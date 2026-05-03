Mimo to marka GG była jednym z partnerów konferencji, która odbyła się w dniach od 1 do 2 kwietnia w centrum Expo XXI w Warszawie. Imprezę zorganizowała spółka zarejestrowana w Dubaju, a – jak wynika z udostępnionych przez organizatorów nagrań i zdjęć – głównym językiem kongresu był ukraiński. Przed wejściem można było zobaczyć zaparkowane samochody luksusowych marek, jak Rolls-Royce czy Lamborghini, a w środku gości witały atrakcyjne hostessy.
Mówiąc w skrócie: był to kongres powiązany z internetowym hazardem, który w Polsce jest niemal w całości nielegalny.
Dzieje się tak, bo wskutek nowelizacji hazardowej, która weszła w życie w 2017 r., w Polsce działać mogą wyłącznie bukmacherzy posiadający licencję Ministerstwa Finansów. Jedynym legalnym kasynem online jest z kolei Total Casino, prowadzone przez Totalizator Sportowy. Przepisy są restrykcyjne, ale też trudne do wyegzekwowania, czego skutkiem jest szybko rosnąca szara strefa.
Jak wynika z badań firmy badawczej H2 Gambling Capital, poza prawem funkcjonuje aż 46 proc. rynku, a z nielegalnych serwisów korzysta ponad trzy miliony Polaków, wydając na to 7,4 mld zł rocznie. Takie dane przedstawił przed tygodniem Zdzisław Kostrubała, prezes Stowarzyszenia na rzecz Likwidacji Szarej Strefy Gier i Zakładów Wzajemnych „Graj Legalnie” podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
Czytaj więcej
Polska jest ostatnim krajem UE, w którym państwo zachowuje pełny monopol na kasyna internetowe. Tymczasem blisko połowa krajowego rynku hazardowego...
Jak mówił Kostrubała, Ministerstwo Finansów prowadzi rejestr domen niedozwolonych, do którego wpisało już ponad 55 tys. adresów, jednak jest on nieskuteczny, bo gdy witryna ląduje w rządowym rejestrze, operator zakłada jej nieznacznie różniący się klon. – System kar nie działa – zaznaczał Kostrubała, dodając, że dużo podmiotów opiera się na kapitale rosyjskim.
I właśnie szyldy marek, powiązanych z Rosją, można było zobaczyć na imprezie Conversion Conf, która odbywała się zaledwie cztery kilometry od siedziby Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej. Jednym z najmocniej eksponowanych logo było 1X, powiązane z wywodzącym się z Rosji bukmacherem 1XBet, którego twórcami są poszukiwani przez Interpol Rosjanie z cypryjskimi paszportami. Jak informował przed kilkoma laty „Sunday Times”, 1XBet oferowało zakłady na dziecięce zawody i promowało pornograficzne kasyno, w którym krupierki występowały topless. Wskutek tamtej publikacji współpracę z bukmacherem zakończyły Liverpool, Chelsea i Tottenham. Z kolei zdaniem ukraińskiej agencji informacyjnej UNIAN, firma może przekazywać rosyjskim służbom dane ukraińskich graczy.
Czytaj więcej
Hiszpanie zapowiadają wojnę z reklamą hazardu w sporcie. Chcą traktować branżę bukmacherską tak samo jak tytoniową.
Innym logo widocznym podczas imprezy było Pin-Up, które również budzi spore kontrowersje. W ubiegłym roku kijowski sąd zdecydował o przejęciu przez państwo 2,6 miliarda hrywien pochodzących z działalności internetowego kasyna Pin-Up, co było największą konfiskatą środków finansowych w historii Ukrainy. Zdaniem sądu, pieniądze przepływające przez systemy Pin-Up trafiały do budżetu Rosji, wspierając działania zbrojne przeciwko Ukrainie.
Jednak to tylko kilka przykładów z długiej listy kontrowersji związanych z partnerami konferencji. Np. firma Bet.ru, będąca właścicielem wspomnianej na wstępie marki GG.Bet, została objęta sankcjami przez radę działającą przy Prezydencie Ukrainy Wołodymyrze Zełenskim.
Co tak kontrowersyjne marki robiły na imprezie w Warszawie? Formalnie nie był to kongres nielegalnych w Polsce kasyn i bukmacherów, lecz tzw. firm afiliacyjnych, które zajmują się napędzaniem i przekierowywaniem ruchu do witryn hazardowych. Wykorzystują w tym celu m.in. tematyczne strony internetowe, jak recenzje kasyn i porównywarki bukmacherów, kanały na YouTube, serwisy streamingowe, a także profile w mediach społecznościowych. I choć bardzo często firmy afiliacyjne są powiązane z operatorami nielegalnego hazardu, mają niemal identyczne nazwy i logotypy, zdaniem organizatorów imprezy nie dochodzi do łamania prawa.
„Conversion Conf łączy partnerów, reklamodawców, sieci oraz firmy technologiczne” – odpowiadają organizatorzy imprezy na pytania zadane przez „Rzeczpospolitą”. „W 2026 r. tematami wystąpień w języku angielskim i ukraińskim były m.in. tworzenie wizualnych materiałów (images) dla e‑commerce oraz content marketingu, wykorzystanie narzędzi AI oraz budowanie zespołów w firmach marketingowych, budowa i zarządzanie zespołami SEO oraz strategie wzrostu organicznego, business logic of high-volume performance engine (modele skalowania kampanii marketingowych), rola i odpowiedzialność kadry C‑level w firmach marketingowych oraz inne zagadnienia związane z budowaniem i skalowaniem firm działających w obszarze marketingu internetowego” – wyliczają.
Ich zdaniem „jednoznacznie wskazuje to na marketingowy i biznesowy charakter konferencji”, „wydarzenie ma charakter wyłącznie prywatny i biletowany”, „nie stanowi imprezy związanej z nielegalnym hazardem”, a „w ogólnodostępnych warunkach uczestnictwa jasno wskazano, iż promocja lub powiązanie z nieuregulowanymi lub nielicencjonowanymi produktami bądź usługami, które nie są dozwolone na mocy prawa kraju, w którym odbywa się wydarzenie, jest surowo zabronione”. „Takie sytuacje nie miały miejsca, a konferencja przebiegła bez zakłóceń” – napisali nam organizatorzy.
Czytaj więcej
Z badań wynika, że co czwarty nastolatek miał w swoim życiu do czynienia z hazardem. Młodzi ludzie coraz rzadziej sięgają po alkohol czy marihuanę,...
Maciej Akimow, ekspert w dziedzinie hazardu, założyciel serwisu iGaming Polska, argumentację organizatorów uważa za absurdalną. – W Polsce nie tylko nielegalne jest prowadzenie gier hazardowych niezgodnie z ustawą, ale też ich promowanie. A do tego ewidentnie dochodziło na imprezie, podczas której można było zobaczyć logotypy nielegalnych operatorów. Idąc tropem rozumowania organizatorów, w Polsce można by zorganizować imprezę powiązaną z dowolnym nielegalnym biznesem. I niestety ten sposób myślenia wydaje się podzielać Ministerstwo Finansów – zauważa.
To ostatnie nie odpowiedziało na pytania „Rzeczpospolitej” w sprawie Conversion Conf. Jednak nie jest to pierwsza edycja tej imprezy w Warszawie. Ze strony internetowej organizatorów wynika, że odbywa się ona w Polsce cyklicznie od 2023 r. Ma też swoje edycje na Ukrainie, w Barcelonie oraz na Cyprze. Zaś w przeszłości Ministerstwo Finansów, któremu podlega Krajowa Administracja Skarbowa, odpowiadało już na pytania mediów dotyczące tej imprezy.
Np. przed rokiem pisała o niej Wirtualna Polska. Wówczas resort finansów poinformował, że „brak jest występowania niezbędnej przesłanki dla zaistnienia faktu reklamy i promocji gier hazardowych, jakim jest charakter publiczny danego działania”. Wyjaśnił, że prelekcje odbywają się w językach obcych, impreza ma charakter zamknięty, a koszt pojedynczego biletu wynosi od 179 do 768 dol.
– Brak działań ze strony państwowych służb przynosi taki skutek, że impreza nabiera coraz większego rozmachu – ocenia Maciej Akimow. – Byłem na niej osobiście przed rokiem, gdy zgromadziła około pół tysiąca osób. W tym roku liczbę uczestników oceniam jako kilkakrotnie większą. Powodem takiej popularności Warszawy jako miejsca organizacji Conversion Conf jest fakt, że wielu specjalistów związanych z branżą przeniosło się nad Wisłę po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę – dodaje.
Jego zdaniem państwo – formalnie deklarujące chęć walki z hazardową szarą strefą – nie powinno dłużej przymykać oka na to wydarzenie.
Tymczasem przed kilkoma dniami organizatorzy ogłosili na swojej stronie internetowej, że w Warszawie odbędzie się w przyszłym roku kolejna edycja imprezy. Zaplanowano ją w dniach od 24 do 25 marca, również w centrum Expo XXI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas