Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Problemy z Air Force One. Samolot, którym Donald Trump leciał do Davos, musiał zawrócić

Z powodu „niewielkiej usterki elektrycznej” prezydencki samolot Air Force One, którym Donald Trump leciał na Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, musiał zawrócić i wylądować w amerykańskiej bazie wojskowej Joint Base Andrews, w której na co dzień stacjonuje.

Publikacja: 21.01.2026 05:47

Air Force One musiał zawrócić w wyniku wykrycia niewielkiej usterki

Air Force One musiał zawrócić w wyniku wykrycia niewielkiej usterki

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Samolot wylądował w bazie w stanie Maryland, w pobliżu Waszyngtonu, o godzinie 23.07 czasu lokalnego (ok. 5.07 czasu polskiego) - podaje CNN. 

Prezydent Donald Trump ma polecieć do Davos na pokładzie zapasowej maszyny – informuje jednocześnie amerykańska stacja.

Karoline Leavitt, rzeczniczka Białego Domu poinformowała, że samolot zawrócił, by uniknąć ryzyka, które mogłoby się wiązać z wykrytą usterką. W momencie, gdy samolot zawrócił, znajdował się nad Oceanem Atlantyckim, w pobliżu wschodniego wybrzeża USA, w rejonie Nowego Jorku. 

AP cytując dziennikarza, który leciał do Davos z prezydentem podaje, że w części samolotu, którym lecieli dziennikarze, tuż po starcie zgasło na chwilę światło. Po ok. 30 minutach lotu dziennikarzy poinformowano, że samolot zawróci. 

Reklama
Reklama

Po wylądowaniu Air Force One w bazie wojskowej w Maryland Trump przesiadł się na pokład Air Force C-32, zmodyfikowanego samolotu typu Boeing 757, który jest zazwyczaj wykorzystywany przez prezydenta USA do lotów po kraju. 

Oba samoloty, którymi lata prezydent USA, są w służbie od blisko 40 lat. W ubiegłym roku Trump otrzymał od rodziny panującej w Katarze luksusowego Boeinga 747-8, który ma być włączony w skład floty prezydenckich samolotów. Obecnie samolot ten jest przygotowywany do tego, by spełniać normy bezpieczeństwa wymagane od samolotu, którym lata prezydent USA - podaje AP. 

W lutym samolot Air Force One, którym do Niemiec leciał sekretarz stanu Marco Rubio musiał wracać do Waszyngtonu ze względu na problemy techniczne. W październiku awaryjne lądowanie w Wielkiej Brytanii zaliczył samolot z sekretarzem obrony Petem Hegsethem na pokładzie. Doszło do tego po tym, gdy na przedniej szybie samolotu pojawiło się pęknięcie. 

Donald Trump: Nie wiem, czego spodziewać się po podróży do Davos, wierzę, że to będzie sukces

Przed wylotem do Davos Trump mówił, że nie wie, czego ma się spodziewać po podróży na Światowe Forum Ekonomiczne. - Wyruszam do Davos. Wierzę, że ta podróż będzie bardzo udana – powiedział dziennikarzom przed wylotem prezydent USA. - To będzie interesująca podróż. Nie mam pojęcia, co się wydarzy – dodał. W środę ok. godziny 14 Trump ma wygłosić w Davos przemówienie. 

Trump będzie uczestniczył w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos po raz pierwszy od sześciu lat. Do Szwajcarii przybywa po tym, jak od początku roku wywiera coraz większą presję na Danię i jej europejskich sojuszników w sprawie przekazania Stanom Zjednoczonym kontroli nad Grenlandią. W Davos Trump ma prowadzić kolejne rozmowy na temat Grenlandii.

Na wtorkowej konferencji prasowej podsumowującej pierwszy rok drugiej kadencji Trumpa w Białym Domu prezydent USA pytany o to, jak daleko się posunie, by przejąć kontrolę nad Grenlandią odpowiedział: „Zobaczycie”. 

Reklama
Reklama

- Sądzę, że wypracujemy coś, co sprawi, że NATO będzie bardzo zadowolone i my będziemy bardzo zadowoleni – mówił też Trump w kontekście Grenlandii. Jak dodał USA potrzebują Grenlandii ze względów bezpieczeństwa narodowego, a także ze względu na „światowe bezpieczeństwo”. 

Czytaj więcej

Donald Trump
Dyplomacja
Czy Rada Pokoju ma być Organizacją Narodów Zjednoczonych Donalda Trumpa?

Donald Trump będzie chciał, aby w Davos ukonstytuowała się Rada Pokoju?

Bloomberg informuje też, że Trump chce w Davos doprowadzić do ukonstytuowania się Rady Pokoju, nowej instytucji, która pierwotnie miała powstać, by doprowadzić do zrealizowania planu pokojowego dla Strefy Gazy, ale z najnowszych doniesień wynika, że Rada Pokoju miałaby też zajmować się konfliktami w innych częściach świata co budzi obawy, że mogłaby stanowić konkurencję dla ONZ. 

- To możliwe. Jestem wielkim fanem potencjału ONZ, który nie został wykorzystany. ONZ powinien był zakończyć wszystkie wojny, które rozwiązałem. Mimo to uważam, że ONZ należy pozwolić nadal działać, bo jej potencjał jest ogromny – odpowiedział na konferencji prasowej Trump pytany o to, czy Rada Pokoju może zastąpić ONZ. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump Światowe Forum Ekonomiczne w Davos Davos 2026
Donald Trump opublikował w sieci nowy wpis. Takie ma plany wobec Grenlandii?
Polityka
Donald Trump opublikował w sieci nowy wpis. Takie ma plany wobec Grenlandii?
Jens-Frederik Nielsen
Polityka
Premier Grenlandii odpowiada na groźby Trumpa. „Musimy być gotowi”
Dla Donalda Trumpa, mimo sympatii jaką ma dla Polski, najważniejsze są interesy USA
Polityka
Ekspert ocenia politykę zagraniczną Trumpa. Jakie miejsce zajmuje w niej Polska?
Prezydent USA Donald Trump rozmawia z dziennikarzami w Białym Domu w Waszyngtonie
Polityka
Nie wszyscy doradcy Donalda Trumpa zgadzają się z nim w sprawie przejęcia Grenlandii
Donald Trump
Polityka
Donald Trump opublikował prywatne rozmowy z Emmanuelem Macronem i Markiem Rutte
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama