Z tego artykułu dowiesz się: Czym jest model „discovery e-commerce” i dlaczego rzuca on bezpośrednie wyzwanie dotychczasowym liderom rynku.

Co w praktyce oznacza wejście TikTok Shop do Polski.

Dlaczego sprzedaż napędzana wiralowymi trendami stanie się logistycznym wyzwaniem dla całego sektora e-commerce.

Wejście TikTok Shop do Polski to jedno z najważniejszych wydarzeń na krajowym rynku e-commerce od czasu debiutu Amazona czy dynamicznego wzrostu popularności chińskiego Temu. Pojawienie się giganta mediów społecznościowych w sektorze e-handlu może istotnie zmienić układ sił. Chińczycy w ten sposób rzucają bezpośrednio wyzwanie Allegro, oferując tzw. model discovery e-commerce (kupowanie pod wpływem impulsu i algorytmu rekomendacji, a nie celowego wyszukiwania).

TikTok Shop wchodzi do Polski. Rewolucja w polskim e-commerce już od czerwca

Oficjalny start TikTok Shop w Polsce zaplanowano na 15 czerwca. Jesteśmy siódmym rynkiem w Europie, gdzie chińska platforma rozrywkowa zaoferuje e-zakupy (po Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech i Irlandii). W sumie z tej nowatorskiej formy sprzedaży na Starym Kontynencie korzysta już ponad 100 tys. sprzedawców.

TikTok wprowadza model, który w naszym kraju był niszowy (określany również jako social commerce, czyli zakupy wprost w mediach społecznościowych). Użytkownicy będą mogli kupować produkty ulubionych marek, sprzedawców i twórców bezpośrednio w aplikacji. I to na cztery sposoby: za pośrednictwem filmów w zakładce „Dla Ciebie” (tradycyjne, trwające 15-20 sekund wideo z podpiętym pomarańczowym koszykiem zakupowym przekierowującym do karty produktu wewnątrz aplikacji), poprzez popularny zwłaszcza w Azji tzw. live shopping (transmisje sprzedażowe na żywo, oferujące możliwość zadawania pytań np. o rozmiarówkę, dające opcję zakupu bez opuszczania transmisji), a także nieco bardziej tradycyjnie, wchodząc w zakładkę „Sklep” (spersonalizowany feed produktowy bazujący na historii zakupowej i interakcjach użytkownika, połączony z wyszukiwarką po „hashtagach” i słowach kluczowych) oraz odwiedzając profil marki lub twórcy (miejsce, gdzie zgromadzone są wszystkie produkty oferowane przez dany podmiot lub polecane przez influencera).

Aby zachęcić sprzedawców, TikTok na start oferuje promocyjną prowizję, sięgającą 2 proc. Obowiązywać ma ona przez pierwsze 90 dni, po tym czasie nastąpi wyrównanie do standardu europejskiego (9 proc. dla większości kategorii, 7 proc. dla elektroniki). Minimalny czas na zwrot towaru w TikTok Shop będzie wynosił 30 dni, co stanowi wydłużenie w stosunku do ustawowych 14 dni (choć platforma zachęca sprzedawców do oferowania jeszcze dłuższych okien zwrotu – do 45, a nawet 60 dni).

Partnerzy logistyczni w Polsce to InPost oraz DPD, a także – na poziomie europejskim – GLS. Czas dostawy to maksymalnie cztery dni robocze od zakupu (sprzedawca ma dwa dni na realizację zamówienia, a partner logistyczny kolejne dwa na dostawę). Co ważne, towar musi być fizycznie dostępny w magazynie w momencie zakupu.

Płatności będzie można realizować za pomocą kart płatniczych, Apple Pay, Google Pay oraz Blika, który został partnerem strategicznym TikTok Shop w Polsce (na starcie polskiej wersji usługi nie będzie dostępu do płatności odroczonych oraz opcji za pobraniem).

Cztery sposoby zakupów w TikTok Shop. Tak Chińczycy chcą podbić polski rynek

Zakupy na TikToku przeznaczone będą wyłącznie dla osób pełnoletnich. Każdy sprzedawca musi mieć działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce i posiadać na platformie minimum 1500 „followersów”. Handel nielegalnymi produktami będzie zakazany, ale TikTok uniemożliwi też sprzedaż np. leków na receptę czy środków na odchudzanie. Część kategorii będzie objęta ograniczeniami (chodzi o towary objęte certyfikacją, w tym kosmetyki i elektronikę).

– Kwestia bezpieczeństwa jest dla nas kluczowa. Chcemy zapewniać doświadczenie, w którym użytkownicy mają pewność, jaki produkt kupują, gwarantować, że pochodzi on od sprawdzonego sprzedawcy. Każdy podmiot musi mieć działalność zarejestrowaną w Polsce, weryfikujemy dokumenty handlowe i znaki towarowe – sprzedawca musi nam pokazać, z jakiego źródła pochodzą produkty i czy jest autoryzowany. Sprzedawca podróbek nie trafi na naszą platformę – tłumaczy nam Adam Zaorski, global e-commerce operations w TikTok Shop.

Z pewnością z wejścia chińskiej platformy na rodzimy rynek e-commerce cieszyć mogą się mniejsi sprzedawcy, ale potentaci mają powody do obaw.

– Dla polskich MŚP TikTok Shop to realna szansa. Algorytm nagradza autentyczność, nie budżet. Dla dużych marek to także ryzyko utraty kontroli wizerunkowej – twierdzi Sebastian Błaszkiewicz z Univio.

Mateusz Jeżyk, prezes Sales Intelligence, uważa zaś, że to „test odporności” dla całego rynku.

– Allegro, Zalando i Amazon zostały zbudowane wokół intencji zakupowej: klient odwiedza te strony, bo chce dokonać zakupu lub chce porównać produkty. TikTok działa inaczej, najpierw przyciąga uwagę, następnie wywołuje impuls, a ostatecznie prowadzi do zakupu. To przesuwa środek ciężkości walki o klienta z półki produktowej do sfery emocji. W nowym układzie sił sukcesu nie gwarantuje już najszerszy asortyment, a umiejętność przekuwania angażującej treści w natychmiastową akcję – argumentuje.

Sebastian Błaszkiewicz wróży TikTokowi sukces. I nie dlatego, że to kolejny marketplace, ale dlatego, że zmienia miejsce, w którym decyzja zakupowa w ogóle powstaje.

– TikTok to nowa wyszukiwarka produktów, szczególnie dla młodszych pokoleń. 54 proc. milenialsów pogłębia wiedzę o marce po kontakcie z nią na platformie, a pokolenie Alpha traktuje „TikTok search” jako naturalny punkt startowy. Decyzja zakupowa dla tych pokoleń nie rodzi się już więc w Google, lecz między jedną a drugą rolką, w oknie wideo z rekomendacją twórcy – zauważa.

TikTok Shop testem dla Allegro i Amazona. Chiński gigant zmienia zasady gry

Na ten aspekt uwagę zwraca też Bartosz Sawicki, prezes Meest Transfer. Jak podkreśla, TikTok wprowadza model, w którym decyzja zakupowa powstaje podczas oglądania treści, gdy produkt pojawia się w filmie, rekomendacji albo relacji twórcy, a zakup może nastąpić od razu, bez klasycznej ścieżki sklepu internetowego.

– Dla rynku oznacza to ostrzejszą konkurencję o moment decyzji klienta. Do ceny, dostępności, dostawy i płatności dochodzi sprzedaż oparta na inspiracji, zasięgu twórców i algorytmicznej rekomendacji. Allegro będzie broniło skali i zaufania, sklepy internetowe będą szukały nowych źródeł ruchu, platformy społecznościowe będą przejmowały część sprzedaży, z kolei logistyka i płatności staną się elementem doświadczenia zakupowego, a nie tylko zapleczem transakcji – wylicza.

Z kolei Damian Siusta, business development manager Postis w Polsce, wskazuje, że wejście TikTok Shop do Polski to dowód, że handel idzie tam, gdzie użytkownicy spędzają najwięcej czasu.

– Platforma dysponuje gigantyczną bazą lojalnych klientów, a jej model opiera się na social commerce – zakupach pod wpływem impulsu podczas oglądania wideo. Dla konkurencji i tradycyjnego e-handlu to potężne wyzwanie, które wymusi skrócenie ścieżki zakupowej do jednego kliknięcia. Z perspektywy tzw. ostatniej mili oznacza to jednak logistyczny „rollercoaster”. Zamiast przewidywalnych, liniowych wzrostów zamówień, systemy zarządzania dostawami będą musiały radzić sobie z nagłymi pikami wolumenów, wywołanymi wiralowymi trendami – zaznacza.

Globalnie rynek social commerce wart jest 2,2 mld dol. W ciągu ostatniego roku skoczył o 600 mln dol., a – wedle statystyk Fortune Business Insights – w perspektywie kolejnych ośmiu lat będzie rósł w średnim tempie imponujących 37 proc. rocznie. W 2034 r. ma już osiągnąć pułap przeszło 27,5 mld dol.