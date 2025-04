Robert Fico jedzie do Moskwy. "Pani Kallas, nikt mi nie może zabronić"

„Jadę do Moskwy 9 maja… Pani Kallas, chciałbym poinformować, że jestem prawowitym premierem Słowacji, suwerennego państwa. Nikt nie może mi mówić, gdzie mam jechać, a gdzie nie. Pojadę do Moskwy, aby oddać hołd tysiącom żołnierzy Armii Czerwonej, którzy zginęli podczas wyzwolenia Słowacji. Podobnie jak miliony innych ofiar nazistowskich zbrodni. Tak jak oddałem hołd ofiarom lądowania w Normandii, czy na Pacyfiku, tak też oddam hołd pilotom RAF-u. Przypominam, że jako jeden z niewielu w UE nieustannie mówię o potrzebie pokoju na Ukrainie i nie należę do zagorzałych zwolenników kontynuowania tej bezsensownej wojny” - napisał Fico.

Kaja Kallas ostrzega potencjalnych uczestników uroczystości w Moskwie

Najwyższa dyplomacja Unii Europejskiej Kaja Kallas ostrzegła w poniedziałek europejskich przywódców przed udziałem w moskiewskich obchodach wojskowych 9 maja, zapraszając ich do okazania solidarności z Ukrainą.

Według rosyjskich mediów rząd Putina rozszerzył zaproszenia na uroczystości o przywódców Chin, Indii i Brazylii — a także Słowacji, członka UE, i Serbii, która do niej aspiruje.

- To, co również zostało bardzo jasno omówione i powiedziane przez różne państwa członkowskie, to fakt, że jakikolwiek udział w paradach lub obchodach 9 maja w Moskwie nie zostanie potraktowany lekko przez stronę europejską, biorąc pod uwagę, że Rosja prowadzi wojnę na pełną skalę w Europie — powiedziała Kallas dziennikarzom w Luksemburgu po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych.