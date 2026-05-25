Wyniki referendum z 24 maja potwierdziły, że dotychczasowy prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski, stracił swoje stanowisko. W głosowaniu wzięła udział wymagana liczba mieszkańców, a za odwołaniem polityka Koalicji Obywatelskiej opowiedziało się 171 581 osób.

Rozmowy w centrali Prawa i Sprawiedliwości. Kto wystartuje w Krakowie?

– To jest początek nowej fali, która przetoczy się przez Polskę i zakończy się odejściem samego Donalda Tuska – mówił na konferencji prasowej Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera. – Zmiany w Krakowie nastąpią, będą następowały w innych miejscach, nastąpią ostatecznie w Polsce – mówił. W czasie jego konferencji z Beatą Szydło nie padła jednak deklaracja dotycząca kandydata PiS w przyspieszonych wyborach na prezydenta miasta. Czarnek stwierdził jedynie, że będzie to „ktoś, kto będzie miał wielkie szanse na to, żeby zmienić rzeczywistość w Krakowie, ale wszystko jest otwarte”.

W kuluarach mówi się o tym, że potencjalną kandydatką mogłaby być Małgorzata Wassermann, która od lat reprezentuje ten region w Sejmie. W rozmowie z „Super Expressem” posłanka oceniła, że „Aleksander Miszalski okazał się chyba najgorszym prezydentem, jakiego można sobie wyobrazić”, a „jego decyzje, zwłaszcza finansowe, były fatalne”. – Były skumulowane w czasie i bardzo mocno uderzały w mieszkańców Krakowa – tłumaczyła.

– Aleksander Miszalski i jego otoczenie prezentowali wyjątkowo arogancki sposób uprawiania polityki i sprawowania władzy. Wszystkie zmiany, które wprowadzał, były mocno oprotestowane przez mieszkańców. Natomiast oni byli absolutnie głusi na te argumenty. Z tego, co mówili mieszkańcy, byli też bardzo aroganccy w odpowiedziach: że nie, bo oni uważają inaczej – dodała posłanka PiS.

Pytana o to, kogo jej partia może wystawić w wyborach w Krakowie, Wassermann uchyliła się od odpowiedzi. – Myślę, że to, kto będzie startował i jak to będzie wyglądało, jest decyzją władz – stwierdziła, podkreślając, że „takie rozmowy zapewne trwają”.

– U nas rozmowy toczą się od dłuższego czasu, natomiast nie ma jeszcze finalnego kształtu. Poza tym, tak jak mówię, nie ja jestem tutaj władna, żeby to ogłaszać – dodała posłanka PiS.