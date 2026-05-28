Dla młodych internautów TikTok jest bramą do świata, a krótkie filmiki wrzucają tam nie tylko cyfrowi celebryci, zazwyczaj niemający za wiele do przekazania, ale również restauracje czy sklepy. Teraz chiński gigant społecznościowy włącza się do walki o nasze portfele. Po miesiącach zapowiedzi i testów na wybranych grupach użytkowników uruchamia w Polsce usługę TikTok Shop, czyli zakupy robione wprost z poziomu aplikacji. Podobne działają już choćby na Instagramie. To bezsprzecznie ciekawa opcja, zwłaszcza dla Generacji Z.

Dla młodych TikTok to podstawowe źródło informacji i rozrywki. Dlaczego by więc nie mieli tam robić także zakupów? Zobaczymy, czy starsi też się na to skuszą i czy zakupy będą zachętą do zainstalowania tej aplikacji w smartfonie, który zwykle i tak już pęka od innych, podobnych apek? To ważne, bo trwa już zażarta walka o wydatki internetowe Polaków, a lider w tej dziedzinie, czyli Allegro, tak łatwo pola nie odda. Polska firma mocno inwestuje w nowe rozwiązania, także oparte na sztucznej inteligencji, usprawnia dostawy, rozwija oferty płatności, w tym odroczonych.

TikToka nie da się wprost porównać do oferty innych chińskich sprzedawców, którzy stawiają często na tanie produkty wysyłane do UE wprost z Państwa Środka. Internet pęka od filmików pokazujących nieudane zakupy na chińskich platformach marketplace. Otrzymane przedmioty nierzadko mają niewiele wspólnego z fotografiami z ofert, a ich automatycznie tłumaczone opisy są często same w sobie powodem do histerycznego śmiechu.

Czy tym razem będzie inaczej? TikTok udostępni sprzedaż firmom, które są już na nim obecne, w tym wielu znanym europejskim czy amerykańskim. Dla nich będzie to nowa metoda dotarcia do klientów, z którymi już i tak się w tym serwisie komunikują. Czynią to często za pośrednictwem armii influencerów, którzy za darmowe ubrania czy honorarium są w stanie zachwalać absolutnie wszystko. Często udają, że robią to z dobroci serca, a nie dla zarobku. Takie praktyki, jak nieoznaczanie w postach płatnej kooperacji, tępi już UOKiK, ale skala zjawiska nadal jest duża.

Polski handel internetowy to arena walki na wielu frontach. Z jednej strony jest on atakowany coraz to nowymi regulacjami, które mają służyć konsumentom, ale często uderzają we wszystkich. Widać to choćby po ogromnym zamieszaniu, jakie wywołało objęcie sprzedaży odzieży i obuwia systemem SENT, czyli nadzorem nad obrotem. Z drugiej strony rynek zalewa tsunami tanich produktów z Chin, nadsyłanych bez cła i VAT, z czym kompletnie nie radzą sobie unijne władze. Mająca wejść w życie w lipcu opłata 3 euro od przesyłki z Chin to plan, który nie zadziała, bo chińskie serwisy już ślą wiele paczek z magazynów w Europie, a nie z Azji.

Pewne jest, że zakupy w Europie stają się coraz bardziej chińskie i mowa jest już nie tylko o pochodzeniu produktów. Właśnie finalizowany jest proces przejęcia sklepów MediaMarkt w Europie przez JD.com, więc prawdopodobnie pierwsza duża europejska sieć handlowa stanie się chińska. Kwestią czasu są kolejne takie akwizycje. Zdecydowanie chiński handel przestał się kojarzyć wyłącznie z bazarem.