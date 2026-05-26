Warszawa, 26.05.2026. Odchodząca prezes SN Małgorzata Manowska (L) oraz nowy prezes Zbigniew Kapiński (2L) podczas konferencji prasowej w holu głównym Sądu Najwyższego
– Panie, od jutra, Pierwszy Prezesie, od jutra, gospodarzu tego budynku, drogi Zbyszku. Bardzo się cieszę z wczorajszej decyzji prezydenta – stwierdziła Małgorzata Manowska, ostatni dzień pełniąca dziś funkcję I Prezes Sądu Najwyższego.
Zaznaczyła, że wierzy, iż wybór sędziego Kapińskiego na jej następcę będzie kontynuacją normalnego prowadzenia instytucji publicznej i rozumienia jej specyfiki.
– Pamiętam, jak weszłam tu sześć lat temu (...). Obiecałam wtedy pracownikom, że będę miała wzgląd na nich, na ich dobro, i wydaje mi się, że tak się stało – stwierdziła Manowska, nie kryjąc wzruszenia i dziękując wszystkim pracownikom SN za współpracę. – Bardzo serdecznie wam dziękuję. Jest mi bardzo przykro z tego powodu, że musieliście brać udział w jakiejś bezsensownej wojnie politycznej, ona jest bezsensowna również w stosunku do sędziów, ale wy jesteście urzędnikami państwowymi i powinniście wykonywać swoją pracę – i to właśnie robiliście, za co Państwu bardzo dziękuję – powiedziała.
Sformułowała także trzy porady dla wstępującego na urząd Zbigniewa Kapińskiego.
– Pierwsza: szanować prawo i stosować je tak, jak ono zostało napisane, a nie „tak, jak my je rozumiemy”. Druga: szanować ludzi, nawet tych najmniejszych (...). I trzecia: nie czytaj komentarzy o sobie, nie słuchaj się hejterów. Ja dzięki temu przetrwałam – wyliczała Manowska.
Zbigniew Kapiński podziękował za możliwość przekazania – w sposób „cywilizowany i normalny” – władzy w Sądzie Najwyższym, podziękował także za porady. Wskazał, że „już nie kierowanie izbą, a całym Sądem Najwyższym” to ogromna odpowiedzialność. Kapiński dotychczas pełnił funkcję prezesa Izby Karnej SN.
– Ostatnie wydarzenia przed decyzją pana prezydenta, ten hejt, którego starałem się unikać (...) pokazują też jedną rzecz. (...) ostatnie wydarzenia pokazały, że moja kandydatura wzbudzała, z przyczyn orzeczniczych, kontrowersje ze wszystkich stron. To tylko świadczy o tym – i chciałbym, żeby to jasno wybrzmiało – że jako sędzia z trzydziestokilkuletnim stażem nigdy nie byłem związany z żadną opcją polityczną – powiedział Kapiński.
– I tym bardziej teraz, od momentu objęcia funkcji I Prezesa Sądu Najwyższego, będę kierował Sądem w taki sposób, żeby ta polityka tu nie miała wejścia – podkreślił nowy szef SN. Zaznaczył przy tym, że ma świadomość, że niemożliwe jest uniknąć spraw politycznych.
– Sam sądziłem wiele tego typu spraw i jedna, po dwudziestu sześciu latach, jak Państwo wiedzą, odbija się echem – dodał, nawiązując przy tym do sprawy TW „Bolka” i Lecha Wałęsy, którą zajmował się przed laty. Podkreślił, że ta sprawa może być przykładem i nauczką zawczasu dla wszystkich sędziów, którzy chcieliby w jakikolwiek sposób „bratać się z polityką”.
Stwierdził także, że jego „credo” będzie utrzymywanie polityki i polityków z dala od Sądu Najwyższego.
– Będę bronił w sposób jednoznaczny niezawisłości i niezależności Sądu Najwyższego, czy to się komuś podoba, czy nie – podsumował Kapiński.
