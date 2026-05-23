W sondażu przeprowadzonym na zlecenie Wirtualnej Polski uczestnicy zostali zapytani o to, czy Przemysław Czarnek powinien pozostać kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na szefa rządu. Wyniki pokazują wyraźny podział opinii, ale pokazują też dużą grupę osób, które nadal nie potrafią jednoznacznie ocenić sytuacji.

40,5 proc. badanych uważa, że PiS powinno zdecydować się na zmianę swojego kandydata na premiera. W tej grupie 27 proc. respondentów odpowiedziało „zdecydowanie tak”, natomiast 13,5 proc. wybrało odpowiedź „raczej tak”. Niewiele mniej osób — 39,3 proc. ankietowanych — jest przeciwnego zdania. Wśród nich 25,5 proc. stanowczo sprzeciwia się zmianie kandydata, a kolejne 13,8 proc. uważa, że raczej nie ma potrzeby dokonywania takiego ruchu. Jednocześnie aż 20,2 proc. respondentów przyznało, że nie ma wyrobionej opinii w tej sprawie.

Kto popiera Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera?

Największe poparcie dla pozostawienia Czarnka na stanowisku kandydata na premiera można zauważyć wśród wyborców opozycji, czyli sympatyków PiS i Konfederacji. Mimo to nawet w tej grupie widać znaczące różnice zdań.

48 proc. wyborców opozycyjnych uważa, że Jarosław Kaczyński nie powinien zmieniać obecnego kandydata. Jednocześnie aż 40 proc. sympatyków tego obozu politycznego jest zdania, że wymiana kandydata mogłaby być dobrym rozwiązaniem.

W elektoracie koalicji rządzącej sytuacja wygląda nieco inaczej. Tam 40 proc. respondentów opowiedziało się za zmianą politycznego rywala. Warto jednak zauważyć, że niemal co trzeci badany z tej grupy — dokładnie 29 proc. — nie potrafił zająć jednoznacznego stanowiska.

Jeszcze inaczej rozkładają się odpowiedzi wśród pozostałych respondentów, czyli osób niezdecydowanych oraz sympatyków mniejszych ugrupowań. W tej grupie przeważają zwolennicy zmiany. Potrzebę wskazania nowego kandydata deklaruje 41 proc. badanych. Przeciwnego zdania jest 34 proc., a 25 proc. uczestników badania wybrało odpowiedź „nie wiem”.

Kontrowersje wokół Przemysława Czarnka

Jak podkreśla WP, dyskusja wokół kandydatury Przemysława Czarnka nie ogranicza się wyłącznie do opinii publicznej. Jak wynika z doniesień, wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości od pewnego czasu trwa napięta rywalizacja i spór dotyczący przyszłości kampanii.

Podczas jednego z ostatnich wyjazdowych spotkań partyjnych Czarnek miał oskarżyć Mateusza Morawieckiego o działania utrudniające prowadzenie jego kampanii programowej. Według informacji z otoczenia polityków kandydat PiS uważa, że kwietniowy wywiad byłego premiera dla Wirtualnej Polski osłabił zainteresowanie jego politycznym projektem i zahamował rozwijający się „efekt Czarnka” w kluczowym momencie kampanii.

Dodatkowe emocje wywołują również regularnie pojawiające się kontrowersje związane z wypowiedziami Czarnka. Jego słowa wielokrotnie stawały się przedmiotem krytyki, a politycy PiS musieli tłumaczyć i bronić stanowiska swojego kandydata. Według nieoficjalnych informacji osoby związane z partią mają obowiązek publicznie wspierać kandydata na premiera, nawet jeśli prywatnie mają zastrzeżenia co do jego komunikacji lub stylu prowadzenia polityki. Brak takiego wsparcia może prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji wewnątrz ugrupowania.

Nie jest to pierwszy sondaż dotyczący potencjalnego lidera PiS. W poprzednim badaniu sprawdzano również, czy lepszym kandydatem na premiera nie byłby były szef rządu Mateusz Morawiecki. Wówczas uzyskał on zdecydowanie lepszy wynik od Przemysława Czarnka.

Morawieckiego wskazało 44,7 proc. respondentów, podczas gdy Czarnka poparło 22,8 proc. ankietowanych. Jednocześnie 32,5 proc. uczestników badania nie miało w tej sprawie sprecyzowanego zdania.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 8-10 maja 2026 r. Zrealizowano je metodami CATI i CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.