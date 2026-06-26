Karol Nawrocki cieszy się obecnie zaufaniem 54,8 proc. badanych, przy czym zdecydowanie ufa mu 23,8 proc. respondentów. Oznacza to wzrost zaufania do prezydenta o 8,4 punkty proc. miesiąc do miesiąca. Nawrockiemu nie ufa 39,3 proc. badanych, przy czym 30,5 proc. nie ufa mu zdecydowanie.

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Wynik Nawrockiego, jeśli chodzi o poziom zaufania, jest o 0,4 punktu proc. lepszy niż ten, który w styczniu 2024 roku osiągnął ówczesny marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Dotychczas to właśnie wynik Hołowni był rekordowym, jeśli chodzi o poziom zaufania do polityka w rankingu przygotowanym przez IBRiS.

Ponad połowa Polaków nie ufa Rafałowi Trzaskowskiemu

Dobremu wynikowi Nawrockiego towarzyszy wyraźny spadek zaufania do prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Trzaskowski, rywal Nawrockiego w wyborach prezydenckich z 2025 roku, zajmuje dopiero siódme miejsce w rankingu i cieszy się zaufaniem 32,5 proc. Polaków (zdecydowanie ufa mu 15,6 proc. badanych). W ciągu miesiąca zaufanie do Trzaskowskiego zmniejszyło się o 5,6 punktu proc. - żaden z polityków uwzględnionych w zestawieniu nie zanotował tak dużego spadku. Trzaskowskiemu nie ufa 50,7 proc. respondentów, a 43,7 proc. badanych nie ufa mu zdecydowanie.

Badanie przeprowadzono w dniach 19-21 czerwca, a więc już po pierwszych publikacjach portalu Zero.pl na temat afery w Szpitalu Południowym w Warszawie.

Ranking zaufania: Za plecami Karola Nawrockiego są Radosław Sikorski i Donald Tusk

Drugi w rankingu, tak jak przed miesiącem, jest wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski. Sikorskiemu ufa 42,6 proc. badanych, przy czym 23,9 proc. ufa mu „zdecydowanie”. W porównaniu do maja zaufanie do Sikorskiego zmalało o 0,1 punktu proc. Wicepremierowi nie ufa 51 proc. ankietowanych (34,1 proc. nie ufa mu „zdecydowanie”).

Trzeci jest Donald Tusk – premierowi ufa 38,1 proc. respondentów (23,3 proc. ufa mu „zdecydowanie”). Tusk miesiąc do miesiąca notuje wzrost poziomu zaufania o 1,5 punktu proc. Tuskowi nie ufa 57,6 proc. respondentów (przy czym 46,5 proc. nie ufa mu „zdecydowanie”).

Dalsze miejsca zajmują: marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (ufa mu 36 proc. badanych, nie ufa 53,4 proc.), były premier Mateusz Morawiecki (ufa mu 35,3 proc. badanych, nie ufa 59,6 proc.) oraz wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz (ufa mu 34,9 proc. badanych, nie ufa – 49,7 proc.).

Duży spadek poziomu zaufania (o 5,1 punktu proc.) notuje Krzysztof Bosak, lider Ruchu Narodowego, jeden z liderów Konfederacji, wicemarszałek Sejmu. Bosakowi ufa 29,9 proc. badanych, nie ufa mu 58,4 proc. Zbliżone zaufanie do Bosaka notuje Jarosław Kaczyński (ufa mu 28,8 proc. respondentów).

Ostatnie miejsce w rankingu zaufania zajmuje wspomniany na wstępie Hołownia – dawny rekordzista dziś może liczyć na zaufanie 14,5 proc. Polaków. Niewiele więcej respondentów (15,7 proc.) ufa następczyni Hołowni na stanowisku lidera Polski 2050, Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej.

Hołownia jest liderem rankingu nieufności – byłemu marszałkowi Sejmu nie ufa 67,7 proc. badanych (przy czym 35,7 proc. nie ufa mu „zdecydowanie”). Drugim politykiem notującym najwyższy poziom nieufności jest Sławomir Mentzen, prezes Nowej Nadziei, jeden z liderów Konfederacji, któremu nie ufa 66,1 proc. badanych. Trzeci jest Grzegorz Braun, lider Konfederacji Korony Polskiej, któremu nie ufa 63 proc. respondentów. Z kolei kandydatowi PiS na premiera, byłemu ministrowi edukacji i nauki Przemysławowi Czarnkowi nie ufa 61,3 proc. respondentów, a prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu – 61,4 proc.