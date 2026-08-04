Według komunikatu organizacji załoga jednostki zgłosiła, że statek został „trafiony przez nieznany pocisk”. Dotychczas brak informacji o ofiarach lub uszkodzeniach.

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Irańczycy zaczęli atakować statki w cieśninie Ormuz mimo zawieszenia broni między Iranem a USA

Eskalacja, do jakiej dochodzi obecnie na Bliskim Wschodzie, to ciąg dalszy konfliktu zbrojnego, który rozpoczął się 28 lutego atakiem Izraela oraz Stanów Zjednoczonych na Iran. 7 kwietnia w życie weszło zawieszenie broni między walczącymi stronami, a 17 czerwca podpisane zostało wstępne porozumienie kończące wojnę.

Mimo to siły zbrojne USA wznowiły w lipcu naloty na ten kraj po atakach Teheranu na statki w cieśninie Ormuz. Ataki Iranu wynikały z innej interpretacji jednego z punktów porozumienia mówiącego o cieśninie Ormuz. USA uznały, że punkt ten oznacza, iż cieśnina zostanie w pełni odblokowana dla statków cywilnych, z kolei Iran uważa, że Stany Zjednoczone uznały w porozumieniu jego suwerenność nad cieśniną i wymaga, by statki pokonywały ją wyznaczonym przez Teheran szlakiem, wzdłuż wybrzeży Iranu. Atakowane przez Iran jednostki próbowały przepłynąć cieśninę Ormuz alternatywnym szlakiem, wyznaczonym przez USA, u wybrzeży Omanu.

Ruch w cieśninie Ormuz zmniejszył się do pięciu jednostek dziennie

Po wznowieniu w lipcu działań zbrojnych z USA irańskie władze zablokowały akwen, domagając się opłat tranzytowych. Analitycy platformy Kpler poinformowali o spadku ruchu w cieśninie o 77 proc. w ciągu doby, do zaledwie pięciu jednostek.

Sytuacja w cieśninie Ormuz Foto: PAP

„Ponieważ publiczne stanowiska USA i Iranu pozostają nie do pogodzenia, operatorzy uważnie monitorują natężenie ruchu, trasy i wszelkie zmiany dyplomatyczne, mogące ukształtować na nowo ryzyko na regionalnych szlakach morskich w najbliższych dniach” — ocenia Kpler.

Przed rozpoczęciem wojny przeciwko Iranowi przez cieśninę Ormuz eksportowano około jednej piątej światowej ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego (LNG).