Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał w mediach społecznościowych, że zgłoszenie wpłynęło przez numer alarmowy 112. Według jego relacji, podczas nieobecności domowników służby „wyważyły drzwi i weszły do mieszkania”.

„Dziś doszło do kolejnego fałszywego zgłoszenia przez numer 112. Tym razem dotyczyło to rodzinnego domu Prezydenta RP w Gdańsku. Służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania” - napisał Leśkiewicz, dodając, że rządzący od kilkunastu dni „nie potrafią odpowiednio zareagować” na zgłoszenia wycelowane w osoby publiczne związane z prawicą.

„Dziś atakowane są osoby znane publicznie, za chwile to zagrożenie może dopaść każdego. Dlatego potrzeba zdecydowanej reakcji. Wszystkie te przypadki muszą zostać wyjaśnione” - napisał rzecznik. Zapowiedział, że jeszcze dziś w trybie pilnym szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szefernaker spotka się z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcinem Kierwińskim.

Premier: Użyjemy wszelkich dostępnych metod

Szef rządu Donald Tusk poinformował, że w sprawie fałszywego alarmu jest w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami, a także, że przekazał Karolowi Nawrockiemu wyrazy solidarności. Jutro rano w tej sprawie odbędzie się posiedzenie rządu.

„Działania prowokatorów są wymierzone w bezpieczeństwo państwa. W nas wszystkich. Użyjemy wszystkich dostępnych metod, aby zidentyfikować i wyłapać sabotażystów, niezależnie od tego, skąd są i kto nimi kieruje” - napisał Donald Tusk.

Kierwiński zwołuje spotkanie służb

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński poinformował, że jeszcze dziś spotka się z szefem Gabinetu Prezydenta Pawłem Szefernakerem, i także na dziś, na godz. 22.15 zwołał spotkanie podległych MSWiA służb.