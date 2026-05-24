Nowa propozycja brytyjskich władz stanowiłaby ambitną próbę odbudowy relacji z UE po brexicie – zauważa „The Guardian”. Według źródeł brytyjskiego dziennika Komisja Europejska odrzuciła pomysł wspólnego rynku towarów. Zamiast tego proponuje Wielkiej Brytanii przystąpienie do unii celnej lub zgodę na głębsze powiązanie gospodarcze za pośrednictwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jak podkreśla agencja Reuters, oba te rozwiązania wymagałyby od premiera Keira Starmera wycofania się z dotychczasowej odmowy zgody na swobodny przepływ pracowników między Wielką Brytanią a Unią Europejską.

Szczyt UE–Wielka Brytania ma zdecydować o nowym otwarciu po brexicie

Brytyjscy urzędnicy poinformowali „The Guardian”, że UE nie odrzuciła definitywnie pomysłu jednolitego rynku towarów, a rozwiązanie to było jedną z opcji omawianych przed planowanym szczytem UE–Wielka Brytania, który ma odbyć się w lipcu.

Rzecznik Downing Street poinformował, że rząd negocjuje „ambitny pakiet środków” przed szczytem, w tym porozumienie sanitarne i fitosanitarne dotyczące handlu żywnością i napojami oraz porozumienie dotyczące handlu emisjami.

Rzecznik odmówił komentarza w sprawie artykułu opublikowanego w „The Guardian” w piątek wieczorem oraz podobnego materiału opublikowanego w sobotę przez BBC.

Faktem jest jednak, że laburzystowski rząd Keira Starmera coraz częściej mówi o ekonomicznych kosztach brexitu. Już w marcu minister finansów Rachel Reeves zapowiadała, że Londyn jest gotowy dostosować się do wielu unijnych przepisów biznesowych, aby obniżyć bariery handlowe.

Rząd Keira Starmera coraz częściej mówi o kosztach brexitu

Brytyjscy wyborcy zdecydowali o opuszczeniu UE w referendum w czerwcu 2016 roku Już wtedy wielu polityków ostrzegało, że decyzja ta będzie kosztowała Wielką Brytanię więcej niż iluzoryczne korzyści wynikające z „niezależności”.

Wes Streeting, brytyjski minister zdrowia, postrzegany jako potencjalny kontrkandydat Starmera w walce o przywództwo w Partii Pracy i urząd premiera, uważa, że Wielka Brytania powinna pewnego dnia powrócić do UE.

Utrzymanie władzy przez Starmera na Downing Street stoi obecnie pod znakiem zapytania po słabych wynikach wyborów lokalnych i regionalnych.