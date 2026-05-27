Prezes InPostu ogłosił dzisiaj w mediach społecznościowych nowości związane z międzynarodowymi dostawami.

- Wreszcie zrobiliśmy coś, słuchając Was, co ma Wam ułatwić nadawanie przesyłek z zagranicy do Polski – mówi Rafał Brzoska.

Nie trzeba będzie już instalować lokalnych aplikacji InPostu (francuskiej, hiszpańskiej itd.), żeby wysłać paczkę do Polski. Wszystko będzie można załatwić w polskiej wersji aplikacji.

InPost Parcel Suitcase. Specjalna walizka do Paczkomatu

Jednocześnie prezes InPostu zaprezentował specjalną walizkę, która w całości wypełnia największą skrytkę w Paczkomacie.

- Specjalna walizka, format, który opracowaliśmy zupełnie nowy, od zera, który ma za zadanie wypełniać jak najlepiej skrytkę formatu C. Czyli tworzymy dla Was nowy standard walizki, która jest wykonana z polikarbonu, ma odpinane kółka, ma zamek szyfrowy – wylicza zalety Brzoska.

Walizka dostępna jest w sklepie Out of the Box w cenie 320 zł. Deklarowana pojemność to 56 litrów. Nadanie walizki InPost kosztuje 54,99 zł w jedną stronę.

Paczki można przesyłać między Polską a 7 krajami. InPost podaje czas podróży w dniach roboczych: