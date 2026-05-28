Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek 26 maja zaprezentował trzech samorządowców, którzy będą wspierać go w kampanii. To prezydenci miast: Lucjusz Nadbereżny (Stalowa Wola), Jakub Banaszek (Chełm) i Jarosław Margielski (Otwock). Na Nowogrodzkiej zebrało się kilkadziesiąt osób z samorządu z całej Polski. Czarnek w swoim przemówieniu dziękował obecnemu na sali Michałowi Drewnickiemu, radnemu PiS z Krakowa, zaangażowanemu we wsparcie udanego obywatelskiego referendum ws. odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego (KO). I zapowiada, że przy okazji zmiany konstytucji – to plan całej prawicy na okres po wyborach – zadba o nowe zabezpieczenie sytuacji samorządów.

Jarosław Kaczyński nie zdołał wpłynąć na Karola Nawrockiego ws. wyboru I prezesa SN

Ta zapowiedź przechodzi jednak bez większego echa. Bo dyskusję na prawicy zdominowała głośna sprawa sędziego Zbigniewa Kapińskiego, nowego I prezesa SN. Jarosław Kaczyński był zdecydowanie przeciwny tej nominacji prezydenta Karola Nawrockiego. 23 maja opublikował nawet bardzo ostry wobec Kapińskiego wpis w serwisie X, pisząc, że „nie wyobraża sobie”, aby został on I prezesem Sądu Najwyższego.

To była pierwsza otwarta próba zablokowania przez prezesa PiS jakiejś decyzji Nawrockiego. I całkowicie bezskuteczna. Ale w grze jest też – ku rosnącej irytacji w PiS, której wyraz politycy tej partii dają w anonimowych przeciekach do mediów – TV Republika i jej liderzy. Stacja Tomasza Sakiewicza tym razem bardzo zdecydowanie stanęła po stronie prezesa Kaczyńskiego. Od polityków PiS słyszymy, że trudno im sobie wyobrazić proste zakończenie tego sporu. Będzie on więc generować kolejne konflikty.

Konflikt o I prezesa SN interesuje niewielu wyborców. Przemysław Czarnek próbuje rozładować napięcie

Tuż po spotkaniu z samorządowcami na Nowogrodzkiej Przemysław Czarnek wystąpił w programie Rymanowski Live. Rozmowa dotyczyła głównie Krakowa, ale w prawicowej bańce najszerzej rozeszły się odpowiedzi na pytania właśnie o sędziego Kapińskiego. Politycy PiS, z którymi rozmawialiśmy, niezależnie od frakcji, doskonale zdają sobie sprawę, że Kapiński jako taki interesuje tylko wąski wycinek uniwersum prawicy. Dlatego Czarnek próbuje rozmasować sytuację.

– Rozumiem zastrzeżenia ze strony pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i pana ministra Sławomira Cenckiewicza, podzielam te zastrzeżenia, a jednocześnie akceptuję wybór pana prezydenta i gratuluję panu pierwszemu prezesowi i życzę siły, i wytrwałości – mówił Rymanowskiemu. Czarnek nieprzypadkiem wspomniał Cenckiewicza, byłego szefa BBN, który to właśnie – jak słyszymy w PiS – miał przekonywać Kaczyńskiego do zablokowania nominacji dla Kapińskiego, czego efektem był tweet prezesa PiS z ostrą krytyką sędziego. O roli Cenckiewicza w sprawie pisała Wirtualna Polska.

Jak udało nam się ustalić, w sobotę, gdy prezes pisał tweeta, decyzja o nominacji dla Kapińskiego była już podjęta przez prezydenta i wszyscy w PiS, łącznie z Kaczyńskim, zdawali sobie sprawę, że zaraz zostanie ogłoszona. Ale jednocześnie sprawa nabrała nowego impetu po zaangażowaniu się w nią TV Republika. – Gdyby nie Republika, to Kapiński nie byłby tak dużą sprawą w prawicowej bańce – mówi dziś „Rzeczpospolitej” jeden z insiderów na prawicy, niezwiązany z wewnętrznym sporem w PiS.

Sam Cenckiewicz w kolejnym wpisie na X złagodził we wtorek wieczorem ton wobec decyzji prezydenta (wcześniej publicznie go krytykował). „Prezydent Karol Nawrocki jest moim prezydentem, któremu oddałem swój czas, talenty i serce, pracując ciężko wpierw w sztabie wyborczym a potem w BBN. Chcę wielkiej prezydentury, nie zaś powtórki z błędów przeszłości. To walka o Polskę! Prezydent Nawrocki to wie!” – napisał były szef BBN. Wpis został odnotowany w PiS i na prawicy.

TV Republika wchodzi do gry. Czy rodzi się nowa partia?

W tej akurat sprawie prezes Kaczyński ma stanowisko bliższe TV Republika, choć jeszcze kilka tygodni wcześniej, odwrotne niż prezydent Nawrocki, to prezes PiS niedwuznacznie odcinał się od „jednej z telewizji” w sprawie kryptowalut i Zondacrypto. – Bo wiadomo np., że pewna telewizja dostawała (pieniądze od Zondacrypto – red.), ale jako żywo, ona nie jest z nami związana, i uczciwie mówiąc, nie w każdej sprawie się zgadzamy. To tak już mówiąc dość łagodnie – powiedział Kaczyński 12 kwietnia i całkowicie zdementował jakiekolwiek wsparcie od Zondacrypto dla PiS.

Na Nowogrodzkiej, jak słyszymy, duże emocje wywołała też informacja o założeniu przez Tomasza Sakiewicza nowego stowarzyszenia – Stowarzyszenia Przyjaciół Republiki – co w prawicowej sferze komentowano czasami nawet jako pierwszy krok liderów TV Republika do założenia w przyszłości własnej partii.

Foto: Paweł Krupecki

O wojnie TV Republika ze środowiskiem Mateusza Morawieckiego wiadomo na prawicy od miesięcy. Stacja podawała np. informacje o rzekomych rozmowach Morawieckiego z Donaldem Tuskiem, co wywołało wściekłość środowiska byłego premiera. Front otwarty w sprawie nowego prezesa SN to jednak na prawicy nowa jakość. Tzw. harcerze oczywiście uchodzą w PiS za zwolenników kandydatury sędziego Kapińskiego. Ale tym razem TV Republika poszła na konfrontację nie tylko z Morawieckim, ale też z samym prezydentem Karolem Nawrockim, bardzo mocno krytykując jego decyzję.

Sondaż zaufania do polityków CBOS (7-17 maja) Foto: PAP

We wtorek CBOS opublikował najnowszy sondaż zaufania do polityków. Prezydent Nawrocki jest na pierwszym miejscu z zaufaniem 48 proc. To najlepiej pokazuje, że atak na prezydenta dziś na prawicy to szarża kamikadze.