Według agencji Fars dwie rakiety trafiły jednostkę w rejonie wyspy Jask po tym, jak załoga zignorowała irańskie ostrzeżenia.

Reklama Reklama

Powołując się na lokalne źródła, agencja podała, że ostrzelany okręt zawrócił z tego rejonu. Informację o niewpuszczeniu amerykańskich jednostek do cieśniny przekazała również irańska marynarka wojenna w doniesieniach państwowej telewizji.

Wcześniej Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone zaczną „bezpiecznie” wyprowadzać statki z tego strategicznego szlaku wodnego. Określił ten ruch jako „gest humanitarny”, tłumacząc, że załogom wielu jednostek kończą się zapasy żywności.

Iran zareagował na te zapowiedzi ostrzeżeniem, że potraktuje takie działania jako „naruszenie zawieszenia broni”. Władze w Teheranie zadeklarowały jednocześnie, że będą bronić cieśniny „z pełną siłą”.

Więcej informacji wkrótce. Artykuł jest aktualizowany