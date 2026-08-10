„Jaki wpływ, Pana/i zdaniem, mają obecne relacje między rządem a prezydentem na bezpieczeństwo Polski?” – zapytano w badaniu Opinia24 zrealizowanym na początku sierpnia na zlecenie RMF FM.

Reklama Reklama

Współpraca Nawrocki–Tusk. Co myślą Polacy?

Ponad połowa badanych – 51 proc. – uważa, że współpraca obu ośrodków władzy odbija się niekorzystnie na stabilności państwa. Odpowiedź „raczej negatywna” wybrało 31 proc. uczestników badania, natomiast 20 proc. wskazało opcję „zdecydowanie negatywna”. 13 proc. Polaków dostrzega w relacjach rządowo-prezydenckich pozytywny wpływ na bezpieczeństwo (11 proc. „raczej pozytywny”, a 2 proc. „zdecydowanie pozytywny”). Grupa badanych uważająca, że sytuacja nie ma istotnego znaczenia, wynosi 18 proc. Dokładnie taki sam odsetek (18 proc.) nie potrafił wyrazić jednoznacznej opinii.

Czytaj więcej Polityka Donald Tusk zarzuca prezydentowi złamanie konstytucji ws. asesorów Dwie instytucje odpowiedzialne za ochronę i respektowanie konstytucji, zawiązały coś na kształt politycznego spisku, aby tę konstytucję złamać - mó...

Niepokój wśród wszystkich wyborców

Największy odsetek ocen negatywnych odnotowano wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej – wynosi on 76 proc. (przy 6 proc. ocen pozytywnych). W elektoracie Prawa i Sprawiedliwości negatywny wpływ relacji na bezpieczeństwo wskazuje 60 proc. badanych (13 proc. ocenia go pozytywnie). Z kolei wśród głosujących na Konfederację krytycznie o relacjach rządu z prezydentem wypowiada się 53 proc. respondentów, a 10 proc. dostrzega w nich zalety.

Polacy ocenili pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego

Karol Nawrocki ma jednak powody do zadowolenia z tego, jak Polacy oceniają pierwszy rok jego prezydentury, choć ten upłynął pod znakiem zdecydowanej konfrontacji z rządem Donalda Tuska – wynika z sondażu SW Research dla rp.pl. Nawrocki zawetował w tym czasie 41 ustaw – więcej niż jakikolwiek inny prezydent przed nim. Prezydent nie ukrywał też krytycznego stosunku do rządu Tuska, współpracując z nim jedynie w kwestiach bezpieczeństwa, zwłaszcza w sytuacji dwóch naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony (noc z 9 na 10 września 2025 r.) i rosyjską rakietę Ch-101 (noc z 29 na 30 lipca). Rząd znajduje się w sporze z Nawrockim m.in. w kwestii nominacji ambasadorskich. Prezydent nie dokonał zaprzysiężenia części sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez obecną większość rządzącą, a ostatnio dokonał powołania asesorów, nie występując o kontrasygnatę premiera, co doprowadziło do oskarżenia Nawrockiego przez Tuska o zamach na konstytucję.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, jaką ocenę wystawiliby prezydentowi Karolowi Nawrockiemu za pierwszy rok prezydentury.

14,8 proc. badanych wystawiło Nawrockiemu ocenę „celującą” (szkolna „szóstka”).

19,6 proc. respondentów ocenia prezydenta „bardzo dobrze”.

18,2 proc. ankietowanych wystawiło Nawrockiemu ocenę „dobrą”.

„Dostatecznie” ocenia Nawrockiego 9 proc. badanych.

11,5 proc. uczestników sondażu wystawiło prezydentowi ocenę „mierną”.

Z kolei 21,1 proc. oceniło Nawrockiego „niedostatecznie” (szkolna „jedynka”).