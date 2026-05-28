W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes" między innymi:

TikTok Shop startuje w Polsce i rzuca wyzwanie Allegro

Chińska ekspansja e-commerce przyspiesza. Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, już 15 czerwca nad Wisłą wystartuje TikTok Shop. Nowa usługa umożliwi robienie zakupów bezpośrednio w aplikacji podczas oglądania krótkich filmów. Platforma chce przyciągnąć sprzedawców niskimi prowizjami, a klientów wydłużonym czasem zwrotu towaru nawet do 30 dni. Eksperci podkreślają, że wejście TikTok Shop może znacząco zmienić układ sił na rynku, zwłaszcza że z TikToka korzysta już niemal połowa polskich internautów. Według prognoz Statista wartość polskiego rynku e-commerce do 2030 r. może wzrosnąć do 190 mld zł. Wejście TikTok Shop nastąpi dodatkowo tuż przed przywróceniem unijnych ceł na małe przesyłki z Chin.

Polska walczy o darmowe pozwolenia na emisję CO2

Polska wraz z Czechami, Słowacją, Bułgarią, Rumunią i Grecją sprzeciwia się planom Komisji Europejskiej dotyczącym ograniczania liczby bezpłatnych pozwoleń na emisję CO2 dla przemysłu. Kraje regionu chcą zamrożenia liczby darmowych uprawnień na poziomie z ubiegłego roku. Bruksela proponuje jedynie wolniejsze wycofywanie systemu wsparcia. Sprzeciw wobec zmian zgłaszają jednak m.in. Hiszpania i Szwecja, które obawiają się osłabienia polityki klimatycznej UE. Powstanie regionalnej koalicji państw Europy Środkowo-Wschodniej pokazuje jednak rosnącą determinację regionu do wspólnej obrony swoich interesów.

Niemcy i Hiszpania bronią Huawei oraz ZTE

Niemcy i Hiszpania sprzeciwiają się planom Komisji Europejskiej dotyczącym uznania Huawei i ZTE za dostawców wysokiego ryzyka. Oznaczałoby to możliwość wprowadzenia zakazu wykorzystywania chińskich technologii w europejskiej infrastrukturze telekomunikacyjnej. Minister gospodarki Niemiec Katherina Reiche ostrzegła, że zbyt agresywne działania wobec Chin mogą zaszkodzić europejskiemu eksportowi, szczególnie niemieckim firmom silnie powiązanym z chińskim rynkiem. Spór pokazuje, że UE nadal nie ma jednolitego stanowiska wobec współpracy gospodarczej z Pekinem.

Producenci gier pod presją inwestorów

Warszawska giełda nie rozpieszcza spółek gamingowych. W środę mocno tracił CD Projekt, którego akcje spadły o ponad 7 proc.. Słabsze nastroje widoczne są również w przypadku innych producentów gier. Analitycy wskazują jednak, że wiele spółek z sektora może być niedowartościowanych. Wśród nich wymienia się m.in. 11 bit studios, Bloober Team, Creepy Jar czy Artifex Mundi. Zdaniem ekspertów branża potrzebuje dziś nie pojedynczych hitów, ale regularnych premier dowożących jakość i stabilne wyniki finansowe. Inwestorzy coraz ostrożniej podchodzą bowiem do opóźnień produkcyjnych i przekraczania budżetów.

„Twój Biznes" to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej" i „Parkietu". Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.