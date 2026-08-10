Premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki
„Jaki wpływ, Pana/i zdaniem, mają obecne relacje między rządem a prezydentem na bezpieczeństwo Polski?” – zapytano w badaniu Opinia24 zrealizowanym na początku sierpnia na zlecenie RMF FM.
Ponad połowa badanych – 51 proc. – uważa, że współpraca obu ośrodków władzy odbija się niekorzystnie na stabilności państwa. Odpowiedź „raczej negatywna” wybrało 31 proc. uczestników badania, natomiast 20 proc. wskazało opcję „zdecydowanie negatywna”. 13 proc. Polaków dostrzega w relacjach rządowo-prezydenckich pozytywny wpływ na bezpieczeństwo (11 proc. „raczej pozytywny”, a 2 proc. „zdecydowanie pozytywny”). Grupa badanych uważająca, że sytuacja nie ma istotnego znaczenia, wynosi 18 proc. Dokładnie taki sam odsetek (18 proc.) nie potrafił wyrazić jednoznacznej opinii.
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Największy odsetek ocen negatywnych odnotowano wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej – wynosi on 76 proc. (przy 6 proc. ocen pozytywnych). W elektoracie Prawa i Sprawiedliwości negatywny wpływ relacji na bezpieczeństwo wskazuje 60 proc. badanych (13 proc. ocenia go pozytywnie). Z kolei wśród głosujących na Konfederację krytycznie o relacjach rządu z prezydentem wypowiada się 53 proc. respondentów, a 10 proc. dostrzega w nich zalety.
Karol Nawrocki ma jednak powody do zadowolenia z tego, jak Polacy oceniają pierwszy rok jego prezydentury, choć ten upłynął pod znakiem zdecydowanej konfrontacji z rządem Donalda Tuska – wynika z sondażu SW Research dla rp.pl. Nawrocki zawetował w tym czasie 41 ustaw – więcej niż jakikolwiek inny prezydent przed nim. Prezydent nie ukrywał też krytycznego stosunku do rządu Tuska, współpracując z nim jedynie w kwestiach bezpieczeństwa, zwłaszcza w sytuacji dwóch naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony (noc z 9 na 10 września 2025 r.) i rosyjską rakietę Ch-101 (noc z 29 na 30 lipca). Rząd znajduje się w sporze z Nawrockim m.in. w kwestii nominacji ambasadorskich. Prezydent nie dokonał zaprzysiężenia części sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez obecną większość rządzącą, a ostatnio dokonał powołania asesorów, nie występując o kontrasygnatę premiera, co doprowadziło do oskarżenia Nawrockiego przez Tuska o zamach na konstytucję.
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