Ministerstwo Zdrowia chce, aby rezydenci byli oceniani po sześciu miesiącach szkolenia specjalizacyjnego
Planowana nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty zakłada zmiany w szkoleniu podyplomowym. Jednym z najbardziej dyskutowanych pomysłów jest ocena predyspozycji rezydenta, wystawiana przez kierownika specjalizacji. Według Ministerstwa Zdrowia takie rozwiązanie może pomóc młodym lekarzom szybciej uzyskać informację zwrotną o postępach. Część środowiska lekarskiego obawia się jednak nepotyzmu.
Czytaj więcej
Seniorzy mogą ubiegać się o różne dodatki do emerytur i rent. Niektóre świadczenia są przyznawane automatycznie, jednak w wielu przypadkach trzeba...
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Artur Drobniak w rozmowie z Rynkiem Zdrowia uznał ten pomysł za nietrafiony. Wskazał również na subiektywność oceny oraz ryzyko korupcji. Do pomysłu bardzo negatywnie odniósł się też Jakub Kosikowski, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej. W swoim wpisie w mediach społecznościowych stwierdził, że pomysł może stać się narzędziem do mobbingu i feudalizmu.
Czytaj więcej
Mężczyzna po latach sporu z ZUS wygrał w sądzie 18 tys. zł jednorazowego wyrównania i podwyższenie emerytury o około 870 zł miesięcznie. Sprawa dot...
Resort nie zgadza się jednak z tymi opiniami. Mariusz Klencki, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia w wypowiedzi dla Rynku Zdrowia podkreślił, że negatywna ocena nie będzie oznaczała konieczności przerwania szkolenia ani nie wpłynie na możliwość zatrudnienia po uzyskaniu tytułu specjalisty. Ma być raczej sugestią do przemyślenia dalszej ścieżki kariery.
Jeśli to rozwiązanie zostanie wprowadzone, będzie musiała powstać nowa funkcjonalność w Systemie Monitorowania Kształcenia. Zmieni się też sposób wynagradzania kierowników specjalizacji i zostanie wprowadzony system oceny jednostek szkolących. Zdaniem resortu głównym celem jest poprawa współpracy między rezydentami a kierownikami specjalizacji.
Czytaj więcej: 6 miesięcy i ocena. Ministerstwo: to nie narzędzie do szykanowania młodych lekarzy
Czytaj więcej
Od 1 lipca 2026 r. wzrośnie wynagrodzenie zasadnicze lekarzy rezydentów. W niektórych dziedzinach rezydenci mogą liczyć na wyższe stawki niż w pozo...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas