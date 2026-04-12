Wybory parlamentarne na Węgrzech – relacja na żywo

Reklama Reklama

Viktor Orbán, jeden z najdłużej urzędujących przywódców w Unii Europejskiej, po przeliczeniu części głosów przez państwową komisję, przyznał się do porażki i pogratulował swojemu rywalowi.

- Wyniki wyborów nie są jeszcze ostateczne, ale sytuacja jest zrozumiała i jasna. Wynik wyborów jest dla nas bolesny, ale jednoznaczny. Odpowiedzialność i możliwość sprawowania rządów nie zostały nam powierzone. Pogratulowałem zwycięzcy – powiedział na spotkaniu z wyborcami w Budapeszcie.

Zwycięstwo Tiszy na Węgrzech. Gratulacje z Unii Europejskiej, Francji i Niemiec

Wynik wyborów został entuzjastycznie przyjęty w instytucjach unijnych. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśliła znaczenie decyzji wyborców.

„Węgry wybrały Europę. Europa zawsze wybierała Węgry. Kraj odzyskuje swoją europejską drogę. Unia staje się silniejsza. Węgry wybrały Europę. Europa zawsze wybierała Węgry. Razem jesteśmy silniejsi. Kraj wraca na swoją europejską ścieżkę. Unia staje się silniejsza... Serce Europy bije dziś mocniej na Węgrzech.” - napisała na X.

Prezydent Francji Emmanuel Macron zaakcentował demokratyczny wymiar wyborów: „Właśnie rozmawiałem z Peterem Magyarem, aby pogratulować mu zwycięstwa na Węgrzech! Francja z zadowoleniem przyjmuje to, co było zwycięstwem udziału obywateli w procesie demokratycznym, oraz zwycięstwem pokazującym przywiązanie narodu węgierskiego do wartości Unii Europejskiej i do roli Węgier w Europie.” - skomentował.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz liczy na współpracę z nowym węgierskim rządem. „Naród węgierski zdecydował. Moje serdeczne gratulacje z okazji wyborczego sukcesu, drogi @magyarpeterMP Z niecierpliwością czekam na współpracę z Tobą. Połączmy siły na rzecz silnej, bezpiecznej i przede wszystkim zjednoczonej Europy. Gratulálok, kedves Magyar Péter!” - napisał.

„Dziś wygrywa Europa i europejskie wartości.” - napisał premier Hiszpanii Pedro Sanchez.

Viktor Orbán przegrywa po 16 latach rządzenia

Komentarze i gratulacje płyną też z państw nordyckich i bałtyckich. „Gratuluję Peterowi Magyarowi i partii Tisza zwycięstwa w wyborach parlamentarnych na Węgrzech – to wynik o wielkim znaczeniu dla całej Europy. Z niecierpliwością oczekuję bliskiej i konstruktywnej współpracy na rzecz pokoju i stabilności, demokracji oraz praworządności na naszym kontynencie.” - napisał premier Norwegii Jonas Gahr Stoere.

„Węgrzy dokonali historycznego wyboru na rzecz wolnych i silnych Węgier w zjednoczonej Europie, odrzucając siły, które ignorują ich interesy. Gratulacje dla Petera Magyara z okazji zwycięstwa w wyborach! Z niecierpliwością czekam na współpracę nad tym, co łączy Estonię, Węgry i Europę.” - ocenił premier Estonii Kristen Michal.

„Wielkie zwycięstwo dla Węgier! Wielkie zwycięstwo dla Europy! Gratulacje dla @magyarpeterMP. Jest wiele rzeczy, które możemy i powinniśmy zrobić dla dobra demokracji, sprawiedliwości i pokoju.” - skomentował prezydent Litwy Gitanas Nauseda.