Bartosz Grodecki odniósł się do głośnej interwencji służb ratunkowych w gdańskim mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Do zdarzenia doszło po otrzymaniu zgłoszenia o pożarze, które okazało się fałszywym alarmem.

Szef BBN Bartosz Grodecki mówi o szczegółach interwencji w mieszkaniu matki Karola Nawrockiego

– Informacja, którą otrzymaliśmy dotyczyła dymu, pożaru i dymu. Ja rozumiem, że jeżeli jest tego typu zagrożenie, to ten dym widać, unosi się, wychodzi każdą szczeliną z każdej przestrzeni budynku mieszkalnego. Z tego, co wiemy na dzisiaj, ten wątek wykluczono po przyjeździe straży pożarnej. Po 15 minutach przychodzi kolejny SMS, mówiący o zagrożeniu zdrowia i życia. I wtedy jest wdrażany kolejny protokół, który doprowadza do tego, że zostają wyważone drzwi – relacjonował Grodecki w Radiu Zet.

Prezydencki minister podkreślił, że taka chronologia budzi wątpliwości. – Jeżeli wykluczono ten dym na początku, a po 15 minutach przychodzi kolejny SMS, no to rodzi pytania – stwierdził. Dodał również, że adres ten był znany policji, co wskazuje na potencjalny brak właściwego przepływu informacji pomiędzy formacjami na miejscu zdarzenia. W ocenie szefa BBN po incydencie konieczne jest rozważenie objęcia takich obiektów ochroną kontrwywiadowczą.

Bartosz Grodecki zauważył, że problem fałszywych zgłoszeń wymierzonych w konkretne środowiska (w tym m.in. Telewizję Republika i prof. Sławomira Cenckiewicza) pojawiał się już wcześniej. Szef BBN skierował w tej sprawie oficjalne pismo do ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego, jednak dotychczas nie otrzymał odpowiedzi.

– Moim zdaniem nie potraktowano tego tematu poważnie. Odpuszczono, być może z uwagi na to, że to jest właśnie stacja Republika. A skończyło się tym, że ofiarą tego całego zdarzenia stała się rodzina pana prezydenta – ocenił Grodecki w Radiu Zet, nazywając zaistniałą sytuację kompromitującą dla rządu.

Jednocześnie Grodecki odciął się od radykalnych sformułowań polityków opozycji o „brutalnym ataku służb”, zaznaczając, że Pałac Prezydencki oczekuje przede wszystkim szybkich wyjaśnień i systemowych zmian.

Kolejnym wątkiem rozmowy była zapowiedziana przez Donalda Trumpa relokacja do Polski dodatkowych sił amerykańskich. Szef BBN wskazał, że konkretne decyzje operacyjne leżą teraz po stronie planistów wojskowych z USA i Polski, a proces obecnej rotacji kończy się w połowie czerwca.

– W najbardziej dla nas korzystnym i takim najbardziej pozytywnym scenariuszu, mówilibyśmy i o dokończeniu rotacji do połowy czerwca i kolejnych wojskach amerykańskich w liczbie 5 tysięcy. Tak jak powiedziałem, w tym scenariuszu minimalistycznym i tak jesteśmy w tej sytuacji o tysiąc do przodu – wyliczał szef BBN (dotychczas w Polsce stacjonowało rotacyjne 8-10 tysięcy żołnierzy USA, niedawno Stany Zjednoczone wstrzymały rotację 4 tys. żołnierzy do Polski – red.).

Grodecki potwierdził również, że podczas rozmów z wiceszefem Pentagonu Elbridge'em Colbym strona amerykańska wyraziła otwartość na negocjacje w sprawie ustanowienia stałej bazy wojskowej w Polsce, jeśli Warszawa przedstawi konkretną ofertę.

Bartosz Grodecki jednoznacznie ocenił wynik niedzielnego referendum w Krakowie, w którym mieszkańcy odwołali prezydenta Aleksandra Miszalskiego. – Tak, to jest kolejna żółta kartka. Społeczeństwo, mieszkańcy Krakowa wykorzystali mechanizmy demokracji – skomentował szef BBN, uznając to za ostrzeżenie dla rządu Donalda Tuska.

Minister zadeklarował także, że Biuro Bezpieczeństwa Narodowego podejmuje działania zmierzające do publikacji aneksu do raportu o Wojskowych Służbach Informacyjnych (WSI). – Robimy wszystko, aby tak się stało. Deklaracja pana prezydenta w tej sprawie jest zupełnie jasna. Działamy zgodnie z procedurami – mówił.

Odnosząc się do nadchodzącego lipcowego szczytu NATO w Ankarze, Grodecki zarysował koncepcję „NATO 3.0”. Zakłada ona zwiększenie odpowiedzialności obronnej i wydatków PKB przez kraje europejskie, przy jednoczesnym przesuwaniu wojsk amerykańskich na inne teatry działań. Polskim celem na szczyt pozostaje ponowne, oficjalne uznanie Federacji Rosyjskiej za główne zagrożenie dla Sojuszu.