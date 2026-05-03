Po przegranej Viktora Orbána w wyborach na Węgrzech w zeszłym miesiącu Fico jest obecnie postrzegany jako najbardziej prorosyjski przywódca Unii Europejskiej – przypomina agencja Reutera. Fico odwiedził Władimira Putina w 2024 r., dwa lata po wybuchu pełnoskalowej wojny Rosji z Ukrainą. Spotkał się z rosyjskim przywódcą na Kremlu także z okazji ubiegłorocznej parady na Placu Czerwonym, co spotkało się z krytyką ze strony słowackiej opozycji i Brukseli. Był wtedy jedynym politykiem z kraju należącego do Unii Europejskiej.

Reklama Reklama

Do Moskwy – przypomina Reuters – na uroczystości 9 maja przybędzie też Aleksander Łukaszenko.

Co piszą rosyjskie media?

Rosyjska państwowa agencja TASS informuje, powołując się na słowa rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, że Władimir Putin „odbędzie w Dniu Zwycięstwa szereg spotkań dwustronnych”. Jak wynika z informacji rosyjskiej telewizji państwowej, Putin spodziewa się tego dnia spotkania z Aleksandrem Łukaszenką i premierem Słowacji Robertem Ficą.

Sam Fico, pytany o jego rozmowy z przywódcą Federacji Rosyjskiej, powiedział, że ich spotkania są powszechnie krytykowane, a po powrocie „wszyscy w toaletach w Brukseli pytają mnie, co powiedział”.

Czytaj więcej Polityka Nikt nie chce Roberta Fico. Premier Słowacji dostaje kolejne odmowy Premier Słowacji Robert Fico ma problem z przelotem w związku z planowaną podróżą do Moskwy. Kluczową kwestią okazała się możliwość podrózy nad ter...

Problem Roberta Ficy z przelotem do Moskwy

Kilka dni temu pojawiła się informacja o wniosku strony słowackiej o umożliwienie przelotu w związku z planowaną podróżą Ficy do rosyjskiej stolicy. Z doniesień wynikało, że dokument został poddany analizie w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, jednak równolegle pojawiły się sygnały, że trasa lotu może zostać zmieniona tak, aby nie wymagała zgody Warszawy na przelot. Pytany o tę zgodę szef MSZ Radosław Sikorski poinformował, że według aktualnych informacji problem ten „w praktyce przestał istnieć”.

Wcześniej podobne wnioski o zgodę na przelot były przedmiotem analiz również w innych państwach regionu. Kraje bałtyckie już wcześniej zajęły stanowisko negatywne wobec udostępnienia swojej przestrzeni powietrznej dla lotów oficjalnych delegacji do Moskwy. W ich ocenie takie podróże w obecnych warunkach geopolitycznych mają wymiar polityczny i nie powinny być wspierane przez państwa UE.

W połowie kwietnia estoński minister spraw zagranicznych Margus Tsahkna podkreślał, że nie widzi możliwości udzielenia zgody na przelot Ficy przez Estonię w drodze na wydarzenia organizowane w Rosji. Podobne decyzje podjęły również Litwa i Łotwa, argumentując, że rosyjska polityka wobec Ukrainy oraz destabilizacja sytuacji w Europie nie pozwalają na neutralne traktowanie takich wizyt.

Premier Słowacji, który utrzymuje relacje z Moskwą, już wcześniej był zmuszony rozważać alternatywne, znacznie dłuższe trasy podróży. W przeszłości prowadziły one przez przestrzeń powietrzną Węgier, Rumunii oraz nad Morzem Czarnym, co znacząco wydłużało czas lotu i komplikowało logistykę wizyty. Podobne trudności dotyczyły także innych liderów regionu, w tym prezydenta Serbii Aleksandra Vučicia, który również musiał zmieniać trasę lotu w związku z ograniczeniami przestrzeni powietrznej.

9 maja, rosyjski Dzień Zwycięstwa

Parada 9 maja w Moskwie jest najważniejszym wydarzeniem w rosyjskim kalendarzu, upamiętniającym zwycięstwo Związku Radzieckiego (którego częścią była zarówno Rosja, jak i Ukraina) nad nazistowskimi Niemcami w II wojnie światowej (nazywanej w Rosji Wielką Wojną Ojczyźnianą).

Na Zachodzie – również w Polsce – rocznicę zakończenia II wojny światowej obchodzi się 8 maja.