierskim”. – Chodzi o to, żeby ułatwić współpracę, bo relacje między Ukrainą i Węgrami były bardzo napięte, co blokowało i utrudniało wiele spraw. Mowa choćby o tej wielkiej europejskiej pożyczce dla Ukrainy. Nam zależy także na tym, aby premier Węgier działał na rzecz odbudowy pełnego zaufania między Budapesztem, a Kijowem. To przyda się wszystkim w Europie. Tutaj liczą też na Polskę i na moje relacje z premierem Magyarem. Myślę, że się nie przeliczą, będziemy niedługo rozmawiali w Polsce, już się cieszę na tę wizytę – stwierdził szef rządu.

Tusk mówił też o rozmowie z premierem Słowacji, Robertem Ficą. – Fico podkreślił w rozmowie ze mną, że będzie bardzo pragmatyczny. Jak wiadomo, jego relacje z Moskwą są lepsze niż średnia europejska. Ale bardzo wyraźnie widać pewną – pragmatyczną – korektę w jego kursie. Miał spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim, rozmawialiśmy też o ewentualnym udziale prezydenta Ukrainy w szczycie Grupy Wyszehradzkiej, bo to Słowacja będzie gospodarzem – podkreślił. – Moją ambicją jest maksymalnie zrewitalizować współpracę między Pragą, Bratysławą, Budapesztem i Warszawą. Widzę wyraźnie, że nasi partnerzy w Grupie Wyszehradzkiej będą chyba gotowi do korekty, która umożliwi odbudowę pozycji tej grupy, co jest bardzo ważne z punktu widzenia naszych interesów – zaznaczył Donald Tusk.

„Relacje polsko-amerykańskie i europejsko-amerykańskie to jest najwyższy priorytet”

Tusk podkreślił również, że „w tej chwili intensywnie pracujemy nad nowym formatem głównie ze względów geopolitycznych, który będzie ze sobą bardzo – dużo bardziej niż do tej pory – zintegrowany”. – I to jest bardzo obiecujące, ale nie chciałbym tego w żadnym wypadku ustawiać jako alternatywy wobec relacji transatlantyckich, głównie europejsko-amerykańskich – powiedział premier. – Nie ma alternatywy, jeśli chcemy bezpiecznego świata, szczególnie tego naszego wolnego świata, to nie ma alternatywy dla współpracy Europy i Stanów Zjednoczonych. Nawet jeśli nie wszyscy to rozumieją, nawet czasami niektórzy kwestionują – dodał.

Jak powiedział szef rządu, „prezydentura prezydenta Trumpa jest bardzo wymagającym doświadczeniem”. – Wiemy o tym, ale nie zmienia to mojego przekonania – i nie tylko mojego – że relacje polsko-amerykańskie, europejsko-amerykańskie, to jest najwyższy priorytet i nic tutaj się nie zmieni – ocenił.