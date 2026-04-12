15:53 Péter Magyar mobilizuje tych swoich zwolenników, którzy jeszcze nie głosowali, by udali się do urn

„Rodacy, przeżywamy ostatnie godziny władzy Orbána: pożegnajmy ich (Fidesz - red.) spokojnie i z godnością, a jutro zabierzmy się do ponownego zjednoczenia narodu” - napisał lider Tiszy w serwisie X. Jednocześnie zaapelował do tych, którzy jeszcze nie oddali głosu w wyborach, by przed godziną 19 zrobili to, bo „naprawdę liczy się każdy głos”. „ I przekonaj do tego swoich krewnych, znajomych i przyjaciół! Boże, błogosław Węgry!” - kończy swój wpis lider węgierskiej opozycji.

15:28 Frekwencja na godzinę 15.00 - 66,01 proc.

Do godziny 15 głosy oddało 4 968 713 Węgrów. W wyborach z 2022 roku o tej samej porze frekwencja wyniosła 52,8 proc. Z kolei w rekordowej, dotychczas, pod względem frekwencji II turze wyborów z 2002 roku frekwencja na godzinę 15 wynosiła 53,59 proc.

15:13 Ordynacja wyborcza obowiązująca na Węgrzech sprawia, że Viktor Orbán może przegrać wybory i pozostać u władzy

Zawiłości węgierskiej ordynacji wyborczej wyjaśnia Jędrzej Bielecki.

15:12 PKB per capita na Węgrzech jest po 16 latach rządów Viktora Orbána niższy niż w Polsce, Chorwacji czy na Łotwie

Wedle najnowszych danych Banku Światowego, przeciętny Polak jest dziś o 8 proc. bogatszy od Węgra. To ogromna różnica w porównaniu do 1990 r., kiedy przewaga Madziarów sięgała 94 proc.

14:16 Frekwencja w wyborach do godziny 13 przekroczyła 54 proc.

To o ponad 10 punktów procentowych więcej od dotychczasowego rekordu frekwencji na Węgrzech o tej porze. Z podanych danych o frekwencji wynika, że do godziny 13 wyniosła ona 54,14 proc. co oznacza, że zagłosowało ponad 4 mln uprawnionych. Poprzedni rekord frekwencji w wyborach o tej porze to 37,98 proc.

11:56 Węgierski dziennikarz śledczy: Szanse Viktora Orbána na zwycięstwo maleją

Szabolcs Panyi, dziennikarz śledczy oskarżony przez węgierskie władze o szpiegostwo, z którym przed wyborami rozmawiał Jędrzej Bielecki analizując frekwencję wskazuje, że ostatecznie do urn może pójść 75-80 proc., a nawet jeszcze więcej uprawnionych. „Przy takim scenariuszu szanse Viktora Orbána wyglądają na niewielkie i jest mało prawdopodobne, aby jakakolwiek inna partia niż Fidesz i (...) Tisza przekroczyła 5-proc. próg wyborczy” - dodaje.

11:46 Nowe dane o frekwencji - 37,98 proc. do godziny 11

Do godziny 11 frekwencja w wyborach na Węgrzech wyniosła 37,98 proc. W 2002 roku, w rekordowej jak dotąd pod względem frekwencji II turze wyborów parlamentarnych (odbywały się wówczas według innej ordynacji) frekwencja do godziny 11 wynosiła 30,27 proc.

11:06 Péter Magyar też oddał już głos w wyborach

„Zagłosowałem za zmianą. Dziś stawką jest los naszego kraju i przyszłość dla naszych dzieci i wnuków” - napisał w serwisie X zamieszczając nagranie, na którym widać jak oddaje głos.

11:03 Frekwencja w wyborach może być rekordowa

Do godziny 9 do urn poszło 16,89 proc. uprawnionych. Cztery lata temu było to 10,31 proc. Do soboty oddano też ponad 294 tys. głosów w głosowaniu korespondencyjnym – cztery lata temu o tej samej porze liczba głosów oddanych korespondencyjnie wynosiła 225 tysięcy. Głosowanie korespondencyjne jest też możliwe w niedzielę.

10:21 Węgry Viktora Orbána są uzależnione od rosyjskich surowców energetycznych, a obecny premier nie zrobił wiele, by to zmienić - pisze Iwona Trusewicz

Przez 16 lat rządów Viktor Orbán nie zrobił nic, by zmniejszyć zależność od rosyjskiej ropy i gazu. Przeciwnie, szantażując Brukselę zablokowaniem kolejnych pakietów antyrosyjskich sankcji, wymógł na Unii Europejskiej zgodę na kontynuowanie jeszcze przez dwa lata zakupów ropy i gazu rurociągowego z Rosji – przypomina dziennikarka działu ekonomicznego „Rzeczpospolitej”.

09:51 Viktor Orbán oddał głos w wyborach

- Przyszedłem, by zwyciężyć - oświadczył premier Węgier po oddaniu głosu w wyborach. Zapewnił jednocześnie, że „uszanuje decyzję narodu węgierskiego”. We wpisie w serwisie X Orbán podkreślił, że Fidesz „jest bezpiecznym wyborem”.

08:58 O tym jakie znaczenie wybory na Węgrzech mają dla Polski pisze Jacek Nizinkiewicz

Węgierskie wybory są istotne dla polskich polityków. Istnieje tu nawet specyficzne sprzężenie zwrotne. Tak jak 29 maja 2025 r. podczas konferencji CPAC w Budapeszcie premier Węgier Viktor Orbán poparł Karola Nawrockiego w II turze wyborów prezydenckich, tak prezydent Nawrocki 23 marca spotkał się z premierem Orbánem. Lider Fideszu, który w krajach Unii Europejskiej jest oskarżany o współpracę z putinowską Rosją, błyskawicznie pochwalił się w mediach społecznościowych zdjęciem z polskim prezydentem. Nawrocki legitymizował Orbána, prorosyjskiego przywódcę coraz bardziej izolowanego w Unii Europejskiej. Polakom nie spodobało się to spotkanie. Wynika z sondażu IBRIS przeprowadzonego dla WP. Aż 44,7 proc. respondentów oceniło wizytę Nawrockiego u Orbána negatywnie, a pozytywnie 36,5 proc. ankietowanych – pisze dziennikarz działu krajowego „Rzeczpospolitej”.

08:07 O tym jak wyglądają współczesne Węgry pisze w „Plusie Minusie” Jędrzej Bielecki

Przez lata orbánizmu doszło do niezwykłej koncentracji kluczowych sektorów gospodarki w rękach paru osób powiązanych z reżimem. – Korupcja stała się zjawiskiem systemowym, państwo jest jej zakładnikiem. Oznacza to, że większość instytucji publicznych nie działa już dla wspólnego dobra, ale zajmuje się transferem ogromnych środków do wąskiej grupy powiązanej z Orbánem, a także do samego premiera. Temu też służy prawo – tłumaczy „Plusowi Minusowi” dyrektor budapeszteńskiego biura organizacji Transparency International Martin József Péter. To właśnie z tego powodu jego instytucja czwarty rok z rzędu uznaje Węgry za najbardziej skorumpowany kraj Unii Europejskiej – czytamy w artykule.

08:00 W 2024 roku z Péterem Magyarem rozmawiał Jędrzej Bielecki. Przypominamy tę rozmowę

Magyar mówił w niej m.in. że jest groźniejszym rywalem Orbána niż dotychczasowa opozycja, ponieważ zna jego system od środka.

07:53 Kim są dwaj główni bohaterowie niedzielnych wyborów?

Viktor Orbán jest najdłużej urzędującym premierem w historii Węgier (w fotelu szefa rządu zasiadał w latach 1998-2002, a obecnie rządzi Węgrami jako premier od 2010 roku) i najdłużej urzędującym obecnie (nieprzerwanie) premierem w Europie. Z kolei Péter Magyar długo był blisko związany z establishmentem rządzącego Węgrami Fideszu, jego była żona, Judit Varga była ministrem sprawiedliwości w rządzie Orbána. Drogi Magyara i Fideszu rozeszły się dopiero w 2024 roku.

07:42 Sondaże przedwyborcze wskazywały, że faworytem wyborów jest opozycyjna Tisza

W jednym z ostatnich sondaży opublikowanych przed wyborami, przeprowadzonego przez ośrodek Publicus Institute dla dziennika „Népszava” wynikało, że wśród wyborców zdecydowanych na kogo oddać głos 52 proc. chce głosować na Tiszę Pétera Magyara, a 39 proc. na Fidesz Viktora Orbána. Jeśli wziąć pod uwagę wyborców niezdecydowanych - których według sondażu było 25 proc. - Tisza uzyskiwała 38 proc. głosów, a Fidesz - 29 proc.

07:40 Na Węgrzech nie obowiązuje cisza wyborcza, nawet w dniu głosowania

W dniu wyborów nie można jednak prowadzić agitacji w odległości do 150 metrów do lokali wyborczych.

07:37 Węgrzy wybierają 199 członków jednoizbowego parlamentu (Zgromadzenia Narodowego)

Wybory odbywają się na podstawie ordynacji mieszanej – 106 parlamentarzystów wybieranych jest w jednomandatowych okręgach wyborczych, a 93 – z list partyjnych w systemie proporcjonalnym. Wyborcy oddają dwa głosy – jeden na kandydata walczącego o głos w okręgu jednomandatowym (do objęcia mandatu wystarcza większość względna – nie trzeba zdobyć ponad połowy głosów w okręgu), a jeden na listę partyjną. Obywatele Węgier głosujący poza granicami kraju głosują tylko na listy partyjne. Próg wyborczy na Węgrzech to 5 proc. dla pojedynczej partii, 10 proc. dla koalicji dwóch partii, a 15 proc. dla koalicji trzech i więcej partii. Do podziału mandatów rozdzielanych proporcjonalnie stosuje się system d'Hondta.

07:33 Lokale wyborcze na Węgrzech otworzono o godzinie 6.00

Głosowanie potrawa do godziny 19.00. Narodowe Biuro Wyborcze Węgier (NVI) podało, że pierwsze wstępne wyniki wyborów mają zostać ogłoszone ok. 20.00. Na Węgrzech nie przeprowadza się badań exit poll, więc po zamknięciu lokali wyborczych nie poznamy sondażowych wyników wyborów.