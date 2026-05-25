Jacek Majchrowski
Aleksander Miszalski został odwołany w niedzielnym referendum z urzędu prezydenta miasta Krakowa. Za odwołaniem go zagłosowało 171 581 mieszkańców. Wynik referendum oznacza przedterminowe wybory, które odbędą się w ciągu 90 dni.
– Zawsze jest tak, że głosują ci, którzy są przeciwko. Liczyłem na to, że referendum będzie nieważne. Największym błędem Miszalskiego było jego otoczenie. Przegrał, bo musiał się zmierzyć z falą hejtu – powiedział w RMF24 prof. Jacek Majchrowski. Były prezydent Krakowa podkreślił, że nie zamierza startować w wyborach na prezydenta miasta. – Przemyślałem i postanowiłem nie kandydować w ostatnich wyborach, wycofać się już z życia publicznego. Mam swoje lata. Trzeba trochę odpocząć – mówił.
Pytany o następcę Miszalskiego, odrzekł, że widzi „dwie osoby, które są dobre i przygotowane do rządzenia Krakowem, ale nie chcą kandydować”. – To Małgorzata Wassermann i Monika Piątkowska – stwierdził Majchrowski.
Czytaj więcej
- To było referendum obywatelskie, ponadpartyjne, pozapartyjne, ludzie się po prostu zdenerwowali na to, co działo się za sprawą platformerskiego p...
Jacek Majchrowski ocenił, że jego następca został odwołany, bo „musiał się zmierzyć z falą hejtu”. – Przegrał dlatego, że miał zrobioną taką całą falę hejtu, płaconą przez swojego kontrkandydata. Zeszło się kilka elementów. To była cała koncepcja dotycząca odwołania i prezydenta, i rady – powiedział.
Referendum było inicjatywą grupy obywateli, której twarzą stał się przewodniczący Rady Dzielnicy Stare Miasto Jan Hoffman. Do akcji referendalnej przyłączyli się politycy opozycji, a także środowisko radnego, byłego posła PO Łukasza Gibały – głównego rywala Miszalskiego w wyborach w 2024 r.
Czytaj więcej
- To było referendum obywatelskie, ponadpartyjne, pozapartyjne, ludzie się po prostu zdenerwowali na to, co działo się za sprawą platformerskiego p...
Zgodnie z protokołami wyników, wywieszonymi w poniedziałek rano przez Miejską Komisję ds. Referendum w budynku urzędu miasta, w głosowaniu uczestniczyło 176 228 mieszkańców Krakowa. Aby referendum w sprawie odwołania prezydenta było wiążące, do urn musiało pójść co najmniej 158 555 mieszkańców. Procentowo frekwencja wyniosła 29,99 proc. przy progu ważności 26,98 proc.
W wyborach na prezydenta Krakowa w 2024 r. startowali m.in. Aleksandra Miszalskiego (KO), Łukasz Kmita (PiS), Łukasz Gibała (komitet wyborczy Kraków dla Mieszkańców), Konrad Berkowicz (Konfederacja), Andrzej Kulig (komitet Ku Przyszłości).
Prezydenci Krakowa
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas