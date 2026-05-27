310 mln zł to wolna gotówka, jaka wpłynie w tym roku do Echa w związku z zamkniętą właśnie transakcją sprzedaży 5,32 tys. wynajętych lokali przez platformę PRS Resi 4 Rent platformie Vantage Rent. Wartość transakcji to 2,4 mld zł, a Echo ma 30 proc. udziałów w Resi 4 Rent i jest nadwornym budowniczym lokali.

Echo Investment reinwestuje, zmniejsza dług i wypłaca dywidendy

Na konferencji wynikowej menedżerowie Echa podtrzymali, że wszelkie wpływy ze sprzedaży aktywów – a za spółką i przed nią jeszcze kilka transakcji – będą przeznaczane na reinwestycje, zmniejszanie zadłużenia i dywidendy. Jaka część z 310 mln zł i kiedy trafi do kieszeni akcjonariuszy? Wcześniej na 26 czerwca wyznaczono walne zgromadzenie – rekomendacja zarządu mówi, żeby spółka nie wypłacała już nic więcej poza zaliczką przekazaną w grudniu (0,8 zł na akcję, w sumie 330 mln zł).

Gros pieniędzy ze sprzedaży lokali ma wpłynąć w nadchodzących miesiącach. Pod koniec roku Echo spodziewa się też sprzedaży dwóch biurowców – co implikuje, że decyzje o wypłacie nadzwyczajnej dywidendy zapadną pod koniec roku – tak jak w poprzednich latach.

Dzięki wpływom ze sprzedaży aktywów Echo celuje w redukcję zadłużenia z tytułu obligacji: w 2027 r. zapadają papiery o wartości 280 mln zł, a w kolejnym 340 mln zł. Dodatkowo 400 mln zł zapada w 2029 r. – równolegle planowane są więc emisje mające na celu zrolować część długu na korzystniejszych dla spółki warunkach.

Echo Investment stawia na mieszkania, PRS i akademiki

Echo pozostaje aktywne w kilku segmentach rynku nieruchomości. Przez zależny Archicom rozwija się na rynku mieszkaniowym – celem jest wzrost sprzedaży m.in. dzięki zwiększeniu udziału w segmencie popularnym. W 2026 r. Archicom ma ustanowić nowy rekord, sprzedając 3,2-3,5 tys. mieszkań, a w przyszłym wskoczyć na pułap 4 tys. Motorem wzrostu mają być projekty z przeciętnej półki cenowej w Warszawie – spółka buduje tu obecnie w standardzie wyższym i premium. Deweloper ma wejść na rynek trójmiejski w stosownym momencie, opuszczając jednocześnie Katowice. O planach notowanego oddzielnie na GPW Archicomu usłyszeliśmy na konferencji dzień wcześniej.

Po sprzedaży 5,32 tys. wynajętych lokali Resi 4 Rent będzie kontynuować produkcję. Na koniec roku w portfelu ma być 3 tys. mieszkań. – Sprzedaż do Vantage Rent to pierwsza takiej skali transakcja, której parametry są punktem odniesienia dla rynku polskiego i dla regionu CEE. Widać zainteresowanie kolejnych graczy PRS w Polsce. To rynek cały czas na początkowym etapie rozwoju i z wielkim potencjałem wzrostu. Wierzymy w niego i będziemy znów zwiększać portfel, do poziomu ponad 5 tys. lokali – powiedział prezes Nicklas Lindberg.

Echo bardzo szybko rośnie na rynku prywatnych akademików, ma 30 proc. udziałów w platformie StudentSpace. – W ciągu tylko dwóch lat oddaliśmy akademiki liczące 1,2 tys. łóżek, kolejnych 500 łóżek oddamy po wakacjach. To pokazuje, jak szybko możemy rosnąć na tym perspektywicznym rynku. Kluczową technologią jest prefabrykacja. W finansowanie włączyły się banki – Pekao i PKO BP. Planujemy kolejne projekty w Warszawie, ciekawym rynkiem jest Wrocław – powiedział Lindberg. Na tym etapie nie są jeszcze poszukiwani kupcy na akademiki. – Najpierw musimy stworzyć skalę, czyli 5 tys. łóżek. W tej chwili skupiamy się na budowie, wynajmie, ustabilizowaniu operacyjnym. Platforma musi nabrać wartości, by można było myśleć o sprzedaży – powiedział Lindberg.

Echo inwestuje w biurowce przede wszystkim w Warszawie

Na rynku biurowym grupa stawia na Warszawę. W toku jest megainwestycja Towarowa 22 w konsorcjum z AFI Europe, na własny rachunek Echo stawiać będzie nowy biurowiec w miejsce Pekao Tower. – W Warszawie popyt na biura jest bardzo mocny, zarówno najemców, jak i funduszy. W Warszawie chcemy też mocniej rozwinąć naszą markę elastycznych biur CitySpace – powiedział Lindberg.

Do końca roku Echo ma sprzedać biurowce Swobodna SPOT we Wrocławiu i WITA w Krakowie. A co z nowymi projektami poza Warszawą? – Nie jest tak, że w ogóle nie widzimy zainteresowania najemców i inwestorów biurowcami w regionach, jednak apetyt na takie budynki jednak największy jest w Warszawie. Tu czynsze są wyższe, a koszty budowy zbliżone. Jako prezes muszę alokować pieniądze tam, gdzie zwroty będą najlepsze. W regionach na razie skupiamy się na mieszkaniówce, PRS i akademikach, ale monitorujemy sytuację w sektorze biurowym, by wrócić z projektami, kiedy rynek odbije. Kiedy to będzie – trudno powiedzieć – skomentował Lindberg.

Na liście do sprzedaży jest też warszawska Galeria Młociny, wciąż na etapie stabilizowania – dojrzałość do sprzedaży nieruchomość powinna osiągnąć w przyszłym roku.