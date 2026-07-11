Dziennikarze mają złożyć zeznania przed federalną wielką ławą przysięgłych w Nowym Jorku w najbliższą środę. Według „NYT” wezwania dostali m.in. Julian E. Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager i Eric Schmitt za teksty opublikowane w środę i czwartek.

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W środę dziennikarze gazety napisali – powołując się na anonimowe źródła – że w Białym Domu zapadła decyzja, by wracający ze szczytu NATO w Ankarze prezydent Trump nie korzystał – przynajmniej w pierwszej części podróży – z nowego Air Force One, , podarowanego prezydentowi Donaldowi Trumpowi przez Katar. To właśnie tą maszyną prezydent poleciał na dwudniowe spotkanie w Turcji.

„NYT”: Prezent od Kataru nie zapewnia Trumpowi bezpieczeństwa

W czwartek gazeta podała, że zmiana samolotu nastąpiła dlatego, że luksusowy Boeing 747-8 nie posiada takich samych zaawansowanych systemów obronnych jak starsza wersja, w tym przeciwrakietowych.

Trump zaprzeczył tym doniesieniom we wpisie na platformie Truth Social, argumentując, że nowy Air Force One został skierowany do bazy RAF Mildenhall w Wielkiej Brytanii, aby mogli go obejrzeć stacjonujący tam amerykańscy żołnierze.

„Trump walczy z niezależnymi mediami”

W piątkowym artykule gazety napisano, że wręczenie dziennikarzom wezwań do sądu stanowi „niezwykłe zaostrzenie działań” Trumpa, których celem jest „zastraszanie i wywieranie presji na niezależne media”.

„Pojawienie się funkcjonariuszy federalnych organów ścigania w domach dziennikarzy musi szokować każdego Amerykanina, który wierzy w konstytucję i wolność prasy, której ona broni” – powiedział główny prawnik redakcji „NYT” David McCraw, cytowany w materiale. „Ten bezczelny czyn należy rozpatrywać wyłącznie jako próbę zablokowania informacji się o tym, co dzieje się w kraju, przez zastraszanie dziennikarzy i uniemożliwianie im wykonywania pracy” – dodał.

Wcześniej w tym roku ministerstwo sprawiedliwości USA formalnie nakazało, by przed sądem stawili się dziennikarze „The Washington Post” i „Wall Street Journal”. W czerwcu wezwania te zostały jednak odwołane.