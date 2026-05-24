Donald Tusk
W niedzielny poranek rozpoczęła się odprawa premiera Donalda Tuska z udziałem ministrów i przedstawicieli służb. Spotkanie zostało zorganizowane po sobotnim incydencie w Gdańsku, kiedy po błędnym zgłoszeniu służby podjęły interwencję i siłowo weszły do mieszkania należącego do krewnego prezydenta Karola Nawrockiego.
Premier podkreślił, że drugim powodem pilnych działań jest narastająca fala politycznych spekulacji i teorii spiskowych. – Pojawia się mnóstwo różnych hipotez, często całkowicie absurdalnych, ale mimo to zyskują one dużą siłę oddziaływania – mówił podczas spotkania w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie.
Donald Tusk zwrócił uwagę, że tego typu teorie coraz częściej wywołują wśród ludzi poczucie niepokoju i dezorientacji. – Ludzie zaczynają zadawać pytania: co się właściwie dzieje i kto może stać za podobnymi sytuacjami? Być może określenie „atak” jest zbyt daleko idące, ale tego rodzaju prowokacje budzą wiele pytań – zaznaczył.
Szef rządu przyznał, że odnalezienie sprawców takich działań nie jest łatwym zadaniem, szczególnie gdy stoją za nimi osoby dobrze orientujące się w tego typu niebezpiecznych praktykach. Podkreślił, że priorytetem jest ustalenie osób odpowiedzialnych za incydent, a następnie analiza obowiązujących procedur i sprawdzenie, czy nie wymagają zmian.
Premier zaapelował także do wszystkich środowisk politycznych, w tym do opozycji, aby nie kierować krytyki wobec strażaków i policjantów uczestniczących w akcji. Jak zaznaczył, funkcjonariusze działają zgodnie z procedurami i swoim doświadczeniem, a ich nadrzędnym celem jest ochrona życia i zdrowia ludzi.
– Żaden strażak ani policjant nie będzie ryzykował sytuacji, w której mogłoby dojść do tragedii, śmierci dziecka czy pożaru domu. W takich przypadkach liczy się natychmiastowa reakcja. Nie mają oni czasu ani możliwości, by od razu jednoznacznie stwierdzić, czy alarm jest prawdziwy, czy fałszywy – podkreślał premier.
Dodał, że dla służb ratunkowych najważniejsze jest jak najszybsze rozpoczęcie działań. Jednocześnie zaznaczył, że należy przeanalizować, czy obecne procedury są wystarczające i czy istnieje możliwość ich udoskonalenia, tak aby straż pożarna, policja i pogotowie były bardziej odporne na skutki fałszywych zgłoszeń.
Donald Tusk zapowiedział również analizę obowiązujących przepisów. Zwrócił uwagę, że choć kary za fałszywe alarmy są w teorii bardzo surowe, ich skuteczność odstraszająca może być niewystarczająca. Jak zaznaczył, warto zastanowić się, dlaczego przepisy, które na papierze przewidują dotkliwe konsekwencje, nie zniechęcają sprawców do organizowania podobnych prowokacji.
Z kolei w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się pilna narada pod przewodnictwem ministra Marcina Kierwińskiego.
Podczas narady omówiono zdarzenie dotyczące zgłoszeń, które wpłynęły do Centrum Powiadamiania Ratunkowego 23 maja w godzinach wieczornych i dotyczyły wystąpienia pożaru w mieszkaniu oraz zagrożenia życia osób znajdujących się wewnątrz.
„Informujemy, że Centrum Powiadamiania Ratunkowego przekazało zgłoszenie zgodnie z obowiązującą procedurą bezpośrednio do Straży Pożarnej, policji i ratownictwa medycznego. Wymienione służby ratunkowe pojawiły się niezwłocznie. Na miejscu zdarzenia kierujący akcją strażak, po rozpoznaniu sytuacji, podjął decyzję o siłowym wejściu do mieszkania, należącego do rodziny Prezydenta RP” – przekazała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
Dodała, że w wyniku sprawdzenia mieszkania nie stwierdzono zagrożenia pożarowego ani obecności osób poszkodowanych, lokal był pusty. Policja prowadzi postępowanie celem ustalenia sprawców tego zdarzenia. – Każde powiadomienie traktowane jest przez służby ratownicze z najwyższą powagą i wymaga natychmiastowej reakcji – zapewniła rzeczniczka.
