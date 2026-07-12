W badaniu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski uczestnicy zostali zapytani o poziom zaufania do polskich i zagranicznych polityków. Najlepszy wynik uzyskał prezydent Karol Nawrocki.

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Nowe badanie: Ponad połowa Polaków ufa prezydentowi Nawrockiemu. Premier Tusk ma powody do niepokoju

Zaufanie do głowy państwa zadeklarowało 51,9 proc. respondentów, natomiast brak zaufania wyraziło 44,8 proc. badanych. Odpowiedź „nie wiem” lub „trudno powiedzieć” wskazała 3,3 proc. uczestników sondażu.

I w przypadku Donalda Tuska badanie pokazuje silną polaryzację, jednak w całej badanej grupie więcej osób deklaruje brak zaufania niż zaufanie. Premierowi ufa 43,2 proc. respondentów. Brak zaufania zadeklarowało zaś 50,3 proc. ankietowanych. 6,5 proc. wybrało odpowiedź „nie wiem” lub „trudno powiedzieć”.

Sondaż: Polacy nie ufają Donaldowi Trumpowi. Wołodymyr Zełenski z jeszcze gorszym wynikiem

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski dotyczy także Donalda Trumpa. Jego wyniki wskazują, że większość Polaków podchodzi do prezydenta Stanów Zjednoczonych sceptycznie. Zaufanie amerykańskiego przywódcy zadeklarowało 21,9 proc. respondentów, natomiast brak zaufania wyraziło 65,1 proc. badanych. Jednocześnie 13 proc. ankietowanych nie potrafiło jednoznacznie ocenić polityka.

Jeden z najsłabszych wyników w badaniu uzyskał Wołodymyr Zełenski. Brak zaufania do ukraińskiego przywódcy zadeklarowało 75,8 proc. respondentów. Zaufanie wyraziło 12,5 proc. badanych, natomiast 11,7 proc. nie miało jednoznacznej opinii.

Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen ufa 39 proc. Polaków. Brak zaufania deklaruje 59,2 proc. respondentów, zaś 9,25 proc. nie potrafiło odpowiedzieć na zadane w badaniu pytanie.

Polacy w sondażu ocenili także kanclerza Niemiec Friedricha Merza, do którego zaufanie deklaruje 20 proc. respondentów. 61,6 proc. badanych wyraża brak zaufania do niemieckiego polityka, natomiast opcję „nie wiem” lub „trudno powiedzieć” wskazało 18,4 proc. ankietowanych.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte cieszy się zaufaniem 32,3 proc. respondentów, natomiast brak zaufania wyraziło do niego 38,9 proc. badanych. Charakterystyczny jest tu wysoki odsetek osób niezdecydowanych, który wyniósł 28,8 proc.