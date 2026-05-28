Największa krajowa grupa informatyczna – Asseco Poland z Rzeszowa – opublikowała sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2026 r. Przy blisko 4,4 mld zł, o 8,8 proc. wyższych wobec tych sprzed roku jej zysk netto przypisany akcjonariuszom spółki matki wyniósł 228 mln zł, co oznacza wzrost o 68 proc. rok do roku – podano w środę po zamknięciu sesji na warszawskiej giełdzie, gdzie notowane są akcje firmy.

Zyski Grupy Asseco Poland w górę. Uwaga na przeszacowania

Finansowe rezultaty Asseco są lepsze niż przed rokiem, ale nie będą zaskoczeniem dla inwestorów. Firma kierowana przez Adama Górala podzieliła się wstępnymi wynikami za ten okres 19 maja.

Podała wówczas, że w ciągu pierwszych trzech miesięcy br. przy 4399 mln zł przychodu jej szacowany wynik EBITDA wyniósł 695 mln zł, zysk operacyjny 513 mln zł, a zysk netto 228 mln zł. Przychody były niższe od średniej prognoz biur maklerskich, które spodziewały się 4475 mln zł, natomiast zyski stanowiły pozytywne zaskoczenie dla rynku.

W środę wieczorem Asseco potwierdziło te dane. W finalnym sprawozdaniu zarząd zwraca uwagę na przekształcenia wyników związane m.in. z zakwalifikowaniem spółki Sapiens International do aktywów przeznaczonych do sprzedaży i późniejszą sprzedażą pakietu większościowego tej firmy przez grupę.

„Należy zwrócić uwagę, że na wyniki I kwartału 2026 r. wpływ miały przeszacowanie wartości inwestycji w spółce TSG dokonane przez Formula Systems, które zwiększyło udział w wynikach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć o 60,8 mln zł, co przełożyło się na zwiększenie skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom Jednostki Dominującej Grupy Asseco Poland o 15,7 mln zł oraz przeliczenie pozycji bilansowych z tytułu hiperinflacji dotyczące tureckich spółek zależnych w Grupie ASEE – Grupa Asseco rozpoznała 7,7 mln zł wyniku w przychodach finansowych, co przełożyło się na zwiększenie skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom Jednostki Dominującej Grupy Asseco Poland o 3,9 mln zł” – czytamy także.

Informatyczna grupa rośnie szybciej w Polsce. Zagranica determinuje wyniki

W informacji prasowej Asseco poinformowało, że w I kwartale br. grupa rozwijała działalność zarówno w Polsce, jak i za granicą. Przychody ze sprzedaży w segmencie Asseco Poland wzrosły o 12 proc. do 607 mln zł.

„Wyniki tego segmentu były wspierane przez zaangażowanie Asseco w rozwój ekosystemu cyfrowego państwa, liczne projekty transformacji sektora finansowego oraz realizację kontraktów dla blisko połowy szpitali objętych Krajowym Planem Odbudowy” – poinformowała informatyczna spółka.

86 proc. sprzedaży pochodziło natomiast z rynków zagranicznych, gdzie grupę reprezentują Formula Systems i Asseco International.

Sprzedaż w segmencie Asseco International przekroczyła 1,1 mld zł, co oznacza wzrost o 7 proc. w stosunku do I kwartału 2025 r. – podała spółka.

W tym segmencie odnotowano wzrost przychodów w Grupie Asseco Central Europe – szczególnie rozwiązań dla sektorów administracji państwowej w Czechach i na Słowacji, a także systemów ERP oferowanych przez Grupę Asseco Enterprise Solutions. Wyniki sprzedażowe rozwiązań core banking Asseco South Eastern Europe oceniono jako dobre.

W segmencie Formula Systems przychody wzrosły rok do roku o 9 proc. do 2,7 mld zł, głównie za sprawą dynamicznie rosnących wyników Matrix IT.

Przejęcia i stali klienci z wpływem na portfel zamówień

- Szeroka dywersyfikacja działalności, silne kompetencje technologiczne oraz własne rozwiązania informatyczne pozostają fundamentem wzrostu Grupy Asseco. Długoterminowe relacje z klientami i obecność w strategicznych sektorach gospodarki wzmacniają odporność naszego modelu biznesowego. Równolegle zwiększamy skalę działalności zarówno organicznie, jak i poprzez przejęcia – w I kwartale 2026 roku zrealizowaliśmy cztery akwizycje, umacniając pozycję Grupy na rynkach międzynarodowych. Rozbudowujemy również portfel zamówień wspierający nasz dalszy rozwój w 2026 roku i kolejnych latach – komentuje odpowiedzialna za finanse Karolina Rzońca-Bajorek, wiceprezeska i dyrektor finansowa Asseco Poland.

Menedżment Asseco poinformował także, że skonsolidowany portfel zamówień grupy na ten rok w obszarze oprogramowania i usług własnych ma wartość 12,3 mld zł i jest o 21 proc. wyższy niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

To dobrze wróży przyszłorocznej dywidendzie. Tegoroczna to rekord.