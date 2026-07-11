„Masa bardzo gorącego powietrza utrzymuje się nad krajem przez kilka dni, zwłaszcza w środkowo-zachodniej części aż po środkowo-wschodnią, obejmując region Ile-de-France, powodując długotrwałą, intensywną i rozległą falę upałów” - przekazał w komunikacie Meteo France.

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AFP zwróciła uwagę, że w ten weekend wielu Francuzów udaje się na wakacje. W związku z tym wystosowano liczne apele o zachowanie ostrożności na drogach.

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W sobotę 24 departamenty były objęte czerwonym alertem. W niedzielę będzie to już ponad jedna trzecia kraju. Jak wyliczyła AFP, łącznie 26 mln osób będzie objętych ostrzeżeniami. Meteo France przekazał, że wysokie temperatury mają się utrzymać do połowy przyszłego tygodnia.

Agencja przypomniała, że wysoka temperatura miała wpływ na wybuchy pożarów. Jak wynika z danych przekazanych przez władze, w tym roku ogień strawił już 25 tys. hektarów, niemal dwa razy więcej niż w ubiegłym roku, biorąc pod uwagę ten sam okres. Średnio „na dziesięć pożarów, w dziewięciu przypadkach ich przyczyną są działania człowieka. Sekunda nieuwagi może zagrozić rodzinom, zniszczyć nasz krajobraz i zagrozić tym, którzy nas chronią” - ostrzegł prezydent Francji Emmanuel Macron.

Kolejna fala upałów we Francji. Muzea pracują krócej, skrócono trasę etapu Tour de France

Władze podjęły różne działania, aby zapobiec negatywnym skutkom upałów. Atrakcje turystyczne takie jak wieża Eiffla, Muzeum Luwru czy Muzeum Orsay zamkną swoje drzwi dla zwiedzających kilka godzin wcześniej niż zazwyczaj. Ponadto niedzielny etap wyścigu kolarskiego Tour de France, który wystartował w tym tygodniu, został skrócony ze względu na temperaturę.

AFP wyjaśniła, że powracające upały to skutek zmian klimatycznych, które, jak wykazali klimatolodzy, są w znacznej mierze skutkiem spalania paliw kopalnych. Należy się także spodziewać, że fal gorąca będzie z czasem więcej, co będzie miało znaczące konsekwencje dla życia ludzkiego i gospodarki.