Aktualizacja: 21.01.2026 06:18 Publikacja: 21.01.2026 05:47
Air Force One musiał zawrócić w wyniku wykrycia niewielkiej usterki
Foto: REUTERS
Samolot wylądował w bazie w stanie Maryland, w pobliżu Waszyngtonu, o godzinie 23.07 czasu lokalnego (ok. 5.07 czasu polskiego) - podaje CNN.
Prezydent Donald Trump ma polecieć do Davos na pokładzie zapasowej maszyny – informuje jednocześnie amerykańska stacja.
Karoline Leavitt, rzeczniczka Białego Domu poinformowała, że samolot zawrócił, by uniknąć ryzyka, które mogłoby się wiązać z wykrytą usterką. W momencie, gdy samolot zawrócił, znajdował się nad Oceanem Atlantyckim, w pobliżu wschodniego wybrzeża USA, w rejonie Nowego Jorku.
AP cytując dziennikarza, który leciał do Davos z prezydentem podaje, że w części samolotu, którym lecieli dziennikarze, tuż po starcie zgasło na chwilę światło. Po ok. 30 minutach lotu dziennikarzy poinformowano, że samolot zawróci.
Po wylądowaniu Air Force One w bazie wojskowej w Maryland Trump przesiadł się na pokład Air Force C-32, zmodyfikowanego samolotu typu Boeing 757, który jest zazwyczaj wykorzystywany przez prezydenta USA do lotów po kraju.
Oba samoloty, którymi lata prezydent USA, są w służbie od blisko 40 lat. W ubiegłym roku Trump otrzymał od rodziny panującej w Katarze luksusowego Boeinga 747-8, który ma być włączony w skład floty prezydenckich samolotów. Obecnie samolot ten jest przygotowywany do tego, by spełniać normy bezpieczeństwa wymagane od samolotu, którym lata prezydent USA - podaje AP.
W lutym samolot Air Force One, którym do Niemiec leciał sekretarz stanu Marco Rubio musiał wracać do Waszyngtonu ze względu na problemy techniczne. W październiku awaryjne lądowanie w Wielkiej Brytanii zaliczył samolot z sekretarzem obrony Petem Hegsethem na pokładzie. Doszło do tego po tym, gdy na przedniej szybie samolotu pojawiło się pęknięcie.
Przed wylotem do Davos Trump mówił, że nie wie, czego ma się spodziewać po podróży na Światowe Forum Ekonomiczne. - Wyruszam do Davos. Wierzę, że ta podróż będzie bardzo udana – powiedział dziennikarzom przed wylotem prezydent USA. - To będzie interesująca podróż. Nie mam pojęcia, co się wydarzy – dodał. W środę ok. godziny 14 Trump ma wygłosić w Davos przemówienie.
Trump będzie uczestniczył w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos po raz pierwszy od sześciu lat. Do Szwajcarii przybywa po tym, jak od początku roku wywiera coraz większą presję na Danię i jej europejskich sojuszników w sprawie przekazania Stanom Zjednoczonym kontroli nad Grenlandią. W Davos Trump ma prowadzić kolejne rozmowy na temat Grenlandii.
Na wtorkowej konferencji prasowej podsumowującej pierwszy rok drugiej kadencji Trumpa w Białym Domu prezydent USA pytany o to, jak daleko się posunie, by przejąć kontrolę nad Grenlandią odpowiedział: „Zobaczycie”.
- Sądzę, że wypracujemy coś, co sprawi, że NATO będzie bardzo zadowolone i my będziemy bardzo zadowoleni – mówił też Trump w kontekście Grenlandii. Jak dodał USA potrzebują Grenlandii ze względów bezpieczeństwa narodowego, a także ze względu na „światowe bezpieczeństwo”.
Czytaj więcej
Donald Trump ogłosił utworzenie Rady Pokoju 17 stycznia, określając ją jako „największą i najbard...
Bloomberg informuje też, że Trump chce w Davos doprowadzić do ukonstytuowania się Rady Pokoju, nowej instytucji, która pierwotnie miała powstać, by doprowadzić do zrealizowania planu pokojowego dla Strefy Gazy, ale z najnowszych doniesień wynika, że Rada Pokoju miałaby też zajmować się konfliktami w innych częściach świata co budzi obawy, że mogłaby stanowić konkurencję dla ONZ.
- To możliwe. Jestem wielkim fanem potencjału ONZ, który nie został wykorzystany. ONZ powinien był zakończyć wszystkie wojny, które rozwiązałem. Mimo to uważam, że ONZ należy pozwolić nadal działać, bo jej potencjał jest ogromny – odpowiedział na konferencji prasowej Trump pytany o to, czy Rada Pokoju może zastąpić ONZ.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Prezydent USA Donald Trump udostępnił na należącej do niego platformie społecznościowej Truth Social nagranie z...
Grenlandia jest członkiem NATO i eskalacja konfliktu miałaby również konsekwencje dla reszty świata — powiedział...
Donald Trump otwarcie chwali Polskę za wysokie wydatki na obronność i dostrzega nasze strategiczne położenie, al...
Nie wszyscy doradcy Donalda Trumpa podzielają jego zdanie dotyczące konieczności przejęcia Grenlandii - informuj...
Donald Trump po raz kolejny użył swoich mediów społecznościowych, by poruszyć sprawę Grenlandii. Opublikował tre...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas