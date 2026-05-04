W niedzielę Donald Tusk rozpoczął dwudniową wizytę w Armenii, gdzie spotkał się między innymi z szefem brytyjskiego rządu Keirem Starmerem. Rozmowy odbyły się tuż przed poniedziałkowym szczytem Europejskiej Wspólnoty Politycznej (EWP) w Erywaniu oraz na marginesie wydarzenia. Podczas briefingu prasowego, który odbył się niedługo po spotkaniu polityków, szef polskiego rządu zdradził, co ustalił ze swoim brytyjskim odpowiednikiem.
Donald Tusk przekazał, że niebawem Polska oraz Wielka Brytania podpiszą traktat.
– Podjęliśmy z premierem Keirem Starmerem ostateczną decyzję – 27 maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią. Będzie to traktat realnie wzmacniający naszą współpracę, szczególnie w dziedzinie obronności, ale nie tylko – powiedział szef rządu.
Jak zaznaczył Tusk, „traktat długo negocjowano”. – W tym czasie – jak się domyślacie – jest rzeczą bardzo ważną, by szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do realnej współpracy militarnej i w szeroko pojętej dziedzinie obronności – powiedział.
– Wielkiej Brytanii zależy na tym – i Polska jest tu jej wymarzonym partnerem – żeby mieć rzetelnego adwokata, jeżeli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej – powiedział Donald Tusk. – To problem ponownej reintegracji. Wiadomo – brexit zdarzył się, ale – jak powiedział mi premier Starmer – nastroje radykalnie się odwróciły – dodał.
Tusk zauważył, że dziś w Wielkiej Brytanii „większość ludzi żałuje brexitu i chciałaby możliwie intensywnego zacieśnienia więzi z UE”. – Polska – ze względów geopolitycznych, ale też ze względu na liczbę naszych rodaków w Wielkiej Brytanii – będzie pracowała na rzecz takiego zbliżenia – zapowiedział. – Premier Starmer usłyszał ode mnie pozytywną odpowiedź na swoją prośbę, by Polska była liderem tego procesu ponownego zbliżania się – podkreślił polityk.
Donald Tusk powiedział, że rozmawiał także z premierem Kanady Markiem Carneyem.
– Ustaliliśmy nowe formy współpracy, także jeśli chodzi o współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa, sytuacji militarnej oraz energetyki, w tym energetyki nuklearnej i odnawialnej. Intensyfikujemy też na pewno współpracę naszych służb specjalnych. Kanada jest bardzo ważnym partnerem z różnych względów. Ustaliliśmy też, że w najbliższym czasie udam się z oficjalną wizytą do Kanady, żeby dopieścić wszystkie szczegóły tych nowych umów i nowych – wyniesionych na wyższy poziom – relacji.
– Miałem także spotkanie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Przygotowujemy Konferencję Odbudowy Ukrainy – Ukraine Recovery Conference 2026 (URC2026) – która będzie miała miejsce w Gdańsku – zauważył.
Jak zaznaczył Tusk, „Ukrainie bardzo zależy na tym, żebyśmy – w cudzysłowie – zaopiekowali się nowym premierem węgierskim”. – Chodzi o to, żeby ułatwić współpracę, bo relacje między Ukrainą i Węgrami były bardzo napięte, co blokowało i utrudniało wiele spraw. Mowa choćby o tej wielkiej europejskiej pożyczce dla Ukrainy. Nam zależy także na tym, aby premier Węgier działał na rzecz odbudowy pełnego zaufania między Budapesztem, a Kijowem. To przyda się wszystkim w Europie. Tutaj liczą też na Polskę i na moje relacje z premierem Magyarem. Myślę, że się nie przeliczą, będziemy niedługo rozmawiali w Polsce, już się cieszę na tę wizytę – stwierdził szef rządu.
Tusk mówił też o rozmowie z premierem Słowacji, Robertem Ficą. – Fico podkreślił w rozmowie ze mną, że będzie bardzo pragmatyczny. Jak wiadomo, jego relacje z Moskwą są lepsze niż średnia europejska. Ale bardzo wyraźnie widać pewną – pragmatyczną – korektę w jego kursie. Miał spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim, rozmawialiśmy też o ewentualnym udziale prezydenta Ukrainy w szczycie Grupy Wyszehradzkiej, bo to Słowacja będzie gospodarzem – podkreślił. – Moją ambicją jest maksymalnie zrewitalizować współpracę między Pragą, Bratysławą, Budapesztem i Warszawą. Widzę wyraźnie, że nasi partnerzy w Grupie Wyszehradzkiej będą chyba gotowi do korekty, która umożliwi odbudowę pozycji tej grupy, co jest bardzo ważne z punktu widzenia naszych interesów – zaznaczył Donald Tusk.
Tusk podkreślił również, że „w tej chwili intensywnie pracujemy nad nowym formatem głównie ze względów geopolitycznych, który będzie ze sobą bardzo – dużo bardziej niż do tej pory – zintegrowany”. – I to jest bardzo obiecujące, ale nie chciałbym tego w żadnym wypadku ustawiać jako alternatywy wobec relacji transatlantyckich, głównie europejsko-amerykańskich – powiedział premier. – Nie ma alternatywy, jeśli chcemy bezpiecznego świata, szczególnie tego naszego wolnego świata, to nie ma alternatywy dla współpracy Europy i Stanów Zjednoczonych. Nawet jeśli nie wszyscy to rozumieją, nawet czasami niektórzy kwestionują – dodał.
Jak powiedział szef rządu, „prezydentura prezydenta Trumpa jest bardzo wymagającym doświadczeniem”. – Wiemy o tym, ale nie zmienia to mojego przekonania – i nie tylko mojego – że relacje polsko-amerykańskie, europejsko-amerykańskie, to jest najwyższy priorytet i nic tutaj się nie zmieni – ocenił.
