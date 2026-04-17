Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są prognozowane terminy przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej oraz czym różnią się oczekiwania stron?

Jakie kluczowe przeszkody, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, stoją na drodze Ukrainy do pełnego członkostwa w Unii?

Jaki wpływ na proces akcesyjny Ukrainy ma stanowisko poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej?

Które obszary reform wewnętrznych są uznawane za priorytetowe i niezbędne do spełnienia kryteriów akcesyjnych przez Ukrainę?

Jak oceniany jest aktualny postęp w implementacji uzgodnionego planu reform i jakie wyzwania wewnętrzne utrudniają ten proces?

W jaki sposób konflikt zbrojny z Rosją wpływa na perspektywy integracji europejskiej Ukrainy oraz jakie cele strategiczne realizuje w tym kontekście Kreml?

– Niemożliwe jest, aby kraj znajdujący się w stanie wojny został przyjęty do UE. Takie kwestie nie mogą być rozpatrywane bez omówienia wszystkich rozdziałów negocjacyjnych – oznajmił po swoim zwycięstwie w wyborach parlamentarnych na Węgrzech lider partii Tisza Péter Magyar, który odsunął od władzy rządzącego od ponad 16 lat Viktora Orbána.

Reklama Reklama

Jeśli Ukraina to zrobi, wówczas na Węgrzech odbędzie się referendum w sprawie tego, czy UE powinna ją przyjąć. Ale to na pewno nie wydarzy się w najbliższym czasie – mówił.

To mocno kontrastuje z oczekiwaniami prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który od początku roku utrzymuje, że jego kraj powinien otrzymać możliwość przystąpienia do Unii Europejskiej już w 2027 r.. W Kijowie chcą, by termin ten został określony w kończących wojnę porozumieniach. Ale aprobaty dla przyspieszonej akcesji Ukrainy nie ma nie tylko w Budapeszcie.

Sprzeciw w UE: Niemcy, Francja i inni hamują szybką akcesję Ukrainy

Wizja przyspieszonego rozszerzenia Unii Europejskiej, obejmująca również Ukrainę, jak pisze Politico, napotyka poważny opór w wielu stolicach europejskich. Politycy tych państw obawiają się wzmocnienia populistów oraz ryzyka związanego z przeprowadzeniem trudnych referendów krajowych (dotyczących przyjęcia każdego nowego członka do Wspólnoty). Z doniesień tych wynika, że na przyspieszoną akcesję Ukrainy nie ma zgody m.in. Niemiec, Francji, Włoch czy Holandii.

Nie bez znaczenia pozostaje też to, że w kolejce do UE od lat stoją już m.in. Albania, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina czy Turcja.

– Nie miałem iluzji co do tego, że członkostwo Ukrainy w UE zależy od Węgier. Niektórym unijnym krajom pasowało stanowisko, które zajmował Orbán, bo w rzeczywistości nie było to tylko i wyłącznie jego stanowisko – mówi „Rzeczpospolitej” Ołeksij Honczarenko, deputowany Rady Najwyższej z opozycyjnej Europejskiej Solidarności.

– Nierealne jest przystąpienie Ukrainy do UE w 2027 r., ale w ciągu kilku najbliższych lat już bardziej prawdopodobne – dodaje.

Oczekiwania władz w Kijowie studziła kilkakrotnie komisarz ds. rozszerzenia UE Marta Kos.

– Pełnoprawne członkostwo będzie możliwe tylko po przeprowadzeniu kompleksowych reform, które Ukraina musi wdrożyć – mówiła pod koniec lutego w rozmowie z ukraińskim portalem Europejska Prawda.

Sugerowała, że po kontrowersyjnych ustawach godzących w niezawisłość służb antykorupcyjnych (z których pod presją protestów wycofał się Wołodymyr Zełenski latem ubiegłego roku) zaufanie wobec władz w Kijowie zostało nadszarpnięte. Przypominała też o konieczności realizacji uzgodnionego we Lwowie z wicepremierem Ukrainy ds. integracji europejskiej Tarasem Kaczką w grudniu 2025 r. planu 10 priorytetowych reform w obszarze walki z korupcją i praworządności.

– Istnieje potrzeba odbudowy zaufania państw członkowskich UE do Ukrainy po wydarzeniach z 22 lipca (wówczas Zełenski podpisał kontrowersyjne ustawy – red.). Dlatego uzgodniliśmy z rządem Ukrainy, że wspólnie określimy priorytety i wyślemy pozytywny sygnał państwom członkowskim. Ukraina zobowiązała się zrealizować to wszystko w ciągu roku – mówiła Kos ukraińskiemu portalowi.

Jeżeli oczekujemy od UE przyspieszonej procedury naszej akcesji, to od siebie również powinniśmy wymagać i przyspieszyć reformy. Mychajło Paszkow, analityk z Centrum Razumkowa

Reformy w Ukrainie w tyle: zrealizowano mniej niż 10 proc. uzgodnionego w grudniu tegorocznego planu

Postępy w sprawie wykonania tego planu przeanalizowały na początku kwietnia monitorujące reformy nad Dnieprem ukraińskie organizacje pozarządowe (z kijowskim Centrum „Nowa Europa” na czele). Z analizy wynikało, że w ciągu pierwszego kwartału tego roku zrealizowano mniej niż 10 proc. uzgodnionych we Lwowie postulatów.

Co prawda ostatnio Radzie Najwyższej udało się przełamać impas (wynikający z podziałów i braku dyscypliny wśród rządzącej frakcji) i przegłosować kilka związanych z integracją europejską ustaw, które odblokowały transze unijnej pomocy w wysokości niemal 900 mln euro dla Kijowa w ramach programu Ukraine Facility. Do wykonania całości planu pozostaje jednak jeszcze bardzo daleko.

– Nie powiem, że nie zrobiono nic, ale zrobiono za mało. Mamy wojnę, mamy młodą demokrację i są też problemy wewnętrzne w partii rządzącej. Niektórzy deputowani mają kłopot ze służbami antykorupcyjnymi i nie chcą głosować, a ktoś próbuje lobbować jakieś interesy – mówi „Rzeczpospolitej” Mykoła Kniażycki, znany polityk opozycji i deputowany Rady Najwyższej.

– Musimy przyspieszyć proces ustawodawczy, by nasze członkostwo w UE było możliwe. Gdyby tak się stało, moglibyśmy myśleć o członkostwie we Wspólnocie w 2030 r. – twierdzi.

Ukraiński ekspert: Uniemożliwienie akcesji Ukrainy jest jednym z celów prowadzonej przez Kreml wojny

– Po pierwsze, musimy przyspieszyć reformę sądownictwa, w tym Sądu Konstytucyjnego. A po drugie, należy zreformować organy ścigania, w tym prokuraturę, oraz wzmocnić służby antykorupcyjne. To są najbardziej wrażliwe tematy i o tym jest mowa w uzgodnionych we Lwowie 10 punktach – mówi „Rzeczpospolitej” Mychajło Paszkow, analityk ds. międzynarodowych kijowskiego Centrum Razumkowa zajmujący się kwestiami integracji europejskiej Ukrainy.

– Jeżeli oczekujemy od UE przyspieszonej procedury naszej akcesji, to od siebie również powinniśmy wymagać i przyspieszyć reformy. Kiedy będziemy w UE? To zależy od woli politycznej poszczególnych państw UE oraz władz w Kijowie – dodaje.

Zaznacza zaś, że najważniejszą barierą na drodze Ukrainy do UE jest wojna Putina przeciwko Ukrainie.

– Uniemożliwienie akcesji Ukrainy jest jednym z celów prowadzonej przez Kreml wojny. Transformacja Ukrainy w stabilne i zamożne państwo będące członkiem UE byłaby bezpośrednim zagrożeniem dla reżimu Putina. Nasz przykład mógłby zmusić Rosjan do przewartościowania swojego dotychczasowego życia – uważa kijowski ekspert.