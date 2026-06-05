Firma Apple poinformowała BBC, że krok ten podjęto, „przestrzegając przepisów prawnych obowiązujących w jurysdykcjach, w ramach których funkcjonuje” firma.

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Rosyjski Max zniknął z App Store jeszcze 3 czerwca – dodaje brytyjski nadawca. Wówczas wyniki wyszukiwania platformy były nieskuteczne, a próby pobrania serwisu poprzez link przekierowujący do App Store kończyły się komunikatem o występowaniu błędu.

O wycofaniu Maxa z serwisów Apple apelowali wcześniej rosyjscy krytycy Kremla, w tym wdowa po nieżyjącym opozycjoniście Aleksieju Nawalnym – Julia Nawalna. W lutym kobieta zaczęła kampanię lobbingową przeciwko cenzurze i apelowała do Apple i Google o podjęcie działań wobec państwowego komunikatora.

Kreml zacieśnia cenzurę w internecie. Rosjanie bez dostępu do informacji

W tym samym miesiącu Kreml wzmógł cenzurę w internecie poprzez zablokowanie w całym kraju należącego do amerykańskiego koncernu Meta komunikatora WhatsApp i zastąpienie go Maxem. WhatsApp był najpopularniejszym komunikatorem w Rosji.

Uruchomiona w ubiegłym roku na polecenie przywódcy Rosji Władimira Putina platforma Max decyzją władz od września 2025 r. jest instalowana fabrycznie na wszystkich tabletach, smartfonach, komputerach i telewizorach Smart sprzedawanych w kraju. Kreml zaczął też, oprócz WhatsAppa, częściowo blokować Telegram – drugi co do popularności tego typu serwis w kraju.

Decyzje te wpisywały się w szersze działania reżimu w Moskwie rozpoczęte po wybuchu rosyjskiej pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę, celem których jest ograniczenie mieszkańcom Rosji dostępu do informacji.

Od ponad czterech lat władze w Moskwie stopniowo zacieśniają pętlę cenzury w kraju, całkowicie blokując należący do Google'a YouTube, a także media społecznościowe kierowane przez koncern Meta, w tym Facebook i Instagram. Kreml w 2022 r. wpisał Metę na listę organizacji terrorystycznych i ekstremistycznych. Co więcej, od grudnia ub.r. w całej Rosji blokadą objęto stworzoną przez Apple aplikację FaceTime.

Póki co dostęp do wszystkich zablokowanych serwisów i mediów społecznościowych w Rosji jest możliwy dzięki używaniu VPN. Natomiast na początku maja media informowały, że w wewnętrznym dokumencie państwowy regulator rynku telekomunikacyjnego Roskomnadzor zapisał plan zablokowania do końca dekady co najmniej 92 proc. ruchu z sieci VPN. Do końca lutego 2026 r. zablokował już prawie 470 serwisów VPN.