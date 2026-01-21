Po wylądowaniu Air Force One w bazie wojskowej w Maryland Trump przesiadł się na pokład Air Force C-32, zmodyfikowanego samolotu typu Boeing 757, który jest zazwyczaj wykorzystywany przez prezydenta USA do lotów po kraju.

Oba samoloty, którymi lata prezydent USA, są w służbie od blisko 40 lat. W ubiegłym roku Trump otrzymał od rodziny panującej w Katarze luksusowego Boeinga 747-8, który ma być włączony w skład floty prezydenckich samolotów. Obecnie samolot ten jest przygotowywany do tego, by spełniać normy bezpieczeństwa wymagane od samolotu, którym lata prezydent USA - podaje AP.

W lutym samolot Air Force One, którym do Niemiec leciał sekretarz stanu Marco Rubio musiał wracać do Waszyngtonu ze względu na problemy techniczne. W październiku awaryjne lądowanie w Wielkiej Brytanii zaliczył samolot z sekretarzem obrony Petem Hegsethem na pokładzie. Doszło do tego po tym, gdy na przedniej szybie samolotu pojawiło się pęknięcie.

Donald Trump: Nie wiem, czego spodziewać się po podróży do Davos, wierzę, że to będzie sukces

Przed wylotem do Davos Trump mówił, że nie wie, czego ma się spodziewać po podróży na Światowe Forum Ekonomiczne. - Wyruszam do Davos. Wierzę, że ta podróż będzie bardzo udana – powiedział dziennikarzom przed wylotem prezydent USA. - To będzie interesująca podróż. Nie mam pojęcia, co się wydarzy – dodał. W środę ok. godziny 14 Trump ma wygłosić w Davos przemówienie.

Trump będzie uczestniczył w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos po raz pierwszy od sześciu lat. Do Szwajcarii przybywa po tym, jak od początku roku wywiera coraz większą presję na Danię i jej europejskich sojuszników w sprawie przekazania Stanom Zjednoczonym kontroli nad Grenlandią. W Davos Trump ma prowadzić kolejne rozmowy na temat Grenlandii.

Na wtorkowej konferencji prasowej podsumowującej pierwszy rok drugiej kadencji Trumpa w Białym Domu prezydent USA pytany o to, jak daleko się posunie, by przejąć kontrolę nad Grenlandią odpowiedział: „Zobaczycie”.