Wołodymyr Zełenski
Według ukraińskiego prezydenta, wszelkie alternatywne modele integracji – takie jak częściowe członkostwo czy ograniczone formy stowarzyszenia – nie odpowiadają strategicznym potrzebom Ukrainy ani oczekiwaniom jej obywateli. Kijów chce pełnego statusu członka Unii Europejskiej, a nie rozwiązania „na pół gwizdka”, które nie dawałoby realnego wpływu na decyzje wspólnoty.
– Chciałbym przede wszystkim ostrzec nasze ukraińskie instytucje: proszę nie szukać symbolicznego członkostwa w UE dla Ukrainy – powiedział Zełenski. – Nie popieram tego. Ludzie tego nie popierają. Najważniejsze są nasi ludzie. Mamy już wystarczająco dużo symbolicznych związków zawodowych – Budapest Memoranda, symboliczne gwarancje bezpieczeństwa, NATO, symboliczna droga do NATO. Zasługujemy na pełne członkostwo w różnych sojuszach i oczywiście w Unii Europejskiej.
Jak komentuje Euronews, Zełenski konsekwentnie naciska na przyspieszenie procesu akcesyjnego, w tym na ustalenie jasnych ram czasowych wejścia do UE. W ostatnich miesiącach pojawiają się nawet polityczne deklaracje sugerujące 2027 r. jako potencjalny punkt odniesienia dla członkostwa, choć w samej Unii dominuje podejście oparte na spełnianiu kryteriów, a nie sztywnych terminach.
Unia Europejska formalnie zatwierdziła pożyczkę w wysokości 90 miliardów euro dla Ukrainy oraz swój 20. pakiet sankcji wobec Rosji.
W Brukseli podkreśla się, że członkostwo pozostaje procesem „opartym na zasługach”. Ukraina musi wdrożyć unijne standardy prawne, gospodarcze i instytucjonalne. Jednocześnie po zmianach politycznych w Europie i odblokowaniu węgierskiego weta, pojawia się przestrzeń do szybszego otwierania kolejnych etapów negocjacji.
Premier Estonii Kristen Michal powiedział, że jest szansa na „nowe otwarcie” w procesie akcesyjnym Ukrainy do UE. – Będzie to oznaczało, że możemy zacząć od nowa i szczerze mówiąc, nie widzę innej opcji niż przyszłość Ukrainy w Europie. Pytanie brzmi: „kiedy”, a nie „czy i jak” – dodał.
Choć w debacie publicznej dominuje kwestia członkostwa, równie istotnym elementem relacji UE–Ukraina pozostaje finansowanie. Unia już teraz przeznacza dziesiątki miliardów euro na wsparcie budżetowe, pomoc humanitarną i odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku wojny. Te środki mają utrzymać stabilność państwa i przygotować je do przyszłej integracji z rynkiem unijnym.
Przegrana Viktora Orbána na Węgrzech nie przyspieszy akcesji Ukrainy. Zgody na to brakuje w kilku europejskich stolicach.
Rozmowy akcesyjne Ukrainy z UE znajdują się w martwym punkcie od lipca 2024 r., kiedy Węgry przejęły półroczną prezydencję w Radzie UE i jasno dały do zrozumienia, że Kijów nie uczyni ani kroku dalej.
Wielu przywódców UE sprzeciwiało się temu, co określa się jako „szybki proces” członkostwa Ukrainy w UE, ostrzegając przed wszelkimi drogami na skróty. Przykładowo premier Luksemburga Luc Frieden powiedział, że Ukraina należy do rodziny UE, ale podkreślił, że musi najpierw spełnić wszystkie warunki członkostwa.
