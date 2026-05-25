Zegar już tyka i w 2027 r. skończą się środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, które dziś wspierają polskie regiony węglowe w odchodzeniu od węgla. W propozycji nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2028–2034 zabrakło osobnego mechanizmu finansowania sprawiedliwej transformacji, a proces jest zaledwie na półmetku. Polski rząd powinien aktywnie zabiegać o kontynuację takiego wsparcia – zwłaszcza że to Polska ma najwięcej regionów węglowych w Unii Europejskiej.
Polska przez dekady budowała swoją energetykę i przemysł na węglu kamiennym i brunatnym. Dziś od tego modelu stopniowo odchodzi, a polskie regiony węglowe zaczynają szukać innych ścieżek rozwoju. Od kilku lat unijne środki na transformację trafiają do Polski i pozwalają finansować inwestycje, które tworzą miejsca pracy poza sektorem wydobywczym i energetyką węglową. Korzystają z nich Śląsk, Wielkopolska Wschodnia, Małopolska Zachodnia, subregion Bełchatowa i subregion Wałbrzycha. Pytanie brzmi: co z kontynuacją tego procesu po 2027 r.?
Niepokój samorządów budzi informacja, że w propozycji nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2028–2034 zabrakło osobnego mechanizmu finansowania sprawiedliwej transformacji regionów węglowych. W praktyce może to oznaczać, że proces, który rozpoczął się w pięciu polskich regionach, zostanie przerwany z powodu braku pieniędzy. A przecież transformacja to proces długofalowy, wymagający stabilności, planowania i zaufania mieszkańców.
Dlatego Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć przygotował i skierował do premiera Donalda Tuska oraz ministrów odpowiedzialnych za klimat, energię i fundusze europejskie list w sprawie finansowania sprawiedliwej transformacji po 2027 r. Podpisali go przedstawiciele samorządów z regionów węglowych – m.in. Konina, Rybnika, Wałbrzycha, Bytomia, Świętochłowic, Kleczewa, Rydułtów, Trzebini i Zgorzelca – a także organizacje społeczne i eksperci. Sygnatariusze apelują o to, by rząd przyjął jednoznaczne stanowisko negocjacyjne w rozmowach o budżecie UE na lata 2028–2034 i zabiegał o nowy, dedykowany mechanizm wsparcia dla regionów odchodzących od węgla. W liście podkreślono, że bez takiego instrumentu Polska ryzykuje przerwanie rozpoczętych działań, zmarnowanie dotychczasowych nakładów i utratę zaufania społecznego w miejscach, które dopiero zaczęły przygotowywać się do najtrudniejszej zmiany rozwojowej od dekad.
Jest o co walczyć, bo w obecnej perspektywie finansowej Polska otrzymała 3,8 mld euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Dzięki tym pieniądzom regiony węglowe mogły rozpocząć przygotowania do zmian. Powstały pierwsze programy dla pracowników, projekty dla przedsiębiorców i inwestycje, które tworzą nowe miejsca pracy poza sektorem węglowym. To są pierwsze realne działania pokazujące, że transformacja może oznaczać coś więcej niż tylko zamykanie kopalń.
W polskim sektorze węglowym wciąż pracuje ponad 70 tys. osób, a wokół kopalń i elektrowni funkcjonują całe lokalne gospodarki: firmy usługowe, podwykonawcy, szkoły branżowe, transport, handel i samorządy zależne od wpływów podatkowych dużych zakładów. Jednocześnie z dokumentów strategicznych państwa, w tym z Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu, wynika, że zapotrzebowanie na węgiel będzie systematycznie spadać. To oznacza, że najtrudniejszy moment dla wielu regionów dopiero nadchodzi.
Część polskich regionów węglowych zaczęła przygotowania do zmiany paradygmatu gospodarczego, a część nadal żyje w zawieszeniu. Jedne regiony otrzymały wsparcie i mogą planować przyszłość po węglu, a inne wciąż są mamione odległymi i nierealistycznymi datami zamknięcia kopalń, choć mieszkańcy, a nawet i sami górnicy, doskonale wiedzą, że obecny model gospodarczy nie będzie trwał wiecznie.
Dotyczy to m.in. Zagłębia Turoszowskiego czy Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Tam również potrzebny jest plan, inwestycje i jasna informacja o tym, co wydarzy się w kolejnych latach. Bez takich działań zwiększa się ryzyko zapaści gospodarczej i społecznej. Tymczasem brak konkretów rodzi niepewność, niezadowolenie i bezwładność.
Transformacja energetyczna przyspiesza. Tymczasem w momencie, gdy trwają prace nad nowym unijnym budżetem, polski rząd wydaje się nie być w ogóle zainteresowany tym, aby walczyć o dodatkowe pieniądze dla regionów węglowych, których mamy najwięcej w całej Unii i które w ciągu kilku lat zamkną swoje największe zakłady pracy. Czy państwo będzie w stanie przeprowadzić transformację w sposób odpowiedzialny i sprawiedliwy za swoje pieniądze, skoro o środki z Unii się nie stara? Dlaczego polscy politycy nie mówią głośno o tysiącach górników, pracowników energetyki, ich rodzinach i lokalnych społecznościach, które będą ponosić koszty tej zmiany? Odpowiedzialność polityczna nie polega na rozpaczliwym oddalaniu wizji zamknięcia kopalni, a na inwestowaniu w przyszłość m.in. dzięki unijnym środkom.
Bez stabilnego wsparcia finansowego trudno będzie zbudować poczucie bezpieczeństwa w regionach węglowych, które zostaną pozostawione same sobie. Zatrzymanie finansowania po 2027 r. oznaczałoby w praktyce przerwanie procesów, które dopiero zaczęły się rozpędzać. Oznaczałoby także utratę zaufania społecznego, które i tak w wielu miejscach jest dziś bardzo kruche. Ludzie muszą widzieć, że transformacja nie jest decyzją podejmowaną ponad ich głowami, ale procesem, w którym państwo, samorządy i Unia Europejska biorą odpowiedzialność za przyszłość lokalnych wspólnot. Polska potrzebuje nowego mechanizmu wsparcia dla regionów odchodzących od węgla. Transformacja nie może nagle utknąć w martwym punkcie.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas